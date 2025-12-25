Áttörni a bedeszkázott eget

– Eddigi pályáját a civil életében is végigkíséri a közösségépítés. A Magyar Művészeti Akadémia, az MMA pedig szintén egy nagyobb közösség, amelyet két év óta vezet. Miként hagyományozható át Makovecz Imre öröksége, hogyan követhető az általa kijelölt út? Hiszen az MMA alapító elnöke az építkezést a nemzeti közösségeinkre és a környezetünkre egyformán értette.

– Hogy hagyományozható-e egy életmű, az valóban nagy kérdés. Mi mindenesetre mindent megteszünk, hogy a mester életművét, gondolatait a legmagasabb szinten örökítsük tovább. A mindennapi életben is szükségesek a közösségépítés gesztusai. Építészként Makovecz Imrétől egyfelől azt tanultam meg, hogy mindezeknek az építészeti alapjait hogyan rakjuk le, miként készítjük elő.

A makoveczi örökség másfelől arra nevel, hogy gazdái legyünk egy településnek. Segítsük az embereket a mindennapi döntéshozatalban, hiszen sokszor még a kérdések megfogalmazásánál is gondban lehetnek. Különösen egy építmény kapcsán, vagy olyan esetekben, amikor még egy nem létezőről kellene szólni.

– Egy interjújában úgy fogalmazott, hogy együtt kell dolgozni az emberekkel. Nyilván hatványozottan igaz ez egy művészeti akadémia esetében.

– Igen, úgy vélem, hogy a folytonos együttműködés nagyon fontos, minden közösség lételeme. Az akadémiai törvény meghatározza a feladatainkat, ám nekünk kell megtölteni tartalommal, és biztosítani az összehangolt működést. Ez viszont szerintem csak akkor képzelhető el, ha a döntéshozatalnál, a közös gondolkodásban a lehető legerősebben támaszkodunk a tagozatokra a képzőművészettől a zeneművészetig.

– Nem akármilyen nevek, jeles művészek vannak az akadémia soraiban. Nem nehéz ennyi nagy formátumú egyéniség között megtalálni az összhangot?

– Kétségtelenül nem egyszerű feladat, de többek között ez az együttgondolkodás, a konszenzuskeresés adja a munka szépségét. Engem még tekintélytiszteletre neveltek. Ha valaki tud valami olyasmit, amit más nem, az bennem megbecsülést kelt. Az akadé­miai törvény szerint 365 rendes és levelező tagja van az akadémiánknak, akik a maguk területén páratlan alkotásokkal gazdagították a kultúránkat. Ez pedig tiszteletet parancsol, egyben azt a kötelességet is tételezi, hogy jól sáfárkodjunk az általuk előállított szellemi teljesítményekkel.