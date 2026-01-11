partizántiszamagyar péteresélyfidesz

Magyar Péter pánikban a 444 cikke miatt, mert tudja, hogy veszíteni fog

A Tisza elnökének nem tetszik, hogy egy cikk nem domborította ki a választási esélyeit. Magyar Péter szerint a 444 nem csak járatlan a kutatások terén, de még el is akarják bizonyítani a változást akarókat.

Munkatársunktól
2026. 01. 11. 11:23
„Aki ezt az összeállítást készítette, az semmit sem tud az erőviszonyokról, nem látott egy kutatást sem, nem járt vidéken” – kommentelte Magyar Péter a 444.hu egyik cikke alá, ahol a Fidesz és a Tisza esélyeit latolgatták.

Magyar Péter
Magyar Péter megsértődött a 444.hu cikke miatt (Forrás: Facebook)

A Tisza Párt elnöke nem fogadta túl jól a cikket, a portál szerint ugyanis azokban a választókerületekben, ahol az ellenzéknek jó esélyei lehetnek, nem csak tiszás jelölt győzelméről lehet szó, befuthat olyan jelenlegi ellenzéki országgyűlési képviselő is, aki függetlenként vagy pártszínekben indul.

Magyar Péter szerint a cikkel „el akarják bizonytalanítani a változást akarókat”.

Vajon mennyire alkalmas az ország önálló vezetésére egy olyan ember, aki egyetlen cikket sem bír ki anélkül, hogy elveszítené a fejét? Aki egyetlen percet sem bír ki anélkül, hogy dühben sisteregve kommenteljen? – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Weber úrék pont ilyen bábról álmodtak

– jegyezte meg a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Szokásos hiszti Magyar Pétertől

Nem ez az első eset, hogy Magyar Péter megsértődik és még a baloldali médiumokat is élesen bírálja, ha épp nem a kedvét keresik. Korábban a Telex számára hagyott szerkesztési tanácsokat a Tisza elnöke, akkor azt kifogásolta, hogy szerinte a lap egy óra alatt több cikket írt meg Lázár János építési és közlekedési miniszterről, mint az országjárásáról tíz nap alatt.

De bírálta már az Indexet és a Partizánt is, amiért nincs beleszólása a szerkesztésbe.

 

Még a baloldal szerint is magabiztosan vezet a Fidesz

Magyar Péter pánikja nem véletlen, az elmúlt hónapokban ugyanis egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt megtorpant, és már nem tud új szimpatizánsokat megszólítani, de megtartani sem tudja a követőit. Az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzése szerint a tavalyi év utolsó hónapjában sem volt képes változtatni alárendelt pozícióján a Tisza Párt, a jobboldal viszont még szilárdabbá tette vezető helyét a versenyben. A kutatás rámutatott, hogy a választásokhoz közeledve

az emberek egyre jobban érzékelik, hogy a biztonságuk múlik az eredményen.

A központ szerint az eredményhez az is hozzájárulhat, hogy egyre szélesebb körben ismertté váltak a Tisza kiszivárgott, brüsszeli igényekhez igazodó adónövelő tervei, melyeket a közvélemény-kutatások tanúsága szerint a többség hitelesnek, következésképpen a saját anyagi helyzetére nézve veszélyesnek tart. Sokan kiábrándultak Magyar Péterből, a Tisza-szigetek is sorra oszlanak fel.

Nem csak a kutatások bizonyítják, hogy Magyar Péter népszerűsége drámaian csökken, a baloldali kötődésű elemzők, politológusok is vészjóslóan nyilatkoztak a pártelnökről. Tölgyessy Péter a Partizánban fogalmazta meg véleményét nemrégiben a Tisza Párt vezéréről, a politológus szerint Magyar Péter csak az aktuális szereplő a baloldalon, és hatalmas csalódás fogja érni a régi elit tagjait, akik a szolgálatába szegődtek.

A társadalmi kérdésekről nem beszél. Hiperaktív, de soha nem beszél ilyenekről, és ezt eltűri az ellenzéki sajtó. Elképesztő

– kritizálta a politológus, Magyar Péter intézményi ügyekben tett kijelentéseit pedig propagandának nevezte. Megjegyezte azt is, hogy minden ígéret mögött ott az adóemelés kérdése, mert szerinte másképp nem lehet finanszírozni, nincs fedezete annak, amit Magyar Péter mond, csak radikális adóemeléssel.

A szombati Fidesz jelöltállító kongresszusát követően is több elemző is arra jutott a Partizán műsorában, hogy a Fidesz sokkal szervezettebb és erősebb a Tiszánál. Zárug Péter Farkas politológus szerint a magyar társadalom az elmúlt tizenöt évben megszokta, hogy ha a Fidesz és Orbán Viktor ígér valamit, akkor azt odaadja, Schultz Nóra liberális elemző pedig arról beszélt a műsorban, a párt szlogenje igencsak találó,

hiszen a társadalomban fontos érték a veszély kerülése és a biztonság megtartása is.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

