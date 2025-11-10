Trump-Orbán-csúcsMOLWashingtonOrbán ViktorTrump

Szárnyalásba kezdtek a Mol-részvények a magyar–amerikai csúcs után

A Mol részvényei emelkedtek, miután Magyarország mentességet kapott az orosz olajat érintő amerikai szankciók alól. A döntés rendkívül nagy jelentőséggel bír a vállalat működése szempontjából, mivel a Mol továbbra is az orosz kőolajimportra támaszkodik. A magyar–amerikai csúcs eredménye a befektetőket is meglepte.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 18:00
A Mol részvénye a hétfői nyitás után száguldásba kezdett
A Mol részvénye a hétfői nyitás után száguldásba kezdett Fotó: SILAS STEIN Forrás: DPA
A MOL Nyrt. részvényei hétfőn emelkedtek, miután Orbán Viktor miniszterelnök és a magyar delegáció biztosította Magyarország számára az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alóli mentességet – ami kulcsfontosságú a vállalat működéséhez. A Mol magyarországi és szlovákiai finomítói továbbra is az orosz kőolajimportra vannak berendezkedve és az olcsó orosz olaj árkülönbsége lehetővé teszi a vállalat számára, hogy nagyobb árréssel dolgozzon és a cég növelte a harmadik negyedéves nyereségét – írja a Bloomberg.

A Mol részvénye szárnyalásba kezdett a magyar–amerikai csúcs után
A Mol részvénye szárnyalásba kezdett a magyar–amerikai csúcs után
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Bloomberg elemzője, Salih Yilmaz szerint a november 7-i döntés értelmében a Mol továbbra is hozzáférést kap az orosz olajhoz, ami nagy szerepet játszik a finomítók gazdaságos működtetésében és fontos az árrésstabilitás megőrzése szempontjából. Az elemző azonban kiemeli, hogy nem világos, meddig tart a vállalat mentessége:

„Orbán Viktor határozatlan idejű felmentést említett, míg egy fehér házbeli tisztviselő szerint csupán egy évről van szól.”  A szakértő hozzátette, hogy az EU tervei szerint Magyarországnak 2027 után le kell állítania az orosz energiahordozók importját.

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli 

szögezte le a miniszterelnök újságíróknak a repülőn hazafelé tartva Washingtonból.

A Mol, amely már korszerűsíti létesítményeit a nem orosz forrásból származó kőolaj feldolgozására, az Orbán–Trump-találkozó előtt azt nyilatkozta, hogy Horvátországon keresztül 80 százalékkal magasabb költséggel lehetne biztosítani a finomítók ellátását. 

Az átállást bonyolítja, hogy a Dunai Finomítóban október 20-án történt tűzeset jelentős mértékben leköti a vállalat kapacitásait, így a társaságnak egyszerre két nagy kihívással kell szembenéznie.

Borítókép: A Mol részvénye a hétfői nyitás után száguldásba kezdett (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

