Tízmilliárdokkal segíti a geotermikus energiahasználat terjedését a kormány

Teljessé vált a Jedlik Ányos-program földhőtámogatási palettája. A pályázati honlapon már véleményezhető véleményezhető a földhőre a legtöbb forrást biztosító programelem. A harmadik tematikus felhívás több mint húszmilliárd forint kamatmentes hitellel ösztönzi a geotermikus hőtermelő beruházásokat Budapesten kívül az ország bármely részében.

2025. 08. 21.
Geotermikus fúrás Fotó: Kallus György
Minden eddiginél nagyobb forrásmennyiséggel segíti a geotermia hazai térnyerését a kormány a Jedlik Ányos energetikai programban. A pályázati honlapon mától augusztus végéig véleményezhető a földhőre a legtöbb forrást biztosító programelem – írja csütörtöki közleményében az Energiaügyi Minisztérium. 

Részletezik: a harmadik tematikus felhívás több mint 20 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönzi a geotermikus hőtermelő beruházásokat Budapesten kívül az ország bármely részében. A földhő hasznosítása az összesen több mint 42 milliárd állami hozzájárulás jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

Az Energiaügyi Minisztérium a nem időjárásfüggő zöldenergia térnyerése érdekében tavaly alkotta meg a Nemzeti földhőhasznosítási koncepciót. A dokumentumban rögzített alapvető cél, hogy 2030-ra megduplázzuk, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljük a hazai felhasználást. 

A koncepció szerint a következő évtized elejére 6,5 százalékról 25-30 százalékra emelkedhet a geotermikus energia részesedése a teljes hőtermelésből. Az új hasznosítások 2035-ig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgázt válthatnak ki, érdemben csökkentve az importkitettséget.

 A Jedlik Ányos energetikai program három geotermikus pályázattal is segíti a hasznosítási célok elérését. A társadalmi egyeztetéseken augusztusban már átesett két felhívást most a legnagyobb keretösszegű támogatási lehetőség véleményeztetése követi. 

A programban kínált kamatmentes kölcsön összege mélygeotermia-beruházás esetén minimum egymilliárd, maximum hatmilliárd forint, sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb egymilliárd forint lehet. A Földhőhasznosítási kedvezményes hitelkonstrukció tervezetéhez augusztus 31-ig várják az észrevételeket – írja a tárca.

Így tehát teljessé vált a Jedlik-program földhőtámogatási palettája. Az új pályázat mellett a  geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását 12 milliárd forintos pályázat mozdíthatja elő. Az első geotermikus termelőkút fúrásához különálló programelemben további 10 milliárd forint támogatás válik elérhetővé ősszel.

 A közlemény felidézi: a Kárpát-medencében a földkéreg vastagsága az európai kontinens átlagos értékének fele, ami magasabb felszín alatti hőmérsékletet eredményez. A térséget felépítő kőzetek nagy mennyiségben képesek tárolni a természetes felszín alatti vízkészletet. Magyarország tehát előnyös adottságokkal rendelkezik a földhő sokrétű hasznosításához. A Jedlik Ányos-program pályázati támogatásai e lehetőségek hatékony kiaknázását szolgálják minden korábbit meghaladó állami ráfordítással – fogalmaz a tárca. 

 

