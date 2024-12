Magyar Péter még mindig a hazugságait fújja a „rejtélyes szír gépről”

Hiába derült ki rövid időn belül, hogy a Magyar Hang által közölt fotó, amelyen egy rejtélyes szír gép éppen Budapesten landolt, fake news, Magyar Péter még mindig köti az ebet a karóhoz. Noha a Magyar Hang már elnézést kért a hamis állítása miatt, Magyar Péter kitart és az ATV-ben is csak azt tette, amihez igazán ért: hazudott.

Miután megdöntötték a hétvégén Bassár el-Aszad szír diktátor hatalmát, családjával Moszkvába repült, ahol maga Vlagyimir Putyin döntött arról, hogy menedékjogot kaphatnak. A Magyar Hang ennek kapcsán gyorsan közölt is egy fotót, mely szerint Budapesten landolt a szír exelnök. A képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. A lap cikkére a Budapest Airport is cáfolatot adott ki: „A Budapest Airport határozottan visszautasítja a Magyar Hang felületén 2024. december 8-án Titokzatos szíriai repülőgép landolt Ferihegyen – Reuters: Aszad elmenekült címmel megjelent cikk tartalmát. A repülőtér nem fogadott és nem is szolgált ki szír felségjelzésű gépet. Az ilyen típusú megszólalások és híresztelések képesek arra, hogy aláássák az általános bizalmat a Budapest Airport iránt” – írták. A lap azóta elnézést kért.

Magyar Péter, a tévedhetetlen

Magyar Péter viszont minderről tudomást sem véve, továbbra is őrizgeti a saját, erről szóló bejegyzését: „Úgy tűnik, megbukott és elmenekült Szíriából az oroszok által támogatott, 24 éve uralkodó Bassár el-Aszad, szíriai diktátor. Eközben december 2-án még a karmelitában fogadta Orbán Viktor II. Efrém szíriai ortodox pátriárkát, aki a magyar miniszterelnökön keresztül próbált támogatást szerezni a szíriai diktátor hatalmon maradásához. Tegnap este pedig teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc-repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy Orbán Viktor milyen segítséget nyújtott az utóbbi években és különösen az utóbbi egy hétben a bukott szíriai diktátornak, akinek a kezéhez százezrek halála tapad. Követeljük, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy kik érkeztek Szíriából Budapestre a titkos repülőgépen tegnap este!” – írta a posztban, amelyet azóta többször átszerkesztett.

Magyar a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie. A Tisza Párt elnöke kedd este aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes Beszédben arról beszélt, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

A kormány részéről egy szóval nem cáfolta senki, hogy itt jártak-e szíriai kormánytisztviselők, vagy maga Aszad elnök”

– fogalmazott Magyar Péter, akinek vélhetően elkerülte a figyelmét az a közlemény, amelyben a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) határozottan cáfolta Magyar Péter állításait.

A Mandinernek küldött közleményben azt írták, vasárnap reggel hamis hír jelent meg arról, hogy egy szír repülőgép a budapesti repülőtéren szállt le.

„A minden elemében valótlan információkat tartalmazó cikk olyan fényképet használt, amely egy 2012-es ankarai járat kiszolgálását mutatta be. A valótlan állításokat tartalmazó cikk ezen kívül azt is állította, hogy szombat este a Szíriából menekülő elnök Magyarországra érkezett. Ez az információ is súlyos hazugság volt. A magyar sajtóban illetve a Magyar Péter által is közölt álhír – mely a mai napig kint van a Tisza Párt elnökének oldalán – azonban alkalmas Magyarország biztonságát veszélyeztetni” – tájékoztattak.

Mint a KTK arra is kitért, hogy a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltő álhírek mögötti háttér feltárása a magyar elhárító szervek feladata, az ilyen súlyos dezinformáció ugyanis nemzetbiztonsági kockázattal járhat, növelheti a terrorveszélyt hazánkban. „Az illetékes szervek minden lépést megtesznek annak érdekében, hogy az ilyen álhíreket megelőzzék és az ebből eredő kockázatokat mérsékeljék. Ez a tegnapi esetben is így történt. Az Alkotmányvédelmi Hivatal azonnali hatállyal nemzetbiztonsági vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, a hír gyártása és napirenden tartása kinek állt az érdekében. Ennek eredményéről az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát tájékoztatni fogják” – tették hozzá.