Eltűnt egy 33 éves férfi, már második napja keresik nagy erőkkel

Barták József 2026. január 8-án hajnalban tűnt el dunaföldvári otthonából. Azóta életjelet nem ad magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A Paksi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ügyben – írja a Teol.hu.

Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a keresés azóta is folyamatos, a hatóságok minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek,

azonban egyelőre nem vezettek eredményre az akciók.

Az eltűnt férfi körülbelül 170 centiméter magas, normál testalkatú, rövid, szőkésbarna hajú, kék szemű, szemüveget visel. Eltűnésekor khaki zöld kabátot, fekete munkásbakancsot és kék színű „usánka” sapkát viselt. Feltehetően egy fekete színű, mustársárga felirattal ellátott hátizsák is volt nála. A hatóságok különösen aggasztónak tartják, hogy a térségben tartósan fagypont alatti hőmérsékletek vannak, ami jelentősen növeli a veszélyt, ha a férfi a szabadban tartózkodik.

