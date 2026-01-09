Luxus síüdülés Lappföldön: egzotikus vakáción pihent a tiszás jelölt

Virágh Gabriella – akinek kampányfőnöke a 13. és a 14. havi nyugdíjat egyszerű marketingfogásnak nevezte – decemberben a családjával egzotikus téli üdülésen pihente ki a jelöltállítási kampány fáradalmait – írja a Tűzfalcsoport.

Panelházak előtt pózol a Tisza Párt jelöltje Forrás: Facebook/ Dr. Virágh Gabriella - TISZA

Kiemelték,

tavaly decemberben egy Tiszta Hang című kiadványt kaphattak a délpesti lakosok a postaládájukba. Ennek címlapján Magyar Péter pózol Virágh Gabriellával, aki országgyűlési képviselőjelölt. Az ingyenes újság egy hosszú anyagot szentel a „fideszes luxizásnak” valódi konkrétumok nélkül, és egyfajta kontrasztként kívánja beállítani a tiszás politikusok szerénységét.

Erre erősít rá Virágh egy friss posztjában, amikor panelházas lakóteleppel a háttérben kritizálja a kormányt, amely „elmulasztotta a felkészülést a havazás előtt”, bármit jelentsen is ez egy baloldali vezetésű fővárosban és a baloldali vezetésű Kispesten, illetve Pestszentlőrincen, ahol a képviselőjelölt asszony indulni kíván.

„Egy tiszás forrásunk ugyanakkor ezzel kapcsolatban felhívta rá a figyelmünket, hogy a 08. számú választókerület Tisza párti jelöltje decemberben – az említett kiadvány terjesztése idején – egy meglehetősen egzotikus utazáson vett részt családjával” – írják a blogon.

A forrásuk által bemutatott képek tanúsága szerint megfordultak a finnországi, pontosabban lappföldi Levi Ski Resort nevű luxus sí üdülőhelyen. A leírás szerint A Levi Ski Resort (Levin hiihtokeskus) Finnország legnagyobb és legismertebb síközpontja, amely Lappföldön, Kittila településen található. Az egész évben működő üdülőhely a Levi-tunturira épült, és a finn téli turizmus központja modern infrastruktúrával és fenntarthatósági elkötelezettséggel.