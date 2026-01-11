Esztergomi KCkézilabdaeurópa-ligaElek Gábor

Történelmi bemutatkozás a nemzetközi porondon, Elek Gábor csapata nem illetődött meg

A női kézilabda Európa-liga csoportkörének első fordulójában Dániában vendégszerepelt a Mol Esztergom. Elek Gábor együttese annak ellenére sem illetődött meg, hogy a klub történetének első főtáblás nemzetközi kupameccsét vívták. Az esztergomiak az első félidő után 17-16-os hátrányban voltak, a második játékrész nagy részében pedig futottak az eredmény után. Az utolsó percekben dőlt el a találkozó, amit a Nyköbing nyert 34-32-re.

Tóth Norbert
2026. 01. 11. 19:54
Vereséggel mutatkozott be az Európa-ligában az Esztergom.
Története első főtáblás nemzetközi kupameccsét játszotta az Esztergom, amely tisztességesen helyt állt. (Fotó: MOL Esztergom)
A Mol Esztergom novemberben mutatkozott be a nemzetközi kupaporondon. Elek Gábor csapata a saját közönsége előtt 29-28-ra nyert a szerb bajnok Crvena zvezda ellen az Európa-liga selejtezőjében, majd a visszavágón 27-24-re diadalmaskodott a magyar csapat, így az El-csoportkörbe jutott. A történelmi tettet végrehajtó esztergomiak a dán Nyköbing Falster, a német Blomberg-Lippe és a Chambray Touraine csapatával kerültek egy kvartettbe.

Vereséggel mutatkozott be az Európa-ligában az Esztergom.
Elek Gábor együttese sokáig tartotta a lépést, azonban a bravúr elmaradt. Forrás: Mol Esztergom

Varga Emília szerezte a Mol Esztergom történetének első főtáblás nemzetközi kupagólját. Eseménydúsan, nagy iramban indult a találkozó, négy percet követően már 4-4 állt az eredményjelzőn, Elek Gábor csapata egyáltalán nem volt megilletődve, és a Nyköbing egyenrangú ellenfele volt. Fej fej mellett haladtak a csapatok, a kapusok egyik oldalon sem találták a formájukat.

A 13. percben volt először példa arra, hogy két góllal lépjenek el a dánok (11-9). Innen Schatzl és Szucsánszki góljaival egyenlített a magyar csapat. Az utolsó tíz percet egygólos hátrányban és emberhátrányban kezdték az esztergomiak, de Kisfaludy kiállítása sem befolyásolta negatív irányba a találkozó menetét, továbbra is szoros küzdelem zajlott.

Sőt a 25. percben Faragó Lea gólja az esztergomi előnyt jelentette (14-15).

A vezetést azonban nem tudta megtartani Elek Gábor együttese, az első félidőt követően 17-16-ra vezetett a Nyköbing. Magyar oldalról Szucsánszki és Varga voltak a legeredményesebbek három-három találattal.

Elmaradt az esztergomi bravúr

Hazai találattal indult a második játékrész, Magnussen góljára Kisfaludy válaszolt. A fordulást követően hét perc telt el, amikor ismét megtudta szerezni a vezetést az Esztergom, Horváth nevéhez fűződött a huszadik magyar találat (19-20). Az előny ezúttal, majd néhány perccel később sem tartott ki sokáig, mindkét alkalommal szinte azonnal fordítottak a hazaiak. Viszont mivel hullámzó volt a Nyköbing játéka is, így teljesen nyitott volt még a találkozó végkimenetele. A mérkőzés háromnegyedénél 24-23-ra vezettek a dánok.

A következő percekben futottak az eredmény után az esztergomiak, az 51. percben két gól választotta el a feleket, majd a meccsen először háromgólos előnyre tett szert a hazai gárda (30-27). Ekkor még nem megoldhatatlan, de nagyon nehéz feladat állt a magyar csapat előtt. Viszont a különbség tovább nőtt, négygólos hátránynál időt is kért Elek Gábor az 57. perc végén: a vezetőedző már ekkor elmondta, hogy valószínűleg elvéreztek, de a különbség nem mindegy.

Ezért tettek is az esztergomiak, akik két gólra faragták le a hátrányukat, 34-32-re nyert a Nyköbing. Tisztesen helyt állt Elek Gábor együttese. Varga Emília hét gólt szerzett, magyar oldalon ő volt a legeredményesebb.

 

Női Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, B csoport:
Nyköbing Falster (dán)–Mol Esztergom 34-32 (17-16)

  • lövések/gólok: 43/34, illetve 53/32
  • gólok hétméteresből: 4/4, illetve 3/3
  • kiállítások: 2, illetve 10 perc

Az Európa-ligában szereplő másik magyar csapat, a Mosonmagyaróvár 36-34-re nyert a német Thüringer ellen.

