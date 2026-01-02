Jön a legmocskosabb

Onnan tudható, hogy a legmocskosabb kampány következik, hogy azt maga az elkövető, Magyar Péter jelentette be újévi tósztjában. Bár minden másban igen, e téren nem érdemes kétségbe vonni a szavahihetőségét. Idáig csak az árokba lökték a Hír Tévé riporterét, ha kérdezni mert – a kampányban ezek szerint jól meg is agyalják majd Peti fogdmegjei.

„Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat” – csikorogta bántalmazós robothangján az Övcsatos. Mintha Szamuely Tibort hallanánk. Önmagában is gyöngyszem, amikor olyasvalaki beszél „következményekkel számolásról”, aki köztörvényes bűntettei elől a mentelmi joga mögé bújik, s néhány német politikusbűnöző kegyelmétől reméli, hogy megúszhatja a felelősségre vonást.

Mégannyira érdekes, hogy pár mondattal korábban a miniszterelnököt labancozta – pont ő, akinek, mint látjuk, a grabancát a németek fogják. Az alkotmányos puccs emlegetése sem kismiska, miközben balliberális „jogászok” és különböző rendű-rangú futóbolondjaik emlegetik visszatérően a feles alkotmányozást meg a „kreatív” törvénykezést, ha netán nem lesz kétharmaduk.

Egy mondat – három képtelenség. A többi is ilyen. „Mint ahogy azok is [a legsúlyosabb következményekkel számolhatnak], akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén” – bántalmazott tovább. Drónokat éppenséggel a ballibek szeretnek beröptetni nyaraló fideszesek fölé. Mesterséges intelligenciával hamisított felvételt először Magyar Péter tett közzé a miniszterelnökről. Föl nem foghatom, a pánikkeltés szót hogy meri kiejteni a száján az, aki két éve mást sem tesz, mint egyvégtében hergel, uszít és pánikot kelt (Aszad különgépe, zivatar, kémtollak, járó motorú kormányzati gépek, kétezer titkosszolga, internetblokkoló s a többi). Ahogyan az önmerénylettel riogatás is minimum kabaré olyantól, akinek mentőszolgálati jegyzőkönyve van arról, hogy öngyilkosságot színlelve terrorizálta a családját.