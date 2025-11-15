Vámos Petráékkal most sem bírt a DVSC, Elek Gáborék történelmi sikere

Egy héttel ezelőtt a hajdúsági együttes saját közönsége előtt 35-30-ra kikapott francia riválisától. A Bajnokok Ligája előző kiírásában negyedik helyezett francia együttes – amelynek játékosa Albek Anna, valamint az Európa-bajnoki bronzérmes irányító, a Debrecenből Franciaországba szerződött Vámos Petra – ezúttal 4-1-gyel kezdett. Ennél jobban nem távolodott el a mérkőzés korai szakaszában a házigazda, amelynek előnye negyedóra után 9-6 volt. A debreceni találkozóval ellentétben azonban nem tudott jelentős különbséget kialakítani a Metz, a DVSC egy 3-0-s sorozattal utolérte vendéglátóját (9-9). Egy hete a szünetben hét gól volt Vámosék előnye, ezúttal viszont csupán egy találat volt a különbség.

A Vámos Petrát is bevető Metz ismét legyőzte a DVSC-t Fotó: Derencsényi István/MTI Fotószerkesztőség

A második félidőben leszakadt a DVSC

A fordulás után már nem tudta magát ilyen jól tartani a Debrecen: 17-13-ra lépett el a Metz, amely ezt követően sem lassított, 28-18-nál elérte a két számjegyű különbséget. Noha ebből a végjátékban faragtak a hajdúságiak, a magabiztos hazai sikert nem fenyegette veszély.

Az MTI tudósítása szerint Sarah Bouktit kilenc góllal, Johanna Bundsen 13 védéssel járult hozzá a Metz győzelméhez. Albek háromszor talált be, Vámos Petra ezúttal nem volt eredményes. A Debrecenben Juhász Kata és Szabó Nina egyaránt négy gólt szerzett.

Az A csoportban – amelyet a Győr százszázalékos mérleggel vezet – a Debrecen két győzelemmel és immár hat vereséggel áll. A csoportkörben a november 26-án kezdődő világbajnokság miatt szünet következik, a Debrecen legközelebb január 10-én lép pályára.

Az Európa-liga csoportkörében az Esztergom

Az Elek Gábor vezette Esztergom egy hete mutatkozott be a nemzetközi kupaporondon, saját közönsége előtt 29-28-ra nyert a szerb bajnok Crvena zvezda ellen az Európa-liga selejtezőjében. A visszavágó előtti hétközi „főpróba” nem sikerült jól a királyvárosiaknak: szerdán meglepetésre 31-31-es döntetlent játszottak a Váci NKSE otthonában.

Szombaton kiegyenlített játékot hozott az első 15 perc, 6-6 után viszont 12-7-re el tudott távolodni az Esztergom, amely előnyéből a szünetig négy gólt megőrzött.