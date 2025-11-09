Rendkívüli

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Lemondott a BBC vezérigazgatója egy Trump-beszéd manipulálása miatt

Lemondott vasárnap Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, miután olyan belső feljegyzések kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a brit közszolgálati médiatársaság manipulálhatta Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét.

2025. 11. 09. 20:03
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Ugyancsak bejelentette lemondását vasárnap este Deborah Turness, a médiatársaság hírszolgáltató részlege, a BBC News eddigi vezérigazgatója.

Tim Davie, a BBC vezérigazgatója
Tim Davie, a BBC vezérigazgatója Fotó: OLI SCARFF/AFP

A két vezető távozásának előzményeként a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap a hét elején olyan kiszivárogtatott belső leiratokat hozott nyilvánosságra, amelyek szerint a BBC Panorama című politikai hírmagazinja félrevezető módon szerkesztve közölte Donald Trump 2021 januárjában mondott beszédét, amely az állítólagos manipuláció nyomán úgy hangzott, mintha Trump kifejezetten a kongresszus épületének megrohamozására biztatta volna híveit.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

Bayer Zsolt
idezojelekTóta W

Tóta W. és Recsk

Bayer Zsolt avatarja

Philip mindent leírt, amit erről a féregről egyáltalán le lehet írni.

