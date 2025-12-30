Orbán Viktor győzelmét és a patrióta előretörést hozta 2025

– Idén januárban még a nagykövet közreműködésével az amerikai kormány kitiltotta az Amerikai Egyesült Államokból a magyar kormány egyik miniszterét, Rogán Antalt, illetve különböző szankciókat vezettek be hazánkkal szemben – kezdte a legújabb videóelemzését Deák Dániel ezzel a példával szemléltetve, hogy milyen mozgalmas és fordulatokkal teli volt a 2025-ös esztendő.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy az amerikai elnök fontos barátként és szövetségesként fogadta nemrég a Fehér Házban a magyar miniszterelnököt, a hazánkkal szembeni szankciókat teljesen feloldották és egy új aranykor köszöntött be az amerikai–magyar viszonyban, több tucat többmilliárdos beruházás érkezett Amerikából Magyarországra.

Ez az egyetlen egy példa is kitűnően szimbolizálja, hogy mekkora fordulatokat hozott az idei év, olyan dolgokat tartunk evidenciának most decemberben, amit még januárban el sem tudtunk képzelni. Ez az egy példa is jól mutatja, milyen nagymértékben nőtt Magyarország politikai és gazdasági mozgástere az idei évben, és mennyire megerősödtek a patrióták világszerte

– tette hozzá.

A szakértő jelezte, hogy hazánkhoz hasonlóan ma már a világ vezető hatalma is egy szuverenista, békepárti és a bevándorlást elutasító álláspontot képvisel.

Patrióta előretörés európai szinten

De Európán belül is jelentősen javult a patrióták pozíciója, amit talán a legutóbbi EU-csúcs szimbolizált a legjobban. Az év elején szinte kizárt volt, hogy Orbán Viktor bármire is rá tudja venni más tagállamok vezetőit, majdnem teljesen egyedül volt a háború kapcsán képviselt békepárti álláspontjával.

Talán az amerikai fordulatnak köszönhetően ez azonban ma már megváltozott: a két héttel ezelőtti EU-csúcson Magyarország mellett már Szlovákia és Csehország is teljes mértékben elutasította a brüsszeli terveket, továbbá a nyugat-európai gazdaság egyik meghatározó országának, Belgiumnak a miniszterelnöke is csatlakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználását elutasító országok közé, a magyar kormányfővel is tárgyalt és összehangolta vele a lépéseit az uniós csúcson

– fogalmazott Deák Dániel.

Mindez egy tágabb és átfogóbb változásnak az egyik fontos része: ahogy egyébként az ellenzéki Tölgyessy Péter is fogalmazott, egy korszakváltás időszakában vagyunk, amikor átalakul körülöttünk a világ

– idézte az elemző.