A tél eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, egy településen –25 fok volt

Az idei téli szezon leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, több mérőállomáson –20 Celsius-fok alatti hőmérsékletet mértek – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
A bejegyzéshez készített infografika alapján
péntek hajnalban a leghidegebbet a Nógrád vármegyei Szécsényben rögzítették, –25 Celsius-fokot.
Mihálygergén –23,9, Zabarban –23,5, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon pedig –23 fokot mértek.
