Szárnyalásba kezdtek a Mol-részvények a magyar–amerikai csúcs után

A Bloomberg elemzője, Salih Yilmaz szerint a november 7-i döntés értelmében a Mol továbbra is hozzáférést kap az orosz olajhoz, ami nagy szerepet játszik a finomítók gazdaságos működtetésében és fontos az árrésstabilitás megőrzése szempontjából. Az elemző azonban kiemeli, hogy nem világos, meddig tart a vállalat mentessége:

„Orbán Viktor határozatlan idejű felmentést említett, míg egy fehér házbeli tisztviselő szerint csupán egy évről van szól.” A szakértő hozzátette, hogy az EU tervei szerint Magyarországnak 2027 után le kell állítania az orosz energiahordozók importját.

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli

– szögezte le a miniszterelnök újságíróknak a repülőn hazafelé tartva Washingtonból.

A Mol, amely már korszerűsíti létesítményeit a nem orosz forrásból származó kőolaj feldolgozására, az Orbán–Trump-találkozó előtt azt nyilatkozta, hogy Horvátországon keresztül 80 százalékkal magasabb költséggel lehetne biztosítani a finomítók ellátását.