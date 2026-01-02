idezojelek
A Helyzet

Jön a legmocskosabb

Föl nem foghatom, a pánikkeltés szót hogy meri kiejteni a száján az, aki két éve mást sem tesz, mint egyvégtében hergel, uszít és pánikot kelt.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
magyar pétereurópai néppártkampányaszad 2026. 01. 02. 6:00
Fotó: Hatlaczki Balázs
0

Onnan tudható, hogy a legmocskosabb kampány következik, hogy azt maga az elkövető, Magyar Péter jelentette be újévi tósztjában. Bár minden másban igen, e téren nem érdemes kétségbe vonni a szavahihetőségét. Idáig csak az árokba lökték a Hír Tévé riporterét, ha kérdezni mert – a kampányban ezek szerint jól meg is agyalják majd Peti fogdmegjei.

„Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat” – csikorogta bántalmazós robothangján az Övcsatos. Mintha Szamuely Tibort hallanánk. Önmagában is gyöngyszem, amikor olyasvalaki beszél „következményekkel számolásról”, aki köztörvényes bűntettei elől a mentelmi joga mögé bújik, s néhány német politikusbűnöző kegyelmétől reméli, hogy megúszhatja a felelősségre vonást. 

Mégannyira érdekes, hogy pár mondattal korábban a miniszterelnököt labancozta – pont ő, akinek, mint látjuk, a grabancát a németek fogják. Az alkotmányos puccs emlegetése sem kismiska, miközben balliberális „jogászok” és különböző rendű-rangú futóbolondjaik emlegetik visszatérően a feles alkotmányozást meg a „kreatív” törvénykezést, ha netán nem lesz kétharmaduk.

Egy mondat – három képtelenség. A többi is ilyen. „Mint ahogy azok is [a legsúlyosabb következményekkel számolhatnak], akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén” – bántalmazott tovább. Drónokat éppenséggel a ballibek szeretnek beröptetni nyaraló fideszesek fölé. Mesterséges intelligenciával hamisított felvételt először Magyar Péter tett közzé a miniszterelnökről. Föl nem foghatom, a pánikkeltés szót hogy meri kiejteni a száján az, aki két éve mást sem tesz, mint egyvégtében hergel, uszít és pánikot kelt (Aszad különgépe, zivatar, kémtollak, járó motorú kormányzati gépek, kétezer titkosszolga, internetblokkoló s a többi). Ahogyan az önmerénylettel riogatás is minimum kabaré olyantól, akinek mentőszolgálati jegyzőkönyve van arról, hogy öngyilkosságot színlelve terrorizálta a családját.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza-kormány alatt nem lesz háború és nem lesz sorkötelezettség, és aki mást állít, hazudik” – hazudta. Háború tényleg nem lesz, mivel már van. A Tiszát pórázra vevő Európai Néppárt vezetői pedig európai katonák Ukrajnába küldésével fenyegetőznek naponta. S ha Weberék újra bevezetik a sorkötelezettséget, akkor helyi csicskájukat is erre fogják kötelezni. Ahogy a szlava ukrajinis, obsitos tábornokuk mondá: ha baj lesz, „mindenkit be kell rántani azonnal”. Látnivaló: nincs egy ép, komolyan vehető gondolata konteómessiás úrnak. Közben fűt-fát ígér. Minden adót csökkent, minden támogatást emel, mindenkinek szuper jó lesz. Hogy miből csökkent és emel és adományoz, ha most úgymond minden romokban hever és csőd meg kárhozat dúl? Ne bolygassuk! Programügyben pofa be van, mióta kiszivárgott a hatszáz oldalas megszorítósdijuk. Választást kell nyerni, oszt’ utána mindent lehet.

Ám mindenekelőtt kiegyezés kell „magyar és magyar közt”, susogja. Pár mondattal azután, hogy nagyjából minden magyart a legsúlyosabb következményekkel fenyegetett meg, aki akadályozza az ő trónra lépését. 

Értjük, hogyne értenénk. Ha a Tisza bukik, ahogyan azt már a torzonborz prófétájuk is adagolja a híveknek (csíkokban), akkor jön a palotaforradalom. A lószerszámos is beígérte a minap: „ha a propagandájukkal, a választási csalásaikkal nyernének, abba nem szabad belenyugodni.”

Egy dolgot felejtenek el ezek (immár tizenhat éve): ehhez az épeszű többségnek is lesz egy-két szava. 

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekMagyar jövőkép és stratégia

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekKapu Tibor

Dekadens szilveszter

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekfutballélmény

Aranylabdát Szoboszlai Dominiknak!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekbíróság

Bill bácsi és a roppant fiatal lány

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu