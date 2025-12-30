orbán viktortisza pártmagyar péter

Orbán Viktor győzelmét és a patrióta előretörést hozta 2025

Nemzetközi és hazai szinten is erős évet zárt Orbán Viktor, így a kormányoldal magabiztosan fordulhat rá a 2026-os választásra. Deák Dániel évzáró elemzése szerint mind külpolitikai, mind belpolitikai dimenzióban jelentősen javult a Fidesz helyzete 2025-ben, a miniszterelnök pedig megnyerte az idei évet.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 15:05
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– Idén januárban még a nagykövet közreműködésével az amerikai kormány kitiltotta az Amerikai Egyesült Államokból a magyar kormány egyik miniszterét, Rogán Antalt, illetve különböző szankciókat vezettek be hazánkkal szemben – kezdte a legújabb videóelemzését Deák Dániel ezzel a példával szemléltetve, hogy milyen mozgalmas és fordulatokkal teli volt a 2025-ös esztendő.

Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte, hogy az amerikai elnök fontos barátként és szövetségesként fogadta nemrég a Fehér Házban a magyar miniszterelnököt, a hazánkkal szembeni szankciókat teljesen feloldották és egy új aranykor köszöntött be az amerikai–magyar viszonyban, több tucat többmilliárdos beruházás érkezett Amerikából Magyarországra.

Ez az egyetlen egy példa is kitűnően szimbolizálja, hogy mekkora fordulatokat hozott az idei év, olyan dolgokat tartunk evidenciának most decemberben, amit még januárban el sem tudtunk képzelni. Ez az egy példa is jól mutatja, milyen nagymértékben nőtt Magyarország politikai és gazdasági mozgástere az idei évben, és mennyire megerősödtek a patrióták világszerte

– tette hozzá.

A szakértő jelezte, hogy hazánkhoz hasonlóan ma már a világ vezető hatalma is egy szuverenista, békepárti és a bevándorlást elutasító álláspontot képvisel.

 

Patrióta előretörés európai szinten

De Európán belül is jelentősen javult a patrióták pozíciója, amit talán a legutóbbi EU-csúcs szimbolizált a legjobban. Az év elején szinte kizárt volt, hogy Orbán Viktor bármire is rá tudja venni más tagállamok vezetőit, majdnem teljesen egyedül volt a háború kapcsán képviselt békepárti álláspontjával.

Talán az amerikai fordulatnak köszönhetően ez azonban ma már megváltozott: a két héttel ezelőtti EU-csúcson Magyarország mellett már Szlovákia és Csehország is teljes mértékben elutasította a brüsszeli terveket, továbbá a nyugat-európai gazdaság egyik meghatározó országának, Belgiumnak a miniszterelnöke is csatlakozott a befagyasztott orosz vagyon felhasználását elutasító országok közé, a magyar kormányfővel is tárgyalt és összehangolta vele a lépéseit az uniós csúcson 

– fogalmazott Deák Dániel.

Mindez egy tágabb és átfogóbb változásnak az egyik fontos része: ahogy egyébként az ellenzéki Tölgyessy Péter is fogalmazott, egy korszakváltás időszakában vagyunk, amikor átalakul körülöttünk a világ

– idézte az elemző. 

Az Európai Unióban is ennek az átalakulásnak vagyunk a szemtanúi, amelynek jövőjét az dönti el, hogy például Franciaországban és más, nagyobb nyugat-európai országokban sikerül-e ugyanezt a fordulatot elérni. 

Erre utalt Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs másnapján tartott sajtótájékoztatóján, ahol világossá tette, nem elhagyni akarja az Európai Uniót, hanem átalakítani, ennek pedig fontos feltétele a patrióta győzelem Európa-szerte, amire reális esély van például Franciaországban vagy Ausztriában

– jegyezte meg.

Lendületet vett a kormányoldal

Az elemző megjegyezte, hogy ugyanennek a patrióta lendületvételnek vagyunk a szemtanúi a hazai belpolitikában is. Felidézte, hogy az év elején még Magyar Péter uralta a politikai napirendet. Ehhez képest nyáron komoly fordulat következett be, aminek az egyik fontos eleme volt, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár legyőzte Kulja András tiszás szakpolitikust az ATV-ben egy vitán.

Ez megmutatta a jobboldaliaknak, hogy nem kell megijedni Magyar Péteréktől, le lehet őket győzni

– tette hozzá Deák Dániel.

Orbán Viktor is igen aktívan kezdett el interjúkat adni, különböző podcast műsorokba látogatott el, érezhetően nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni a belpolitikára, megalakult a Harcosok Klubja és a digitális polgári körök, továbbá elindult egy olyan országjárás, ami felrázta a jobboldali szavazókat és lendületet adott a kormányoldalnak

– sorolta az év belpolitikai eseményeit.

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán

Ugyancsak pozitív teljesítményként értékelte a kormányoldal részéről, hogy miközben a nehéz háborús helyzet miatt a legtöbb európai országban megszorítások vannak, addig Magyarországon be lehet vezetni a 14. havi nyugdíjat, az szja-mentességet az édesanyáknak és számos egyéb pozitív gazdasági intézkedésre is volt mozgástér.

A szakértő hangsúlyozta, hogy a nyár után az őszt is megnyerte a Fidesz, amit már az ellenzéki véleményformálók is éreznek.

Ebben a trendfordulóban kifejezetten nagy szerepe volt Orbán Viktor november 7-i washingtoni útjának, amelyre infuenszerek, újságírók és elemzők is elkísérték a magyar delegációt. Ennek köszönhetően sokkal szélesebb nyilvánosság találkozott egy ilyen csúcstalálkozó jelentőségével, a hétköznapok szintjén értelmezni lehetett, milyen döntések születnek ezen a találkozón

– mondta.

 

Korlátba ütközött a Tisza Párt

A szakértő szerint a hazai belpolitikában a patrióta lendületet igazolják a közvélemény-kutatások is. Nemrég jelent meg a 2022-es választás előtt legpontosabb kutatóintézet, a Magyar Társadalomkutató friss felmérése.

Eszerint a Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott, így a kormánypártok kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os esztendőt. 

Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. De a baloldali kutatóintézetek is rendre Tisza-stagnálást vagy gyengülést mérnek, illetve a GKI vagy a Századvég konjunktúra-indexe is javuló közhangulatról tanúskodik

– idézte az adatokat az elemző.

Zárásként hangsúlyozta, hogy a választás nem lefutott, kizárólag a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt jelentősége van. Éppen ezért januártól folytatódik az országjárás, egy percet sem pihennek a patrióta politikusok, Orbán Viktor már január 5-én nemzetközi sajtótájékoztatót tart, ahol minden újságíró kérdezhet a miniszterelnöktől.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

