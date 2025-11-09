Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Ugyancsak bejelentette lemondását vasárnap este Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója Fotó: OLI SCARFF/AFP

A két vezető távozásának előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap a hét elején olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus épületének megrohamozására biztatta volna híveit.