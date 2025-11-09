A világ vezető lapjai is elismerték az Orbán-Trump-találkozó jelentőségét

„A CNN és a Le Monde egyaránt hangsúlyozták, hogy a washingtoni találkozó megerősítette a magyar-amerikai szövetséget és Orbán Viktor nemzetközi szerepét a béke ügyében. A Washington Post szerint a Budapestre tervezett békecsúcs különösen fontos diplomáciai lehetőséget teremtett a magyar miniszterelnök számára, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokban »békehozóként és globális diplomataként« pozicionálhassa magát. Az Euronews úgy fogalmazott: »Trump győzelmet adott Orbánnak«, hiszen Magyarország elérte, amit célul tűzött ki – mentességet kapott az orosz energiaimportokra vonatkozó szankciók alól, miközben a két vezető baráti és kölcsönösen elismerő hangnemben tárgyalt” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A washingtoni találkozó bebizonyította: Magyarország képes érvényesíteni a nemzeti érdekeit a világ legnagyobb hatalmai között is, miközben következetesen képviseli a béke, az energiabiztonság és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés politikáját

– zárta.