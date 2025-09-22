A trón – árulás, szerelem és hatalmi játszmák a Hunyadiakról szóló monumentális musicalben

A cselekmény javarészt követi az 1456 és 1458 közötti történéseket, egyensúlyozva a fikció és a történetileg feltárt múlt között. Az országot káosz, árulás és vérengzés jellemzi. A trón ingatag, a nemesi rendek titkos szövetségei széthullanak, és a hatalmi harcok felszínre törnek. Árulás, szenvedély, hatalom és szerelem uralja ezt a két évet, amely örökre megváltoztatja Magyarország sorsát.

A trón című musical látványvilága is lenyűgöző. Fotó: Nikolett Kaszner

A trón musical szereplői

Ebben a világban tűnik fel az ifjú Hunyadi Mátyás (Ember Márk), aki hadvezéri dicsőségre vágyik bátyja, László (Brasch Bence) árnyékában, miközben szíve Garai Annáé (Kovács Gyopár). V. László király (Veréb Tamás) könnyen manipulálható uralkodó. A bosszúszomjas Cillei Ulrik (Szabó P. Szilveszter) és a mindenható nádor, Garai László (Feke Pál) kész feláldozni a trónt, az országot, sőt még a fiatal szerelmesek boldogságát is. Már a legelső jelenetek egyikében felbukkan egy kissé habókos szerzetes, Petrus barát (Borsi-Balogh Máté), aki végül életét áldozza uráért. Az édesanyát, Szilágyi Erzsébetet Auksz Éva, III. Frigyest Szerednyey Béla, Zofiát Trokán Nóra alakította a premieren. A színház teljes énekkara, balett-tagozata és zenekara is részt vett az elképesztő produkcióban, így a látvány, a zene és a színészi játék tökéletes összhangban teremtett katartikus élményt. Az előadásban szereplő színészek és táncosok mindent beleadtak, a lenyűgöző produkciót a közönség álló tapssal köszöntötte a darab végén.

A főszereplő fiatal Mátyás szemszögéből látjuk az eseményeket, kezdve a nándorfehérvári diadallal, édesapja halálával, folytatva a két Hunyadi fiú elfogatásával, László lefejezésével, a prágai fogsággal, míg végül eljutunk a királyválasztó országgyűlésig.

Ember Márk kiválóan keltette életre a trónra lépő uralkodót. Nemcsak színészi jelenlétével, hanem tiszta, erőteljes hangjával is meggyőző alakítást nyújtott, amiben ott volt a fiatalság lendülete és az uralkodóvá érés méltósága.

Veréb Tamás V. László szerepében. Fotó: Kaszner Nikolett

Veréb Tamás a musicalben megkapta a történelem egyik legnegatívabban megítélt alakjának, V. Lászlónak a szerepét. A király vívódó, önnön félelmei és bizonytalanságai által könnyedén manipulálható személy, hol erőskezű, ambiciózus uralkodónak láttatja magát, hol azonnal behódoló, hízelgő szóra egyből hajló alakká görnyed. Veréb Tamás fontos mérföldkőnek tartja ezt a szerepet a karrierjében, hiszen először kapott lehetőséget egy komplex, kihívásokkal teli negatív főszerep megformálására, ami remekül sikerült neki.