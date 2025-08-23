Digitális Polgári Körrendszerváltó tagságOrbán ViktorMagyar Péter

Hatalmas siker a digitális polgári körök indulása

Néhány hét alatt több mint hatvanezren csatlakoztak az Orbán Viktor által életre hívott digitális polgári kör kezdeményezéshez. Emellett több száz különböző DPK jött létre, többek között a liberális álhírek ellen, valamint a bántalmazott nők védelmében is. Tehát nagy siker a digitális tér honfoglalása, amit a miniszterelnök a tusványosi beszédében hirdetett meg. Ezzel szemben Magyar Péter rendszerváltó tagsága komoly bukás, mivel több mint egy éve indultak, de feleannyi taggal rendelkeznek, mint a digitális polgári körök.

Máté Patrik
2025. 08. 23. 20:00
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megkezdődött az online tér honfoglalása, a digitális polgári körök pedig rövid idő alatt nagy sikert aratott. Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális polgári erőt. A miniszterelnök véleménye szerint a digitális polgári körök megalakításának van választási jelentősége, de jóval túlmutat rajta. 

Nekünk, jobboldali, polgári, keresztény-konzervatív, nemzeti közösségnek Magyarországon is kezdenünk kell valamit a virtuális térrel. Ma ez ellenséges terület, és ez nincs így jól. Nekünk is szükségünk van egy digitális honfoglalásra, létre kell hoznunk az immunrendszert, a mi morális forráskódunkat, a mi nemzeti algoritmusunkat

– mondta.

Tusnádfürdő, 2025. július 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök előadást tart a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor a tusványosi beszédében jelentette be a DPK indulását (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő a tusványosi beszédében jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Az egyes számú DPK tagjai a miniszterelnök mellett: Miklósa Erika opera-énekesnő, Nagy Elek üzletember, Partos Bence pszichológus, Baji Balázs gátfutó, Nagy János államtitkár, Lánczi András filozófus, Dopeman rapper, Jakab Roland HUN-REN-vezérigazgató, Máthé Zsuzsa újságíró, Bán Mór író, Schmidt Mária történész, Rákay Philip producer, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-igazgatója.

 

Rombolás helyett építés a digitális polgári körökben

Orbán Viktor néhány nappal Tusványos után a Harcosok órája podcastben elmondta, hogy mind olyan emberek lesznek a polgári körökben, akik nemzeti érzelműek, akiknek fontos a hazájuk, akik nem rombolni, hanem építeni akarják, és azt akarják, hogy legyen jövője. 

Az indulás óta eltelt néhány hét alatt több száz DPK jött létre, a tagok száma pedig meghaladta a hatvanezret. 

A különböző DPK-k tevékenysége szerteágazó, például a Kocsis Máté által alapított Zebra digitális polgári kör a liberális álhírekkel veszi fel a harcot. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán úgy vélekedett, egyre nagyobb az igény arra, hogy véget vessenek az elképesztő mértékű uszításnak, hergelésnek és álhírgyártásnak. Vitályos Eszter alapította a Nők a bántalmazás ellen digitális polgári kört. A kormányszóvivő jelezte, azért hozták létre a DPK-t, hogy biztonságos, támogató teret kínáljanak azoknak, akik szembe akarnak nézni a bántalmazás különböző formáival, vagy egyszerűen csak hisznek abban, hogy együtt, egymást erősítve tudnak változást elérni.

De elindult a Gazdálkodj okosan DPK is, amelynek tagja Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője tudatta, hogy olyan témákkal szeretnének foglalkozni, ami az embereket érdekli, minden olyan kérdéssel, ami a családi büdzsét érinti. A főváros legégetőbb kérdéseit vitatja meg a Szentkirályi Alexandra által létrehozott Budapesti DPK. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője jelezte, a tagok segítenek kitalálni a főváros jövőjét.

 

Sikertelen Magyar Péter rendszerváltó tagsága

Megjegyzendő, hogy Magyar Péter is próbálja meghódítani az online teret, azonban nem jár sikerrel. Magyar Péter tavaly júniusban hirdette meg a Tisza Párt rendszerváltó tagság programját, amiről azóta kiderült, hogy csúfos kudarc. 

Magyar Péter
Magyar Péter csak vergődik az előfizetéses rendszerváltó programjával (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Jelenleg alig több mint 30 ezer tagot számlálnak, ami messze elmarad a célnak kitűzött ötvenezres számtól. 

Még szembetűnőbb a kudarc, ha megnézzük, az alig néhány hete indult digitális polgári köröknek már most kétszer annyi tagja van, mint Magyar Péter kezdeményezésének.

A rendszerváltó tagság főleg a pénzlehúzásra épül, mivel az előfizetők számlájáról Magyarék minden hónapban átemelték a tagságért fizetendő összeget, amiért cserébe egy digitális kártyát és különböző újdonságokat és jogosultságokat adnak. A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni a Tisza Pártot. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is.

 

Lanyhuló érdeklődés a Tisza Párt programja iránt

A rendszerváltó tagság indulása óta többször is tapasztalható volt, hogy jelentősen csökkent az előfizetők száma. Ez azt mutatja, hogy sokan időközben kiábrándultak Magyar Péterből. Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat. A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.

De a Tisza Párt idén júniusban kirobbant adatbázisbotránya után is több százan döntöttek úgy, hogy inkább lemondják a rendszerváltó tagságukat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök az egyes számú digitális polgári kör tagjaival a Karmelita kolostorban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Viccelődni is lehet…

Bayer Zsolt avatarja

…természetesen, azzal sincs semmi baj, nagy valószínűséggel vérmérséklet kérdése

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.