Ez már tényleg a legalja: gyerekeket vett célba a tiszás aktivisták akciója

A Tűzfalcsoport két konkrét eseten keresztül mutatja be, hogyan próbálja a Tisza Párt a helyi közösségeket, különösen a fiatalokat bevonni a politikai tevékenységébe, miközben akcióit „pártfüggetlenként” tünteti fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 11:52
A Tisza Párthoz köthető helyi szervezetek „pártállástól függetlenként” hirdetnek programokat, amelyeket valójában pártaktivisták szerveznek – hívja fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Az oknyomozó blog szerint ilyen volt egy korábbi felhívás Talpra Márianosztra Tisza-sziget logóval, valamint egy nemrégiben hirdetett ingyenes matematika és magyar felvételi felkészítő nyolcadikosoknak Kismaroson tiszás önkéntesek szervezésében.

A bejegyzést a Főnix Újlipótvárosi Tisza-sziget társaságában tette közzé egy aktivista, aki néhány hete egy nyilvános posztjában így áradozott Magyar Péter és Szily Nóra elhíresült beszélgetéséről:

A kétkedőknek mindig mondom, hogy nézzenek meg néhány nyugodtabb, hosszabb interjút Magyar Péterrel, látni fogják, hogy értelmes, bölcs és szívből csinálja. Önmagában is érdekes belelátni az életébe, gondolataiba, érzéseibe egy olyan embernek, akivel az történik, ami vele az elmúlt másfél évben.

A „pártfüggetlennek” minősített felkészítést az Újlipótvárosi Főnix Tisza Sziget önkéntesei tartják, akiket „tapasztalt, barátságos szaktanárként” jellemeznek.

A Tűzfalcsoport szerint

ezek az akciók sérthetik a választási eljárásról szóló törvény jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvét.

Ezen túlmenően komoly etikai és jogi aggályokat vetnek fel, mivel

a felkészítőkre jelentkező gyermekeket a pártpolitika tárgyává tehetik,

ami az alapvető jogok biztosa 2019-es állásfoglalása szerint sérti a gyermekek jogait és méltóságát, ha kampányeszközként használják fel őket.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


