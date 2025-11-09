A világ vezető lapjai is elismerték az Orbán-Trump-találkozó jelentőségét

„A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán-Trump-találkozóval, amely új fejezetet nyitott a magyar-amerikai kapcsolatokban. A New York Times szerint Orbán Viktor „győzelmet aratott”, amikor Magyarország történelmi mentességet kapott az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól – ezzel megőrizve hazánk energiabiztonságát” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.
A Politico kiemelte: a két vezető „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról – jelezve, hogy a magyar-amerikai stratégiai párbeszéd a közös értékekre és a kölcsönös tiszteletre épül. A Reuters felidézte, hogy Trump „nagyszerű vezető”-ként és „tiszteletre méltó államférfi”-ként méltatta Orbán Viktort, aki a migrációs válság kezelésében »nem hibázott, mint sok európai vezető«
– tette hozzá.