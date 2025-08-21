Tízmilliárdokkal segíti a geotermikus energiahasználat terjedését a kormány

Minden eddiginél nagyobb forrásmennyiséggel segíti a geotermia hazai térnyerését a kormány a Jedlik Ányos energetikai programban. A pályázati honlapon mától augusztus végéig véleményezhető a földhőre a legtöbb forrást biztosító programelem – írja csütörtöki közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Részletezik: a harmadik tematikus felhívás több mint 20 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönzi a geotermikus hőtermelő beruházásokat Budapesten kívül az ország bármely részében. A földhő hasznosítása az összesen több mint 42 milliárd állami hozzájárulás jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

Az Energiaügyi Minisztérium a nem időjárásfüggő zöldenergia térnyerése érdekében tavaly alkotta meg a Nemzeti földhőhasznosítási koncepciót. A dokumentumban rögzített alapvető cél, hogy 2030-ra megduplázzuk, a 6,4 petajoule bázisérték kétszeresére növeljük a hazai felhasználást.

A koncepció szerint a következő évtized elejére 6,5 százalékról 25-30 százalékra emelkedhet a geotermikus energia részesedése a teljes hőtermelésből. Az új hasznosítások 2035-ig összesen 1-1,2 milliárd köbméter földgázt válthatnak ki, érdemben csökkentve az importkitettséget.

A Jedlik Ányos energetikai program három geotermikus pályázattal is segíti a hasznosítási célok elérését. A társadalmi egyeztetéseken augusztusban már átesett két felhívást most a legnagyobb keretösszegű támogatási lehetőség véleményeztetése követi.

A programban kínált kamatmentes kölcsön összege mélygeotermia-beruházás esetén minimum egymilliárd, maximum hatmilliárd forint, sekély geotermia esetén legalább 100 millió, de legfeljebb egymilliárd forint lehet. A Földhőhasznosítási kedvezményes hitelkonstrukció tervezetéhez augusztus 31-ig várják az észrevételeket – írja a tárca.

Így tehát teljessé vált a Jedlik-program földhőtámogatási palettája. Az új pályázat mellett a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását 12 milliárd forintos pályázat mozdíthatja elő. Az első geotermikus termelőkút fúrásához különálló programelemben további 10 milliárd forint támogatás válik elérhetővé ősszel.