Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

A tánc és a balhé is folytatódott a Real Madridnál, Vinícius Júniort istenítik

Ahogy azt várni lehetett, nem múlt el újabb balhé nélkül a Real Madrid és a Benfica visszavágója a Bajnokok Ligája rájátszásában, amelyet a királyi klub nyert meg 2-1-re, bejutva ezzel a sorozat nyolcaddöntőjébe. Már a madridi találkozó előtt a rendőrség összecsapott a portugál szurkolókkal, a mérkőzést pedig stílusosan az odavágón rasszista botrányt kirobbantó Vinícius Júnior döntötte el a góljával, melyet ugyanolyan tánccal ünnepelt meg, ahogyan azt az első meccsen tette. A brazil csatár csapattársai valamennyien kiemelték, Vinícius miatt hajtottak.

Molnár László
2026. 02. 26. 8:00
Vinícius Jr. bebizonyította, mekkora klasszis, átvette a sérült Mbappé szerepét
Vinícius Jr. bebizonyította, mekkora klasszis, átvette a sérült Mbappé szerepét Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
Ahogyan azt sejteni lehetett, újabb balhé történt – ezúttal Madridban – a Real és a Benfica BL-rájátszásának szerda esti visszavágóján. Igaz, ezúttal nem a pályán – egy hete a portugálok 20 éves argentin játékosa, Prestianni állítólag rasszista és homofób megjegyzéseket tett Vinícius Júniorra –, hanem már a stadionon kívül kitört a botrány. Mindenesetre a mérkőzés ismételten méltónak bizonyult a várakozásokhoz: a Benfica a 14. percben ledolgozta egy héttel korábban összeszedett hátrányát, de Rafa Silva találata után két perccel Aurelien Tchouameni egyenlített. A hajrában Vinícius is betalált, így a Real 2-1-re győzött, és kettős győzelemmel, összesítésben 3-1-gyel búcsúztatta portugál ellenfelét.

Vinícius Jr. az odavágó után a madridi találkozón is győztes gólt szerzett a Benfica ellen
Vinícius az odavágó után a madridi találkozón is győztes gólt szerzett a Benfica ellen (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Vinícius ugyanolyan provokatív tánccal ünnepelte a találatát

Az alapszakasz utolsó fordulójában történtek miatt – akkor a Benfica a 96. percben, a kapusa, Trubin góljával 4-2-re verte a királyi klubot, ezzel kiharcolva a továbbjutást, míg a madridiakat kiejtve a legjobb nyolcból – mindenki nagy izgalommal várta a sorozat két korábbi győztesének párharcát. Aztán az első meccsen történtek miatt sejteni lehetett, hogy újabb balhék törhetnek ki, és sajnos a jóslat be is vált. Már a meccs előtt összecsaptak a rendőrökkel a Benfica hívei, aminek következtében többeket orvosi ellátásban kellett részesíteni a dailymail.com.uk riportja szerint, és a nyilvánosságra került videókon jól látszik, hogy a portugál szurkolók miként menekültek a lovasroham elől.

A botrány a stadionban is folytatódott, ráadásul a meccs alatt ahányszor Vinícius Jr. labdához ért, a Benfica-tábor egyemberként fütyülte ki őt. A brazil ezúttal nem foglalkozott a felé áradó ellenszenvvel, és a 80. percben megint betalált a Benficának, amivel végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését. Ám az jól mutatta a BBC Sports cikke szerint, semmit sem tanult az első meccs botrányából, ugyanis ugyanolyan provokatív tánccal ünnepelte gólját, mint tette azt egy hete Lisszabonban. Még szerencse, hogy a hasonló folytatás ezúttal elmaradt. A csatár a mérkőzés után a közösségi médiában kissé pikírten azt írta, hogy „a tánc folytatódik”.

A királyi klub brazil támadója egészen kiváló formában van – a Real szerencséjére képes a sérült Mbappé vezérszerepét is átvenni –, ugyanis az utolsó öt meccsen megszerezte hatodik gólját, és szinte a hátán vitte be a 15-szörös BEK/BL-győztes klubot a legjobb 16 közé, ahol majd vagy egy újabb portugál csapattal (Sporting), vagy a Manchester Cityvel találkozik.

Vinícius Jr. statisztikája (2025/26)

  • LA Liga: 24 meccs, 9 gól, 6 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs, 3 gól, 5 gólpassz
  • Spanyol Kupa: 1 meccs
  • Szuperkupa: 2 meccs, 1 gól
  • Összesen: 37 meccs, 13 gól, 11 gólpassz

Csapattársai az egekbe emelik a brazilt, a sikert a rasszizmus feletti győzelemnek tartják

A visszavágón a Real egyenlítő gólját szerző Aurelien Tchouameni szerint a Real Madrid Benfica elleni továbbjutása, amellyel bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, mindenki győzelme volt, aki kiáll a rasszizmus ellen. A hazai szurkolók Vinícius iránti támogatásukat fejezték ki azzal, hogy a kezdőrúgás előtt egy spanyol nyelvű „nem a rasszizmusra" feliratú transzparenst helyeztek el a lelátón.

– Azt hiszem, vannak fontosabb dolgok is ennél a meccsnél, mint maga a futball, ez mindannyiunk győzelme volt a rasszizmus felett. Vinicius megőrzte az önbizalmát, és arra koncentrált végig, amit tennie kellett, és végül győzelemre vezette a csapatot – mondta Tchouameni.

A Real Madrid és az angol válogatott védője, Trent Alexander-Arnold közölte, a brazil a meccs előtt a szokásos önmaga volt, nagyon nyugodtan és lazán készült, aztán – noha erre már nincs is szüksége – újfent bizonyított mindenkinek.

– Nem kellett gólt szereznie ahhoz, hogy üzenetet küldjön, vagy megmutassa a mentalitását. Nem kell senkinek semmit bizonyítania, mert már számtalanszor megmutatta, milyen jó. Akkor lép elő, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Tisztában van a képességeivel és azzal, hogy mit tud nyújtani a csapatnak – mondta a korábbi Liverpool-játékos.

Álvaro Arbeloa, a Real Madrid menedzsere a találkozó után elárulta, nagy örömmel fogadta a brazil találatát, és kijelentette, megérdemelte, hogy ő juttassa tovább a Realt. Thibaut Courtois, a Real Madrid kapusa ehhez mindössze annyit fűzött hozzá, mindig örül, ha Vini táncol, mert az azt jelenti, hogy gólokat lő. Mint tette azt kétszer is a Benfica elleni párharcban.

A Real Madrid-Benfica BL-rájátszás visszavágójának rövid összefoglalója:

A BL nyolcaddöntős párosításai ágrajz szerint

  • Paris Saint–Germain (francia)–Barcelona (spanyol)/Chelsea (angol)
  • Galatasaray (török)–Liverpool (angol)/Tottenham (angol)
  • Real Madrid (spanyol)–Sporting (portugál)/Manchester City (angol)
  • Atalanta (olasz)–Arsenal (angol)/Bayern München (német)
  • Newcastle United (angol)–Barcelona/Chelsea
  • Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham/Liverpool
  • Bodö/Glimt (norvég)–Manchester City/Sporting
  • Bayer Leverkusen (német)–Bayern München/Arsenal

A sorsolást pénteken, Nyonban tartják, a döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.


 

