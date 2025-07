Egyre többen ábrándulnak ki Magyar Péter pénzlehúzó programjából

Ismét kapott egy pofont Magyar Péter rendszerváltó tagsága, mivel az utóbbi hetekben többen is úgy döntöttek, hogy leiratkoznak az előfizetéses programról. Lapunk legutóbb június közepén foglalkozott Magyar Péter találmányával, akkor közel harmincezer feliratkozóval rendelkeztek. Röviddel ezután átlépték a harmincezres számot, ám azóta többen visszamondták az előfizetésüket, így a tagok száma ismét harmincezer alá csökkent. Cikkünk írásakor egész pontosan 29 963 előfizetője volt a rendszerváltó tagságnak.

Az újabb kudarc minden bizonnyal összefüggésben van a Tisza Párt adatbázisbotrányával, ami pont az utóbbi hetekben látott napvilágot.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, megdöbbentő nyilvántartást juttattak el a sajtó szereplőihez. A dokumentum egyértelműen azt bizonyítja, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt illegálisan, titkon listázta támogatóit. Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül szerepelnek minősítő megjegyzések is.

Az Index arról számolt be, hogy maguk a tiszások is tudják, hogy pártjuk Discord-szervere nem hekkertámadás áldozata lett, hanem belső szivárogtatás történt. A portál egy Tisza Párt belső viszonyaira közvetlenül rálátó forrása elárulta azt is, hogy először még valóban azt fontolgatta Magyar Péter és csapata, hogy feljelentést tesznek az ügyben, de ezt később elvetették, mert nem állt volna összhangban azzal az általuk végül választott narratívával, miszerint a Discord felületét feltörték a szivárogtatók, és nem a párton belülről kerültek ki az információk.

Csúfos kudarc Magyar Péter találmánya

A Tisza Párt rendszerváltó tagságága a kezdetektől folyamatosan csökkent, ami azt mutatja, hogy sokan kiábrándultak Magyar Péterből.

Az első jelentős bukásra tavaly augusztusban került sor, amikor néhány nap alatt háromszázan mondták vissza tagságukat.

A pánik miatt ideiglenesen a Tisza Párt honlapjáról eltüntették a számlálót, ami azt mutatja, hogy mennyien fizettek elő a tagságra. Októberben egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint. Idén tavasszal, Kollár Kinga botrányának a kirobbanása után néhány hét alatt ismét háromszázan döntöttek úgy, hogy nem fizetik tovább a horribilis összegű tagságot.

A Tisza Párt vezére még tavaly június elején jelentette be a rendszerváltó tagságnak nevezett támogatói rendszert, amit akkor történelminek és egyedülállónak minősített. Magyar Péter akkor az ötvenezres számot tűzte ki célul, hogy annyian fizessenek elő a rendszerváltó tagságra, azonban csaknem egy év alatt sem sikerült ezt elérni.

Jól kaszál a hívein Magyar Péter

A párt oldalán megtalálható űrlap szerint különböző összegekkel lehet támogatni Magyar Péter alakulatát. A legolcsóbb támogatási forma háromezer, de van ötezer, tízezer, valamint 41 665 forintos, úgynevezett VIP-tagság is. A politizálás pénzre váltása jól jövedelmező biznisz Magyar Péternek, mivel a párt beszámolója szerint 2024-ben a támogatásokból 818 972 927 forint bevételre tettek szert.

