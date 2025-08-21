PutyinSzergej Lavrovorosz-ukrán háború

Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, de Lavrov meghatározta a fő feltételt

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó személyesen találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ha az előzetes egyeztetések alaposan előkészítettek. A Fehér Ház szerint Donald Trump korábbi beszélgetései hozzájárultak a megállapodás létrejöttéhez. Lavrov ugyanakkor kétségbe vonta Zelenszkij legitimitását és a béketárgyalások iránti elköteleződését.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 16:12
Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalhat
Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalhat Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az orosz elnök kész szemtől szemben tárgyalni ukrán partnerével. Lavrov újságíróknak elmondta, hogy Vlagyimir Putyin hajlandó találkozni Zelenszkij elnökkel, amennyiben minden megvitatandó kérdést előzetesen alaposan kidolgoznak – írja a TCH.

Lavrov bejelentése meglepte a világot
Lavrov bejelentése meglepte a világot
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Lavrov bejelentése meglepte a világot

Elnökünk többször kijelentette, hogy kész találkozni – beleértve Zelenszkij urat is – azzal a feltétellel, hogy minden olyan ügy, amely legmagasabb szintű mérlegelést igényel, jól elő lesz készítve, és a szakértők, valamint a miniszterek elkészítik a megfelelő ajánlásokat

 – mondta egy indiai találkozót követő sajtótájékoztatón. Lavrov kijelentései megerősíteni látszanak a Fehér Ház korábbi közlését, amely szerint előzetes megállapodás született a két fél között. Donald Trump sajtótitkára, Karoline Leavitt elmondta, hogy Trump és Putyin közötti „biztató beszélgetések” vezettek oda, hogy az orosz vezető beleegyezett a békefolyamat következő szakaszába – írja a The Mirror.

Az orosz külügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amennyiben sikerül megállapodást kötni egy orosz–ukrán egyezmény aláírásáról, akkor Kijevvel kapcsolatban felmerül a kijevi aláíró legitimitásának kérdése. Ezzel a külügyminiszter kétségbe vonta Volodimir Zelenszkij legitimitását, és burkoltan azt sugallta, hogy Putyin nem akar vele békemegállapodást kötni.

Lavrov szerint Zelenszkij csak látszólagos elköteleződést mutat a békés rendezés iránt. Az orosz külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy Zelenszkij még mindig nem vonta vissza azt a rendeletet, amely megtiltja számára a tárgyalásokat az orosz elnökkel

 – számolt be róla 24tv.ua.

Borítókép: Putyin és Zelenszkij hamarosan tárgyalhat (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbálnavadász

Nahát! Micsoda meglepetés!

Bayer Zsolt avatarja

Nyilván egy milánói katolikus iskola fehér tanulója a tettes, vagy egy izlandi bálnavadász. Erre tessék!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.