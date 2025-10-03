  • Magyar Nemzet
Ha együtt bulizna az Erkel Színház művészeivel, ezeket a programokat ne hagyja ki!

Közös élményekre hívja az Erkel csapata a színház közönségét. Ezúttal azonban nem a hagyományos színházi formátum nyújt találkozási lehetőséget a színészekkel. Az ősz során érkezik majd egy hatalmas bulival összekötött Meet&Greet az Apáca Show szereplőivel az Erkel Színházba, de lesznek dedikálások, és beindul az Erkel after, ahol az emeleti büfé egyes előadások után táncparketté változik, és a színművészek állnak majd a DJ-pult mögé.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 14:00
Fotó: Kaszner Nikolett
Az Erkel Színháznak kiemelten fontos, hogy ne csupán előadáshelyszín legyen, hanem igazi közösségi tér, ahol a művészek és a közönség különleges kapcsolatot ápolhatnak. Ennek első eseménye volt az Elisabeth szereposztását bemutató „fátyolperformansz”, amikor egy hatalmas fátyol ereszkedett alá az épület előtt összegyűlt közönség segítségével. Majd hagyományteremtő szándékkal elindult a Musicalek éjszakája interaktív zenés előadásokkal, játékos talk-show-val, a backstage rejtelmeivel, a zenés műfaj műhelytitkaival.

A trón című történelmi musicalt nagy sikerrel mutatták be szeptemberben az Erkel Színházban (Fotó: Kaszner Nikolett)
A trón című történelmi musicalt nagy sikerrel mutatták be szeptemberben az Erkel Színházban (Fotó: Kaszner Nikolett)

Közösségépítés az Erkel Színházban

A hagyományos színházi formátumot kiegészítve olyan élményeket szeretnénk nyújtani a látogatóinknak, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a művészeket és a közönséget

– meséli Szente Vajk. „A különleges események sora lehetőséget teremt a találkozásokra, a közösségépítésre, a közös élmények megélésére” – tette hozzá az Erkel Színház vezetője.

Elindulnak például az előadások utáni dedikálások, ahol a közönség személyesen is találkozhat kedvenc művészeivel. Az első ilyen alkalomra 2025. október 11-én, az Elisabeth 19 órakor kezdődő előadása után kerül sor. A belépés az aznapi előadásra szóló jeggyel lehetséges.

Randi az Apáca Show szereplőivel

Ősszel érkezik majd a legnagyobb buli az Apáca Show szereplőivel. 2025. október 30-án este hét és kilenc óra között a közönség egy exkluzív Meet&Greet keretében találkozhat a produkció művészeivel, amelyet fogadás is kísér, ahol találkozhatunk Peller Annával, Náray Erikával, Feke Pállal, Brasch Bencével, Kovács Gyopárral, Vágó Zsuzsival, Papadimitriu Athinával, Cseh Dávid Péterrel, Tóth Angelikával és Braga Nikitával. Lesz éneklés, beszélgetés, evés-ivás, és felelevenedik a szereposztás-bejelentőből megismert bulihelyszín is.

Amikor a színész zenésszé alakul

És új programsorozatként indul útjára hamarosan az Erkel after, amikor az emeleti büfé táncparketté változik. Bizonyos esti előadások után ugyanis a színművészek állnak majd a DJ-pultba, így egy fergeteges bulival zárhatjuk az estét. Érdemes követni az Erkel közösségi felületeit, mert az innovatív kommunikációs megoldásairól ismert színház hamarosan újabb különlegességekkel lepi meg közönségét az oldalain.

 

