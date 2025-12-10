Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

Szánthó MiklósOrbán-Trump-csúcsEgyesült ÁllamokegyütműködésMagyarország

Szánthó Miklós: Aranykor kezdődött az amerikai–magyar kapcsolatokban

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a The Daily Signalban megjelent cikkében arról ír, hogy szerinte a Trump–Orbán találkozó geopolitikai fordulatot hozott, amely az amerikai–magyar együttműködés új fejezetét nyithatja meg. Úgy véli, a szankciók enyhítése a magyar családok helyzetét javíthatja, az atomenergia-partnerség pedig régiós szereperősítést hozhat Magyarországnak. Szánthó azt is állítja, hogy az Egyesült Államok pénzügyi biztonsági hátteret nyújt Magyarországnak, miközben a kapcsolatok mély gazdasági tartalommal bővülnek. Értelmezése szerint Magyarország béketeremtő pozíciója erősödik, és a kritikus reakciók a korábbi, nemzeti szuverenitást korlátozó struktúrák megingását jelzik. Szerinte a találkozó stabilitást és nagyobb mozgásteret hozhat Magyarország számára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 10. 12:09
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szánthó Miklós értékelése szerint az elmúlt években Brüsszel arra kényszerítette a kisebb uniós tagállamokat, hogy kövessék az aktuális ideológiai irányokat. Ezzel szemben szerinte Magyarország és az Egyesült Államok most olyan stratégiai kapcsolatot épít, amely a stabilitást és nemzeti szuverenitást helyezi előtérbe – írja a The Daily Signalban megjelent cikkében.

Szánthó Miklós: Aranykor kezdődött az amerikai-magyar kapcsolatokban (Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség)
Szánthó Miklós: Aranykor kezdődött az amerikai–magyar kapcsolatokban (Fotó: Kovács Attila / MTI)

Írásában több konkrét eredményt is kiemel. Egyik ilyen a magyar energetikai mozgástér bővülése. 

Szánthó Miklós szerint a Washington által feloldott energetikai korlátok megkönnyítik, hogy Magyarország hosszú távon olcsó és kiszámítható energiaforrásokat használjon, miközben elutasítja az európai „zöldátállási” kötelezettségeket. A szerző szerint ez közvetlenül a magyar háztartások rezsiterheit csökkentheti.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója másik fontos pontként említi a nukleáris együttműködés elmélyítését. Magyarország folytatná erőmű-kapacitásai bővítését, és az írás szerint az ország amerikai moduláris reaktorok vásárlására készül. Szánthó Miklós ennek műszaki, ellátásbiztonsági és politikai előnyét egyaránt hangsúlyozza.

Az elemzés kitér arra is, hogy Trump pénzügyi védőmechanizmust ajánlott Magyarország számára, amely Szánthó szerint stabilizálhatja a forintot és mérsékelheti a külső spekulációs nyomást. A szerző úgy látja: 

ezzel Magyarország megőrizheti gazdaságpolitikai mozgásterét, beleértve a munkaalapú gazdasági modellt és a határvédelemre épülő migrációs politikát.

Szánthó Miklós a cikkben Magyarország szerepét a nemzetközi rendezési folyamatok egyik lehetséges helyszíneként és kezdeményezőjeként írja le. Úgy fogalmaz, 

Budapest lehet az egyetlen hiteles helyszín egy Ukrajnát érintő esetleges béketárgyaláshoz, mert nem követte a nyugat-európai országok „eszkalációs politikáját”.

Azt is megjegyzi, hogy a találkozó több európai politikai szereplő heves reakcióját váltotta ki, szerinte azért, mert ez a kapcsolat modell lehet olyan államok számára, amelyek nagyobb önállóságot akarnak az EU-val szemben.

Szánthó Miklós összegzéseként azt állítja: a találkozó egy olyan korszak kezdetét jelzi, amelyben Magyarország gazdasági stabilitást, nagyobb diplomáciai súlyt és stratégiai biztonságot nyerhet, miközben az Egyesült Államok számára megbízható partner lesz Közép-Európában.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump találkozója Washingtonban (Fotó: AFP)

add-square Orbán-Trump találkozó

Szijjártó Péter szerint ez volt a tétje Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának

Orbán-Trump találkozó 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdepresszió

Sajnos csak az érintett nem fogja elolvasni

Bayer Zsolt avatarja

A tényekkel elég nehéz bőgő bika hangon, mániákus depressziót jelző gesztikuláció kíséretében, hülye és hazug lózungokat üvöltözve vitatkozni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu