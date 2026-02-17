Bajnokok LigájabenficaReal MadridVinícius Júnior

Vinícius Júnior hisztije miatt állt a bál és a játék is, a Real Madrid bosszút áll a Benficán

Nem a játék volt középpontban a Benfica és a Real Madrid mérkőzésén. A két csapat Bajnokok Ligája-párharcának első mérkőzését Vinícius Júnior góljával a vendégek nyerték 1-0-ra, a brazil támadó kifakadása azonban sokkal inkább a középpontba került az összecsapáson.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 23:05
Vinícius Júniort alig tudták megnyugtatni Fotó: Filipe Amorim Forrás: AFP
Mindössze húsz nappal azt követően, hogy a Benfica Anatolij Trubin kapus utolsó pillanatokban fejelt góljával 4-2-re legyőzte a Real Madridot, s így jegyet váltott a rájátszásba , ismét összecsapott egymással a két gárda – ezúttal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe kerülésért.

A Real Madrid előnybe került a Benfica ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában
A Real Madrid előnybe került a Benfica ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

A múlt egyértelműen a Real Madrid mellett szólt: a Benfica az előző öt spanyol csapat elleni nemzetközi kupapárharcát egyaránt elveszítette, míg a Real Madrid a legutóbbi tizenkét BL-párharcából tízet megnyert.

A királyi gárdánál a legnagyobb aggodalom amiatt volt, hogy a Real Sociead elleni 4-1-es sikert apró sérülés miatt kihagyó Kylian Mbappé felépül-e a keddi összecsapásra, végül Álvaro Arbeloa a kezdőcsapatba nevezte a francia klasszist. Remek hír volt ez a madridiaknak, a kiváló idényt futó támadó hét meccs után 13 gólnál járt a legrangosabb európai kupasorozatban, ráadásul a januári találkozón kétszer is betalált.

Az első említésre méltó megmozdulás éppen Mbappéé volt, Trubin azonban magabiztosan védett. A túloldalon Tomás Araújo fejese volt az első lehetőség, Thibaut Courtois-nak viszont nem okozott gondot a hárítás. A Real Madrid szépen fokozatosan átvette az irányítást, különösen a félidő hajrájában adódott a vendégcsapat előtt egy-két ígéretes helyzet, ám Vinícius Júnior nem találta el a kaput, míg Mbappé és Arda Güler kísérletét kivédte Trubin.

A szünet után gyorsan új irányt vett a mérkőzés, a főszerepbe több szempontból is Vinícius került: a brazil az 50. percben pazar góllal juttatta előnyhöz a spanyol csapatot, Mbappé passza után a tizenhatos bal oldali vonaláról tekert gyönyörűen a hosszú, bal felső sarokba (0-1).

Vinícius – aki ezzel Kakát megelőzve 31 góljával immár a második legeredményesebb brazilnak számít a BL-ben Neymar (43 gól) után – sárga lapos figyelmeztetést kapott a gólöröme miatt, az igazi dráma viszont ezután követezett:

A Real Madrid klasszisa megtagadta a játék folytatását, a játékvezetőnek pedig elpanaszolta, hogy rasszista megjegyzéssel illeték őt. Bár egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, a források szerint majomnak nevezték a brazilt, mégpedig a Benfica egyik játékosa, minden bizonnyal Gianluca Prestianni.

A felvételek tanulsága alapján a hazaiak futballistája a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak, aki ezután azonnal Frencois Letexierhez szaladt, és a magyarázkodás közben az argentin szélső felé mutogatott. A problémáját José Mourinhónak is elpanaszoló brazilt végül nagy nehezen sikerült megnyugtatni, így közel tízperces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés – mondanunk sem kell, ezután Vinícius minden egyes megmozdulását hangos füttyszó kísérte.

A csapatok ezután tovább gyűrték egymást, ám Vinícus drámáját nem sikerült elhomályosítani. Mourinho a hajrában még kireklamált magának két sárga lapot, így a meccs végét, egyúttal a 12 perces ráadást már nem a kispadról figyelhette.

A Real Madrid megőrizte egygólos előnyét, így nyugodtabban várhatja a jövő szerdai visszavágót, ám a Benfica sincs reménytelen helyzetben. Az azonban biztos, hogy a következő napokban lesz folytatása a Vinícius-ügynek...

A többi mérkőzésen

A Bajnokok Ligája-címvédő PSG bő negyedóra után kétgólos hátrányba került a szintén francia Monaco otthonában, Luis Enrique csapata azonban még az első félidőben egyenlített, majd a szünet után, immár emberhátrányban megszerezte a győztes gólt az így duplázó Désiré Doué révén.

A Dortmund mérkőzése közlekedési forgalom miatt negyedórával később kezdődött az Atalanta ellen. A németek ez sem zavarta meg, magabiztos, 2-0-s előnyt szereztek a bergamói visszavágóra.

Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések

  • Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2-3 (2-2), gólszerzők: F. Balogun (1., 18.), illetve Doué (29., 67.), Hakimi (41.), kiállítva: A. Golovin (48. – Monaco)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0), gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
  • Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2-0 (2-0), gólszerzők: Guirassy (3.), Beier (42.)

Korábban

Szerda

  • Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 18.45 (Tv: Sport2) 
  • Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (Tv: Sport1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (Tv: Sport2)

A részletes jegyzőkönyveket megtekintheti ide kattintva!

 

 

 

