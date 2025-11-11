Ilyen az új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait a kormányzati tájékoztatás szerint mindkét fél sikeresnek értékelte. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Trump-kormányzat a kölcsönös tiszteleten alapuló partnerségre törekszik, és ennek eredményeként Magyarország teljes, időkorlát nélküli szankciómentességet kapott. Ez biztosítja, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték zavartalanul működhessen tovább, és ezzel elkerülhetővé váljon az energiaárak elszabadulása.

Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos

A megállapodás másik pillére az amerikai pénzügyi védőpajzs, amely – Orbán Viktor szavai szerint – garanciát jelent arra, hogy ha Magyarországot pénzügyi vagy politikai támadás érné, az Egyesült Államok segítséget nyújt a stabilitás megőrzésében. A kormányfő ezt biztosítéknak nevezte, amely kiszámíthatóbbá teszi a magyar gazdaság működését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonból hazafelé tartva hangsúlyozta: a megállapodás nélkül november végétől több százmilliárd forintos energiaköltség-növekedéssel kellett volna számolni. A miniszter szerint Trump elnök barátként tekint Orbán Viktorra, és ez a személyes kapcsolat tette lehetővé a mostani eredményeket.