Vinícius Júnior hisztije miatt állt a bál és a játék is, a Real Madrid bosszút áll a Benficán

Mindössze húsz nappal azt követően, hogy a Benfica Anatolij Trubin kapus utolsó pillanatokban fejelt góljával 4-2-re legyőzte a Real Madridot, s így jegyet váltott a rájátszásba , ismét összecsapott egymással a két gárda – ezúttal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe kerülésért.

A Real Madrid előnybe került a Benfica ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

A múlt egyértelműen a Real Madrid mellett szólt: a Benfica az előző öt spanyol csapat elleni nemzetközi kupapárharcát egyaránt elveszítette, míg a Real Madrid a legutóbbi tizenkét BL-párharcából tízet megnyert.

A királyi gárdánál a legnagyobb aggodalom amiatt volt, hogy a Real Sociead elleni 4-1-es sikert apró sérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé felépül-e a keddi összecsapásra, végül Álvaro Arbeloa a kezdőcsapatba nevezte a francia klasszist. Remek hír volt ez a madridiaknak, a kiváló idényt futó támadó hét meccs után 13 gólnál járt a legrangosabb európai kupasorozatban, ráadásul a januári találkozón kétszer is betalált.

Az első említésre méltó megmozdulás éppen Mbappéé volt, Trubin azonban magabiztosan védett. A túloldalon Tomás Araújo fejese volt az első lehetőség, Thibaut Courtois-nak viszont nem okozott gondot a hárítás. A Real Madrid szépen fokozatosan átvette az irányítást, különösen a félidő hajrájában adódott a vendégcsapat előtt egy-két ígéretes helyzet, ám Vinícius Júnior nem találta el a kaput, míg Mbappé és Arda Güler kísérletét kivédte Trubin.

A szünet után gyorsan új irányt vett a mérkőzés, a főszerepbe több szempontból is Vinícius került: a brazil az 50. percben pazar góllal juttatta előnyhöz a spanyol csapatot, Mbappé passza után a tizenhatos bal oldali vonaláról tekert gyönyörűen a hosszú, bal felső sarokba (0-1).

Vinícius – aki ezzel Kakát megelőzve 31 góljával immár a második legeredményesebb brazilnak számít a BL-ben Neymar (43 gól) után – sárga lapos figyelmeztetést kapott a gólöröme miatt, az igazi dráma viszont ezután követezett:

A Real Madrid klasszisa megtagadta a játék folytatását, a játékvezetőnek pedig elpanaszolta, hogy rasszista megjegyzéssel illeték őt. Bár egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a források szerint majomnak nevezték a brazilt, mégpedig a Benfica egyik játékosa, minden bizonnyal Gianluca Prestianni.

A felvételek tanulsága alapján a hazaiak futballistája a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki ezután azonnal Frencois Letexierhez szaladt, és a magyarázkodás közben az argentin szélső felé mutogatott. A problémáját José Mourinhónak is elpanaszoló brazilt végül nagy nehezen sikerült megnyugtatni, így közel tízperces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés – mondanunk sem kell, ezután Vinícius minden egyes megmozdulását hangos füttyszó kísérte.