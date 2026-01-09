tűzfalcsoportlevi ski resortvirágh gabriellaTiszajelölt

Luxus síüdülés Lappföldön: egzotikus vakáción pihent a tiszás jelölt

Miközben a Tisza Párt ingyenes kiadványaiban „fideszes luxizásról” értekezik konkrétumok nélkül, és Virágh Gabriella panelházak előtt bírálja a kormányt a hóhelyzet miatt, addig a párt jelöltje tavaly decemberben családjával Finnországban, a lappföldi Levi luxus síközpontban és a rovaniemi Santa Claus Village-ben üdült.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 11:40
Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI
Virágh Gabriella – akinek kampányfőnöke a 13. és a 14. havi nyugdíjat egyszerű marketingfogásnak nevezte – decemberben a családjával egzotikus téli üdülésen pihente ki a jelöltállítási kampány fáradalmait – írja a Tűzfalcsoport. 

Panelházak előtt pózol a Tisza Párt jelöltje Forrás: Facebook/ Dr. Virágh Gabriella - TISZA 

Kiemelték,

 tavaly decemberben egy Tiszta Hang című kiadványt kaphattak a délpesti lakosok a postaládájukba. Ennek címlapján Magyar Péter pózol Virágh Gabriellával, aki országgyűlési képviselőjelölt. Az ingyenes újság egy hosszú anyagot szentel a „fideszes luxizásnak” valódi konkrétumok nélkül, és egyfajta kontrasztként kívánja beállítani a tiszás politikusok szerénységét.

Erre erősít rá Virágh egy friss posztjában, amikor panelházas lakóteleppel a háttérben kritizálja a kormányt, amely „elmulasztotta a felkészülést a havazás előtt”, bármit jelentsen is ez egy baloldali vezetésű fővárosban és a baloldali vezetésű Kispesten, illetve Pestszentlőrincen, ahol a képviselőjelölt asszony indulni kíván.

„Egy tiszás forrásunk ugyanakkor ezzel kapcsolatban felhívta rá a figyelmünket, hogy a 08. számú választókerület Tisza párti jelöltje decemberben – az említett kiadvány terjesztése idején – egy meglehetősen egzotikus utazáson vett részt családjával” – írják a blogon. 

A forrásuk által bemutatott képek tanúsága szerint megfordultak a finnországi, pontosabban lappföldi Levi Ski Resort nevű luxus sí üdülőhelyen. A leírás szerint A Levi Ski Resort (Levin hiihtokeskus) Finnország legnagyobb és legismertebb síközpontja, amely Lappföldön, Kittila településen található. Az egész évben működő üdülőhely a Levi-tunturira épült, és a finn téli turizmus központja modern infrastruktúrával és fenntarthatósági elkötelezettséggel.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

