Illegitim kormányzástól sem riadna vissza a Tisza Párt

A Tűzfalcsoport számol be arról pár napja, hogy feltűnt az egyik Tisza-sziget rendezvényén Fleck Zoltán, aki – nem először – az alaptörvény eltörléséről beszélt. Fleck Zolán, aki korábban Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója is volt, most az mondta,

azt hiszem, hogy szükséges tisztázni néhány alapdolgot. Az egyik ilyen, az én minden választás előtti vesszőparipám a jogfolytonosság megtörésének a kérdése. A jogfolytonosságot, ha fenntartjuk, beleértve az alaptörvény hatályban maradását is hosszú távon, az azt jelenti, hogy nem lehet leszámolni ezekkel a vonásokkal.

Fleck Zoltán kiejelentése polgárháborús hangulatkeltés. (Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd)

A baloldali jogász elmondása szerint a politikai osztály megtisztítása kapcsán az a nagy dilemmája, hogy hogyan lehet kétféle dolgot egyszerre biztosítani. „Egyrészt egy átfogó, forradalmi jellegű, rendszerváltó típusú változást az ilyen bűnöző állammal szemben, másrészt olyat, ami a jogfolytonosság megtörését is jelenti. A politikai osztály megtisztításáról van szó, mintha le akarnánk cserélni a politikai osztályt” – ecsetelte.

Anarchista fellépés

A fenti, akár polgárháborús állapotokat is előidéző elméletről ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja, annak módosítására vagy új alkotmány elfogadására kizárólag az Országgyűlés jogosult, és

ehhez az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogatása szükséges.

– A törvény azt is rögzíti, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni – hangsúlyozta az alkotmányjogász.

Jelezte, a kormány és a képviselők a törvényben előírt eskütételekor vállalják, hogy hűek lesznek Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez, a jogszabályokat megtartják és másokkal is megtartatják. Ezen eskü hiányában a mandátumuk nem jön létre.

Megállapítható tehát, hogy nem lehet legitim az a kormány, amely az alaptörvény eltörlésére törekszik, miközben hatalmát éppen arra az alaptörvényre tett eskü alapján gyakorolja

– mutatott rá.