Ilyen az új korszak a magyar–amerikai kapcsolatokban

Orbán Viktor washingtoni látogatását történelmi jelentőségűnek nevezte, mert – mint mondta – új korszak kezdődött az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatában. A kormányfő szerint az együttműködés aranykora jött el, miután sikerült megállapodni többek között az időkorlát nélküli szankciómentességről és egy amerikai pénzügyi védőpajzsról, amely garantálja Magyarország stabilitását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Nemzetnek adott interjúban kiemelte: ha nem született volna meg az előbbi megállapodás, a magyar családok által fizetendő energiaárak akár a háromszorosára is emelkedhettek volna.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 4:57
Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én Fotó: Roberto Schmidt Forrás: Getty Images/AFP
Orbán Viktor washingtoni tárgyalásait a kormányzati tájékoztatás szerint mindkét fél sikeresnek értékelte. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a Trump-kormányzat a kölcsönös tiszteleten alapuló partnerségre törekszik, és ennek eredményeként Magyarország teljes, időkorlát nélküli szankciómentességet kapott. Ez biztosítja, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték zavartalanul működhessen tovább, és ezzel elkerülhetővé váljon az energiaárak elszabadulása.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos

A megállapodás másik pillére az amerikai pénzügyi védőpajzs, amely – Orbán Viktor szavai szerint – garanciát jelent arra, hogy ha Magyarországot pénzügyi vagy politikai támadás érné, az Egyesült Államok segítséget nyújt a stabilitás megőrzésében. A kormányfő ezt biztosítéknak nevezte, amely kiszámíthatóbbá teszi a magyar gazdaság működését.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonból hazafelé tartva hangsúlyozta: a megállapodás nélkül november végétől több százmilliárd forintos energiaköltség-növekedéssel kellett volna számolni. A miniszter szerint Trump elnök barátként tekint Orbán Viktorra, és ez a személyes kapcsolat tette lehetővé a mostani eredményeket.

A külügyminiszter hozzátette: még az év végéig mintegy százmilliárd forint értékű új amerikai beruházás érkezik Magyarországra, különösen a high-tech, elektronikai és orvosi műszergyártási ágazatokba. A nukleáris energia területén is elmélyül az együttműködés, beleértve a kis teljesítményű reaktorok fejlesztését és a fűtőelem-beszerzést.

Orbán Viktor szerint a Nyugat jövője civilizációs küzdelemben dől el: a nemzeti, keresztény alapokon álló jobboldali erőknek meg kell védeniük a hagyományos értékeket a globalista, liberális irányzattal szemben. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország ebben a küzdelemben a béke oldalán áll, és készen áll a budapesti békecsúcs megszervezésére, amint az amerikai–orosz tárgyalások elérik a szükséges szintet.

Szijjártó Péter azt mondta: „Most minőségileg más a helyzet. Az Egyesült Államok elnöke barátként tekint Magyarországra, és ez a barátság már kézzelfogható előnyöket hozott a magyar embereknek.”

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök beszél Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Ház kabinettermében, 2025. november 7-én (Fotó: AFP)

