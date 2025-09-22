Szente VajkEMBER MÁRKErkel Színház

A trón – árulás, szerelem és hatalmi játszmák a Hunyadiakról szóló monumentális musicalben

Telt ház előtt, hatalmas sikerrel tartották meg a musicalszínházként megújult Erkel első premierjét. A trón című történelmi musical előadását a Szente Vajk–Galambos Attila szerzőpáros jegyzi, a zenéjét Juhász Levente szerezte. Az egyszerre politikai dráma, krimi és szerelmi história a Hunyadi János halálától egészen Mátyás megkoronázásáig tartó időszakot dolgozza fel, tehát ott kezdődik, ahol a magyar sorozat, a Hunyadi befejeződött. Az előadás a véráztatta középkort a modern filmes látásmóddal ötvöző megközelítésével, a színészek kiváló játékával, lenyűgöző énekhangjukkal, a díszlet, a jelmez és a tánckar összhangjával, valamint a kiváló rendezéssel feledhetetlen élményt nyújtott a közönségnek.

Bényei Adrienn
2025. 09. 22. 5:20
Ember Márk alakítja Mátyás királyt a történelmi musicalben. Fotó: Kaszner Nikolett
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A cselekmény javarészt követi az 1456 és 1458 közötti történéseket, egyensúlyozva a fikció és a történetileg feltárt múlt között. Az országot káosz, árulás és vérengzés jellemzi. A trón ingatag, a nemesi rendek titkos szövetségei széthullanak, és a hatalmi harcok felszínre törnek. Árulás, szenvedély, hatalom és szerelem uralja ezt a két évet, amely örökre megváltoztatja Magyarország sorsát.

A Trón
A trón című musical  látványvilága is lenyűgöző. Fotó: Nikolett Kaszner

A trón musical szereplői

Ebben a világban tűnik fel az ifjú Hunyadi Mátyás (Ember Márk), aki hadvezéri dicsőségre vágyik bátyja, László (Brasch Bence) árnyékában, miközben szíve Garai Annáé (Kovács Gyopár). V. László király (Veréb Tamás) könnyen manipulálható uralkodó. A bosszúszomjas Cillei Ulrik (Szabó P. Szilveszter) és a mindenható nádor, Garai László (Feke Pál) kész feláldozni a trónt, az országot, sőt még a fiatal szerelmesek boldogságát is. Már a legelső jelenetek egyikében felbukkan egy kissé habókos szerzetes, Petrus barát (Borsi-Balogh Máté), aki végül életét áldozza uráért. Az édesanyát, Szilágyi Erzsébetet Auksz Éva, III. Frigyest Szerednyey Béla, Zofiát Trokán Nóra alakította a premieren. A színház teljes énekkara, balett-tagozata és zenekara is részt vett az elképesztő produkcióban, így a látvány, a zene és a színészi játék tökéletes összhangban teremtett katartikus élményt. Az előadásban szereplő színészek és táncosok mindent beleadtak, a lenyűgöző produkciót a közönség álló tapssal köszöntötte a darab végén.

A főszereplő fiatal Mátyás szemszögéből látjuk az eseményeket, kezdve a nándorfehérvári diadallal, édesapja halálával, folytatva a két Hunyadi fiú elfogatásával, László lefejezésével, a prágai fogsággal, míg végül eljutunk a királyválasztó országgyűlésig.

Ember Márk kiválóan keltette életre a trónra lépő uralkodót. Nemcsak színészi jelenlétével, hanem tiszta, erőteljes hangjával is meggyőző alakítást nyújtott, amiben ott volt a fiatalság lendülete és az uralkodóvá érés méltósága.

Veréb Tamás V. László szerepében. Fotó: Kaszner Nikolett

Veréb Tamás a musicalben megkapta a történelem egyik legnegatívabban megítélt alakjának, V. Lászlónak a szerepét. A király vívódó, önnön félelmei és bizonytalanságai által könnyedén manipulálható személy, hol erőskezű, ambiciózus uralkodónak láttatja magát, hol azonnal behódoló, hízelgő szóra egyből hajló alakká görnyed. Veréb Tamás fontos mérföldkőnek tartja ezt a szerepet a karrierjében, hiszen először kapott lehetőséget egy komplex, kihívásokkal teli negatív főszerep megformálására, ami remekül sikerült neki.

Szente Vajk rendező így fogalmazott a darabról:

A trón című darab nem pusztán a Hunyadiakról szól. Természetesen látjuk, hogyan kerül Hunyadi Mátyás a trónra, de ennél sokkal több rejlik benne. Emberi sorsok, döntések, útkeresések… Vajon előre megírt a sorsunk vagy képesek vagyunk változtatni rajta? Sodródunk az eseményekkel vagy kezünkbe vesszük az irányítást? Ezek a kérdések ma is ugyanolyan érvényesek, mint évszázadokkal ezelőtt. És épp ettől lesz ez a történet korszerű, mert nemcsak a múltról szól, hanem rólunk is.

A produkció nagyon erős vizuálisan: a gazdagon kidolgozott, monumentális, filmes hatásokat idéző díszleteket Rákay Tamás tervezte, amely a korhűség és a modern színpadtechnika tökéletes egyvelegét nyújtotta. Kovács Yvette Alida jelmezei szintén ezt a kettősséget hordozták: a történelmi hitelességet ötvözték a modern színházi látvánnyal. A látványos koreográfiákért pedig Túri Lajos Péter felelt.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nógrádi György
idezojelekEurópai Unió

Nógrádi György: A válságok folytatódnak

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – Az EU gőzerővel dolgozik az Oroszországgal szembeni újabb, 19. szankciós csomagon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu