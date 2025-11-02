DVSC-SchaefflerStorhamarkézilabda Bajnokok Ligája

A hajrában fordítva zárta le negatív sorozatát a magyar klub a BL-ben

Kétgólos, 30-28-as győzelmet aratott a DVSC-Schaeffler a norvég Storhamar vendégeként vasárnap, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában. Ezzel a DVSC a csoportkörös nyitányon elért sikere után tudott újra nyerni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 17:33
A DVSC játékosa, Alicia Toublanc több góllal segítette csapatát. Forrás: x.com/ehfcl
Egy győzelem és négy vereség. Ilyen mérleg birtokában látogatott a norvég együttes otthonába a DVSC, amely harmadik magyar csapatként szerepelt ezen a hétvégén a BL-ben, ahol szombaton a Győri Audi ETO KC a Metz, az FTC Rail-Cargo Hungaria pedig az Ikast ellen győzött.

A norvég Storhamar volt a DVSC ellenfele vasárnap a Bajnokok Ligájában
A norvég Storhamar volt a DVSC ellenfele vasárnap a Bajnokok Ligájában (Fotó: x.com/ehfcl)

 

Egy félidő után szűk hazai előny a DVSC ellen

A vezetést két és fél perc elteltével a vendéglátó szerezte meg, Anniken Obaidli lőtt nagy gólt.

Eleinte tartotta kétgólos előnyét a Storhamar, sőt, 15 perc után, 9-5-nél hárommal is ellépett már a házigazda, ezt követően viszont perceken belül felzárkózott, majd egyenlített is a debreceni csapat. A 22. minutumban Vámos Mira találata egyenlítést, kisvártatva Kristin Thorleifsdottir gólja pedig már 11-10-es vezetést ért a DVSC számára. A szünetig hol az egyik, hol pedig a másik klub tudta magához ragadni az irányítást, végül a 30. perc lejárta után a norvégok álltak jobban egyetlen találattal (16-15). A hatékonyabb helyzetkihasználás döntött, a magyar együttes ugyanis kettővel több kapuralövése ellenére volt egygólos hátrányban.

 

Szoros végjáték után újra győzelem

A térfélcserét követően nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez a DVSC, amely négy perc alatt háromgólos hátrányban találta magát (20-17). Tizenhét perccel a lefújás előtt is ugyanez volt a helyzet, tízzel a vége előtt viszont újra csak egy gól volt a különbség (25-24). Az 51. percben sikerült egyenlíteni is. 

A véghajrá rendkívül izgalmasan alakult, az utolsó öt percben egál közelében billegett az eredmény, kettővel a befejezés előtt viszont Jovana Jovovics góljával 29-28-ra vezetett vendégségben a Debrecen. Végül Petrus Mirtill döntött, az utolsó percben az ő találata után már kettő volt közte, gyakorlatilag megnyerte a meccset a magyar együttes. 

A végeredmény 30-28 lett, négy vereség, a csoportkör nyitányán, Podgoricában elért siker után tudott újra nyerni a Bajnokok Ligájában a DVSC-Schaeffler, amely teljessé tette a hétvégi magyar szereplést: az NB I mindhárom BL-indulója sikerrel vette a maga feladatát.

A debreceniek legeredményesebbje a hatgólos francia kézilabdázó, a borítóképünkön látható Alicia Toublanc volt.

 

