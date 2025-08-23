Hatalmas siker a digitális polgári körök indulása

Megkezdődött az online tér honfoglalása, a digitális polgári körök pedig rövid idő alatt nagy sikert aratott. Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta.

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól. Nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra, létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat

– mondta.

Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a DPK indulását (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN-vezérigazgató, Máthé Zsuzsa újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.

Rombolás helyett építés a digitális polgári körökben

Orbán Viktor néhány nappal Tusványos után a Harcosok órája podcastben elmondta, hogy mind olyan emberek lesznek a polgári körökben, akik nemzeti érzelműek, akiknek fontos a hazájuk, akik nem rombolni, hanem építeni akarják, és azt akarják, hogy legyen jövője.

Az indulás óta eltelt néhány hét alatt több száz DPK jött létre, a tagok száma pedig meghaladta a hatvanezret.

A különböző DPK-k tevékenysége szerteágazó, például a Kocsis Máté által alapított Zebra digitális polgári kör a liberális álhírekkel veszi fel a harcot. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán úgy vélekedett, egyre nagyobb az igény arra, hogy véget vessenek az elképesztő mértékű uszításnak, hergelésnek és álhírgyártásnak. Vitályos Eszter alapította a Nők a bántalmazás ellen digitális polgári kört. A kormányszóvivő jelezte, azért hozták létre a DPK-t, hogy biztonságos, támogató teret kínáljanak azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve tudnak változást elérni.