Magyar Péter pánikban a 444 cikke miatt, mert tudja, hogy veszíteni fog

„Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit sem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást sem, nem járt vidéken” – kommentelte Magyar Péter a 444.hu egyik cikke alá, ahol a Fidesz és a Tisza esélyeit latolgatták.

Magyar Péter megsértődött a 444.hu cikke miatt (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt elnöke nem fogadta túl jól a cikket, a portál szerint ugyanis azokban a választókerületekben, ahol az ellenzéknek jó esélyei lehetnek, nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy pártszínekben indul.

Magyar Péter szerint a cikkel „el akarják bizonytalanítani a változást akarókat”.

Vajon mennyire alkalmas az ország önálló vezetésére egy olyan ember, aki egyetlen cikket sem bír ki anélkül, hogy elveszítené a fejét? Aki egyetlen percet sem bír ki anélkül, hogy dühben sisteregve kommenteljen? – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Weber úrék pont ilyen bábról álmodtak

– jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Szokásos hiszti Magyar Pétertől

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter megsértődik és még a baloldali médiumokat is élesen bírálja, ha épp nem a kedvét keresik. Korábban a Telex számára hagyott szerkesztési tanácsokat a Tisza elnöke, akkor azt kifogásolta, hogy szerinte a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint az országjárásáról tíz nap alatt.

De bírálta már az Indexet és a Partizánt is, amiért nincs beleszólása a szerkesztésbe.

Még a baloldal szerint is magabiztosan vezet a Fidesz

Magyar Péter pánikja nem véletlen, az elmúlt hónapokban ugyanis egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt megtorpant, és már nem tud új szimpatizánsokat megszólítani, de megtartani sem tudja a követőit. Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a tavalyi év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni alárendelt pozícióján a Tisza Párt, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a versenyben. A kutatás rámutatott, hogy a választásokhoz közeledve

az emberek egyre jobban érzékelik, hogy a biztonságuk múlik az eredményen.

A központ szerint az eredményhez az is hozzájárulhat, hogy egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei, melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart. Sokan kiábrándultak Magyar Péterből, a Tisza-szigetek is sorra oszlanak fel.