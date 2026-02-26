A tánc és a balhé is folytatódott a Real Madridnál, Vinícius Júniort istenítik

Ahogyan azt sejteni lehetett, újabb balhé történt – ezúttal Madridban – a Real és a Benfica BL-rájátszásának szerda esti visszavágóján. Igaz, ezúttal nem a pályán – egy hete a portugálok 20 éves argentin játékosa, Prestianni állítólag rasszista és homofób megjegyzéseket tett Vinícius Júniorra –, hanem már a stadionon kívül kitört a botrány. Mindenesetre a mérkőzés ismételten méltónak bizonyult a várakozásokhoz: a Benfica a 14. percben ledolgozta egy héttel korábban összeszedett hátrányát, de Rafa Silva találata után két perccel Aurelien Tchouameni egyenlített. A hajrában Vinícius is betalált, így a Real 2-1-re győzött, és kettős győzelemmel, összesítésben 3-1-gyel búcsúztatta portugál ellenfelét.

Vinícius az odavágó után a madridi találkozón is győztes gólt szerzett a Benfica ellen (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Vinícius ugyanolyan provokatív tánccal ünnepelte a találatát

Az alapszakasz utolsó fordulójában történtek miatt – akkor a Benfica a 96. percben, a kapusa, Trubin góljával 4-2-re verte a királyi klubot, ezzel kiharcolva a továbbjutást, míg a madridiakat kiejtve a legjobb nyolcból – mindenki nagy izgalommal várta a sorozat két korábbi győztesének párharcát. Aztán az első meccsen történtek miatt sejteni lehetett, hogy újabb balhék törhetnek ki, és sajnos a jóslat be is vált. Már a meccs előtt összecsaptak a rendőrökkel a Benfica hívei, aminek következtében többeket orvosi ellátásban kellett részesíteni a dailymail.com.uk riportja szerint, és a nyilvánosságra került videókon jól látszik, hogy a portugál szurkolók miként menekültek a lovasroham elől.

🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Tense scenes are already unfolding outside the Bernabéu as security disciplines Benfica fans. 😳



Sources say some SL Benfica fans are already receiving treatment from the medical team.



This game will be something else. 🔥 pic.twitter.com/8SoJK4cFnT — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 25, 2026

A botrány a stadionban is folytatódott, ráadásul a meccs alatt ahányszor Vinícius Jr. labdához ért, a Benfica-tábor egyemberként fütyülte ki őt. A brazil ezúttal nem foglalkozott a felé áradó ellenszenvvel, és a 80. percben megint betalált a Benficának, amivel végleg eldöntötte a továbbjutás kérdését. Ám az jól mutatta a BBC Sports cikke szerint, semmit sem tanult az első meccs botrányából, ugyanis ugyanolyan provokatív tánccal ünnepelte gólját, mint tette azt egy hete Lisszabonban. Még szerencse, hogy a hasonló folytatás ezúttal elmaradt. A csatár a mérkőzés után a közösségi médiában kissé pikírten azt írta, hogy „a tánc folytatódik”.