A MOL Nyrt. részvényei hétfőn emelkedtek, miután Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció biztosította Magyarország számára az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentességet – ami kulcsfontosságú a vállalat működéséhez. A Mol magyarországi és szlovákiai finomítói továbbra is az orosz kőolajimportra vannak berendezkedve és az olcsó orosz olaj árkülönbsége lehetővé teszi a vállalat számára, hogy nagyobb árréssel dolgozzon és a cég növelte a harmadik negyedéves nyereségét – írja a Bloomberg.
Szárnyalásba kezdtek a Mol-részvények a magyar–amerikai csúcs után
A Mol részvényei emelkedtek, miután Magyarország mentességet kapott az orosz olajat érintő amerikai szankciók alól. A döntés rendkívül nagy jelentőséggel bír a vállalat működése szempontjából, mivel a Mol továbbra is az orosz kőolajimportra támaszkodik. A magyar–amerikai csúcs eredménye a befektetőket is meglepte.
A Bloomberg elemzője, Salih Yilmaz szerint a november 7-i döntés értelmében a Mol továbbra is hozzáférést kap az orosz olajhoz, ami nagy szerepet játszik a finomítók gazdaságos működtetésében és fontos az árrésstabilitás megőrzése szempontjából. Az elemző azonban kiemeli, hogy nem világos, meddig tart a vállalat mentessége:
„Orbán Viktor határozatlan idejű felmentést említett, míg egy fehér házbeli tisztviselő szerint csupán egy évről van szól.” A szakértő hozzátette, hogy az EU tervei szerint Magyarországnak 2027 után le kell állítania az orosz energiahordozók importját.
Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli
– szögezte le a miniszterelnök újságíróknak a repülőn hazafelé tartva Washingtonból.
A Mol, amely már korszerűsíti létesítményeit a nem orosz forrásból származó kőolaj feldolgozására, az Orbán–Trump-találkozó előtt azt nyilatkozta, hogy Horvátországon keresztül 80 százalékkal magasabb költséggel lehetne biztosítani a finomítók ellátását.
További Külföld híreink
Az átállást bonyolítja, hogy a Dunai Finomítóban október 20-án történt tűzeset jelentős mértékben leköti a vállalat kapacitásait, így a társaságnak egyszerre két nagy kihívással kell szembenéznie.
Borítókép: A Mol részvénye a hétfői nyitás után száguldásba kezdett (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít Libanonban
Élelmiszer-adománnyal enyhít a nehéz helyzeten a magyar kormány.
Menczer Tamás: Büszkeség – ez az, amit a Trump–Orbán-találkozó kapcsán érzek + videó
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a tárgyalás új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország számít a világpolitikában.
Zelenszkij: Putyin második frontot nyithat Európában
„Nem elégségesek az Ukrajnának nyújtott segélyek.”
A lengyel külügyminiszter szerint csak a háborús út létezik
Kijelentette, hogy Ukrajna harcát támogatni fogják, ameddig kell.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarország nemcsak szavakban, hanem tettekben is segít Libanonban
Élelmiszer-adománnyal enyhít a nehéz helyzeten a magyar kormány.
Menczer Tamás: Büszkeség – ez az, amit a Trump–Orbán-találkozó kapcsán érzek + videó
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint a tárgyalás új szintre emelte a magyar–amerikai kapcsolatokat, és bizonyítja, hogy Magyarország számít a világpolitikában.
Zelenszkij: Putyin második frontot nyithat Európában
„Nem elégségesek az Ukrajnának nyújtott segélyek.”
A lengyel külügyminiszter szerint csak a háborús út létezik
Kijelentette, hogy Ukrajna harcát támogatni fogják, ameddig kell.