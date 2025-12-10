Szánthó Miklós: Aranykor kezdődött az amerikai–magyar kapcsolatokban

Az elemzés kitér arra is, hogy Trump pénzügyi védőmechanizmust ajánlott Magyarország számára, amely Szánthó szerint stabilizálhatja a forintot és mérsékelheti a külső spekulációs nyomást. A szerző úgy látja:

ezzel Magyarország megőrizheti gazdaságpolitikai mozgásterét, beleértve a munkaalapú gazdasági modellt és a határvédelemre épülő migrációs politikát.

Szánthó Miklós a cikkben Magyarország szerepét a nemzetközi rendezési folyamatok egyik lehetséges helyszíneként és kezdeményezőjeként írja le. Úgy fogalmaz,

Budapest lehet az egyetlen hiteles helyszín egy Ukrajnát érintő esetleges béketárgyaláshoz, mert nem követte a nyugat-európai országok „eszkalációs politikáját”.

Azt is megjegyzi, hogy a találkozó több európai politikai szereplő heves reakcióját váltotta ki, szerinte azért, mert ez a kapcsolat modell lehet olyan államok számára, amelyek nagyobb önállóságot akarnak az EU-val szemben.