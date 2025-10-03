Ha együtt bulizna az Erkel Színház művészeivel, ezeket a programokat ne hagyja ki!

Az Erkel Színháznak kiemelten fontos, hogy ne csupán előadáshelyszín legyen, hanem igazi közösségi tér, ahol a művészek és a közönség különleges kapcsolatot ápolhatnak. Ennek első eseménye volt az Elisabeth szereposztását bemutató „fátyolperformansz”, amikor egy hatalmas fátyol ereszkedett alá az épület előtt összegyűlt közönség segítségével. Majd hagyományteremtő szándékkal elindult a Musicalek éjszakája interaktív zenés előadásokkal, játékos talk-show-val, a backstage rejtelmeivel, a zenés műfaj műhelytitkaival.

A trón című történelmi musicalt nagy sikerrel mutatták be szeptemberben az Erkel Színházban (Fotó: Kaszner Nikolett)

Közösségépítés az Erkel Színházban

A hagyományos színházi formátumot kiegészítve olyan élményeket szeretnénk nyújtani a látogatóinknak, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget

– meséli Szente Vajk. „A különleges események sora lehetőséget teremt a találkozásokra, a közösségépítésre, a közös élmények megélésére” – tette hozzá az Erkel Színház vezetője.

Elindulnak például az előadások utáni dedikálások, ahol a közönség személyesen is találkozhat kedvenc művészeivel. Az első ilyen alkalomra 2025. október 11-én, az Elisabeth 19 órakor kezdődő előadása után kerül sor. A belépés az aznapi előadásra szóló jeggyel lehetséges.