Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, de Lavrov meghatározta a fő feltételt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az orosz elnök kész szemtől szemben tárgyalni ukrán partnerével. Lavrov újságíróknak elmondta, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó találkozni Zelenszkij elnökkel, amennyiben minden megvitatandó kérdést előzetesen alaposan kidolgoznak – írja a TCH.

Lavrov bejelentése meglepte a világot

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Lavrov bejelentése meglepte a világot

Elnökünk többször kijelentette, hogy kész találkozni – beleértve Zelenszkij urat is – azzal a feltétellel, hogy minden olyan ügy, amely legmagasabb szintű mérlegelést igényel, jól elő lesz készítve, és a szakértők, valamint a miniszterek elkészítik a megfelelő ajánlásokat

– mondta egy indiai találkozót követő sajtótájékoztatón. Lavrov kijelentései megerősíteni látszanak a Fehér Ház korábbi közlését, amely szerint előzetes megállapodás született a két fél között. Donald Trump sajtótitkára, Karoline Leavitt elmondta, hogy Trump és Putyin közötti „biztató beszélgetések” vezettek oda, hogy az orosz vezető beleegyezett a békefolyamat következő szakaszába – írja a The Mirror.

Az orosz külügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben sikerül megállapodást kötni egy orosz–ukrán egyezmény aláírásáról, akkor Kijevvel kapcsolatban felmerül a kijevi aláíró legitimitásának kérdése. Ezzel a külügyminiszter kétségbe vonta Volodimir Zelenszkij legitimitását, és burkoltan azt sugallta, hogy Putyin nem akar vele békemegállapodást kötni.

Lavrov szerint Zelenszkij csak látszólagos elköteleződést mutat a békés rendezés iránt. Az orosz külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy Zelenszkij még mindig nem vonta vissza azt a rendeletet, amely megtiltja számára a tárgyalásokat az orosz elnökkel

– számolt be róla 24tv.ua.

Borítókép: Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalhat (Fotó: AFP)