A Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli + videó

– Zajlik ma a nyugati világban egy civilizációs szintű küzdelem, azért, hogy milyen legyen az a valami, amit Nyugatnak nevezünk. Mindig is hagyományosan volt egy nagy küzdelem a nyugati politikában, fogalmazzunk úgy, hogy a jobboldal, vagyis azok, akik benne maradtak a keresztény nemzeti, nyugati hagyománykörben, ezeken az alapokon építenek föl politikai programokat és azok között, akik kiléptek vagy kiestek ebből a hagyományból, ez a baloldali progresszív világ, akik szintén rendelkeznek egy elgondolással a világban, és globalisták, ezek építik a maguk hatalmi rendszerét. Ez a csata zajlott vagy zajlik 150 éve Európában – mondta a Magyar Nemzetnek nyilatkozva Orbán Viktor.

A liberális-globalista progresszív oldal olyan mértékben elmozdult a szélsőségek felé, olyan abszurd társadalomépítési terveket fogalmaz meg, különösen az LMBTQ a családok tekintetében, a migráció ügyében meg a nyitott határok koncepcióval, amely végveszélybe sodorta a nyugati civilizációt. A migráción keresztül is, a demográfiai problémákon keresztül is, a közbiztonság átalakulásán keresztül. És most nekünk ezt ki kell javítani, tehát az európai nyugati keresztény hagyományban bennmaradt politikai erőknek, egyszerűséggel hívjuk őket jobboldalnak, nekünk ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, és vissza kell hozni ezt a világot ezek közé a keretek közé. Tehát ez a tétje

– hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve:

Nekem az a tervem van, hogy Magyarország értse meg, hogy ez a küzdelem zajlik. Magyarország értse meg, hogy az ő bőrére megy. Időben értse meg, hogy mi fog történni, mert ha a kis ország későn kapcsol, akkor kampó van. Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon, föl tudjon készülni egy ilyen változásra, időben meg kell értenie a legmélyebb összefüggésig a civilizációs küzdelmet. Ezen dolgozom, hogy minden magyar ezt értse. S a végén kell válaszokat találni ezekre a civilizációs kihívásokra. Migráció, biztonság, család, demográfia, oktatás, mire oktatjuk a gyerekeket, modern technológiához való alkalmazkodás, nemzetköziség versus patriotizmus, szuverenitás kérdése.

Orbán Viktor arról beszélt lapunknak: a terve az, hogy Magyarország pontosan ismerje az érdekeit, a helyzetét, és megfelelő döntéseket hozzon.

Nekem van egy tervem, hogy Magyarország úgy vegyen részt ebben a nagy nemzetközi kavalkádban, hogy pontosan ismerjük az érdekeinket, ismerjük a helyzetet, és mindenki mást megelőzően hozzuk meg a megfelelő lépéseket. Én 2010 óta ezt csinálom. Migrációtól kezdve, alkotmánymódosítás, gazdasági rendszer, családtámogatás. Tehát ez nem egy intellektuális szórakozás, igyekszünk mindenkinél okosabb lenni, ez is egy célkitűzés, hanem létkérdés a magyarok számára. Ha időben nem érzed az összefüggést, baj lesz. Ez az első dolog

– mondta a kormányfő, aki a konkrétumokról úgy fogalmazott:

Miután vannak ellenfelek is a pályán, amit így még nem mondtunk el. Tegnap én kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is.

Hozzátette:

Ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, annak a pénzügyi rendszerét, akkor arra szavukat adták az amerikaiak, hogy ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni. Ez nagyon fontos dolog, és abban az esetben, ha Magyarországot ilyen külső, mondjuk úgy, hogy spekulációs vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzzsal számíthatunk, így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!

A miniszterelnök kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy Donald Trumppal való kapcsolatának előzményei alapján a magyar delegáció biztosan számíthatott arra, hogy barátságos közeg fogadja majd őket.

Voltak a múltban balesetek

– utalt a Biden-adminisztrációra –, de bíztak benne, hogy visszatér Donald Trump.

Hozzátette: a magyar-amerikai kapcsolatokat történelmi léptékű bűn vagy hiba nem terheli, még akkor sem, ha a történelem során akadtak keserű helyzetek, ideértette Budapest angolszász bombázását a második világháború alatt, illetve azt, hogy 1956-ban Amerika magunkra hagyott bennünket.

– De ez sem okozott olyan mély sebeket, hogy ellenségként tekintsünk egymásra – mondta a miniszterelnök, megjegyezve, hogy a nemzetközi kapcsolatokat tekintve kevés olyan miniszterelnök van Európában, aki ne sértette volna már meg Trump elnököt, ne mondott volna bántó dolgokat, akár rosszindulatból.

De a politikát is emberek csinálják

– tette hozzá Orbán Viktor, aki Donald Trumppal való viszonyának jellemzésére elmondta, hogy a nehezebb pillanatokban mindig azt üzenték egymásnak, hogy számíthatnak egymásra, a barátság fennáll. A tárgyalásokról szólva a miniszterelnök kiemelte: biztos volt abban, hogy ha fel tudja vetni a konfliktusok megoldását, hogy az jó a magyaroknak, de nem rossz az amerikaiaknak, akkor arra az elnök igent fog mondani.

Mindenre igent mondott, ami nem rossz Amerikának, de jó nekünk

– fogalmazott Orbán Viktor.