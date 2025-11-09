trump-orban-washington
Donald TrumpOrbán BalázsOrbán Viktortalálkozó

A világ vezető lapjai is elismerték az Orbán-Trump-találkozó jelentőségét

A világ vezető médiumai kiemelten foglalkoztak az Orbán-Trump-találkozóval, amely új fejezetet nyitott a magyar–amerikai kapcsolatokban – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Mint fogalmazott, a washingtoni egyeztetés bebizonyította, hogy Magyarország képes érvényesíteni nemzeti érdekeit a világ legnagyobb hatalmai között is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 22:44
Orbán Viktor és Donald Trump a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„A világ vezető médiumai is kiemelten foglalkoztak az Orbán-Trump-találkozóval, amely új fejezetet nyitott a magyar-amerikai kapcsolatokban. A New York Times szerint Orbán Viktor „győzelmet aratott”, amikor Magyarország történelmi mentességet kapott az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók alól – ezzel megőrizve hazánk energiabiztonságát” – kezdte bejegyzésében Orbán Balázs.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója (középen j-b) Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóján a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A Politico kiemelte: a két vezető „ugyanabból a kottából énekelt” az energiáról, a migrációról és az Európai Unióról – jelezve, hogy a magyar-amerikai stratégiai párbeszéd a közös értékekre és a kölcsönös tiszteletre épül. A Reuters felidézte, hogy Trump „nagyszerű vezető”-ként és „tiszteletre méltó államférfi”-ként méltatta Orbán Viktort, aki a migrációs válság kezelésében »nem hibázott, mint sok európai vezető«

 – tette hozzá.

„A CNN és a Le Monde egyaránt hangsúlyozták, hogy a washingtoni találkozó megerősítette a magyar-amerikai szövetséget és Orbán Viktor nemzetközi szerepét a béke ügyében. A Washington Post szerint a Budapestre tervezett békecsúcs különösen fontos diplomáciai lehetőséget teremtett a magyar miniszterelnök számára, hogy a háború lezárását célzó tárgyalásokban »békehozóként és globális diplomataként« pozicionálhassa magát. Az Euronews úgy fogalmazott: »Trump győzelmet adott Orbánnak«, hiszen Magyarország elérte, amit célul tűzött ki – mentességet kapott az orosz energiaimportokra vonatkozó szankciók alól, miközben a két vezető baráti és kölcsönösen elismerő hangnemben tárgyalt” – írta a miniszterelnök politikai igazgatója.

A washingtoni találkozó bebizonyította: Magyarország képes érvényesíteni a nemzeti érdekeit a világ legnagyobb hatalmai között is, miközben következetesen képviseli a béke, az energiabiztonság és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés politikáját

 – zárta.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

 


 

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

Belföldi híreink

Külföldi híreink

