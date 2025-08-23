Zelenszkij újabb rendeletet írt alá

Az ukrán elnök két friss rendeletet is aláírt, amelyek értelmében újabb orosz személyeket és vállalatokat szankcionált. Zelenszkij döntése nyomán több személy is és vállalat is érintett az intézkedésben, amelyben a vagyon tízéves befagyasztása, utazási tilalom, a kereskedelem és a tranzitműveletek korlátozása, a privatizációban és a közbeszerzésben való részvétel tilalma, valamint egyéb korlátozó intézkedések is szerepelnek – írja az Origo.

Zelenszkij Putyin rokonait is szankcionálta

A hírek szerint a személyek között feltűnik Putyin családjának több tagja és közeli munkatársai is. Többek között volt felesége, Ljudmila Ocseretnaja és jelenlegi férje, Artur Ocseretnij, Putyin unokatestvére, Mihail Putyin, az unokaöccse, Mihail Selomov, valamint Igor Zelenszkij orosz balettmester, Putyin lányának volt férje.

Ezen kívül több üzletember és más, a Kremlhez köthető személyek is szerepelnek a listán.

Mindenkinek, aki segít Oroszországnak folytatni az öldöklést és a további agresszióhoz szükséges háborús gépezet építését, éreznie kell a világ valódi nyomását.

– fogalmazott a döntés kapcsán az ukrán elnök.

A második rendelet korlátozásokat vezet be 28 külföldi állampolgárral szemben, akiket azzal vádolnak, hogy az ideiglenesen elfoglalt ukrán területeken segítették az orosz megszálló hatóságokat.

