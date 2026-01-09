Durva baleset történt az M3-as autópálya bevezetőjénél Budapesten + fotó

Hatalmas baleset történt péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán. A balesetben személyautó és egy tehergépkocsi karambolozott, utóbbi átszakította az elválasztó betonelemet. A Police.hu közleményében azt írták: az autópálya kivezető szakaszát teljes szélességében lezárták, a gépjárműforgalmat a környező utcákba terelik. Budapest irányába két sávon halad a forgalom.

Fotó: illusztráció/Mogyorósi Zsolt Pipó MZSP

A Police.hu rendőrségi oldal szerint a Budapest XIV., Hungária körút (Kacsóh Pongrác felüljáró) és a XV., Szerencs utca között a kifelé haladó forgalmi sávokat a rendőrök lezárták a buszok és a tehergépkocsik elől, a személyautók a Budapest XIV., Rákospatak utcáig vehetik igénybe, itt a gépjárműveket a környező utcákra terelik.

Bár a befelé haladó sávokat megnyitották a forgalom számára, a műszaki mentés miatt időszakosan ismét lezárhatják.

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik.

Borítókép: Brutális baleset az M3 autópálya bevezető szakaszán (Fotó: Kék Fény)

