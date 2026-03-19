Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

női kézilabdaEmily BölkJesper JensenPer JohanssonFTC Rail Cargo-HungáriaGyőri Audi ETO

Újabb sérülés a Fradinál, ezt már Jesper Jensen sem hagyta szó nélkül

Szerdán 28-28-as döntetlent játszott egymással a Ferencváros és a Győr a női kézilabda NB I 18. fordulójában. A Fradi–Győr rangadó eredményének egyértelműen a vendégek örülhetnek, akik így már négy ponttal vezetik a bajnokságot az egy meccsel kevesebbet játszó FTC előtt. A hazaiak gondjait pedig tetőzi Emily Vogel sérülése a Dortmund elleni hétvégi Bajnokok Ligája-párharc előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 19. 9:06
Emily Vogel (jobbra) már az első félidőben megsérült a Fradi–Győr női kézilabda-rangadón
Emily Vogel (jobbra) már az első félidőben megsérült a Fradi–Győr női kézilabda-rangadón Fotó: MTI/Purger Tamás
A Fradi szerdán annak tudatában fogadta Győrt a női kézilabda NB I csúcsrangadóján, hogy győznie kell, ha szeretne még reális esélyt magának adni a bajnoki címhez. Noha Jesper Jensen csapata jól kezdett, a félidőben még 14-11-re is vezetett, a szünet után már a hazaiaknak kellett az eredmény után rohannia, s a végén még örülhetett, hogy a súlyos őszi vereség után (32-17) ezúttal legalább a döntetlen összejött. A 28-28-as eredmény azonban vezéráldozattal is járt a Ferencvárosnak, ugyanis már az első félidőben megsérült Emily Vogel, vagyis Emily Bölk, aki nyáron férjhez ment a magyar vízilabdázóhoz, Vogel Simonhoz, akinek felvette a vezetéknevét.

A Fradi–Győr rangadón a második félidőben a vendégek visszajöttek a meccsbe
A Fradi–Győr rangadón a második félidőben a vendégek visszajöttek a meccsbe. Fotó: MTI/Purger Tamás

Fradi–Győr: Emily Vogel sérülése, újabb kulcsember dőlt ki

A német balátlövő sérüléséről és az ez okozta nehézségekről Jesper Jensen a lefújás után beszélt: – Azt mondanám, az eredménynek természetesen nem örülök, de annak igen, ahogy a csapat játszott és ahogy küzdött annak ellenére is, hogy voltak sérültjeink. 

Tíz perc után Emily Vogelt is elveszítettük, Dmitrijevának és Simonnak kellett megoldania azt a posztot végig. Fárasztó volt ez nekik, minden energiájukat beleadták, reméltük, ez kitart a végéig. Ha Emily ott lett volna, talán jobb lett volna, de ez csak spekuláció.” 

A körülmények ellenére ez egy erős teljesítmény volt a csapattól. Az utolsó tizenöt percben szenvedtünk a kontráktól, gyorsabban hoztunk döntést és lőttük el a labdákat, a Győr pedig ezekből gyorsan tudott indulni, és nem véletlenül a világ egyik legjobb csapata, hiszen ezeket a gyors támadásokat ki tudja használni. A második félidőben ez volt az oka, hogy végül nem tudtunk nyerni.

Vogel elvesztése azért is fájó a Fradinak, mert március 22-én, vasárnap már Dortmundban játszik a csapat a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén. 

A 27 éves német klasszis idáig 66 gólt dobott a BL-ben, ami a 67 találattal álló Simon Petra és Klujber Katrin mellett a legtöbb, tehát nagy veszteség ez a Fradinak, hiszen sérülés miatt továbbra sem elérhető Janurik Kinga és Orlane Kanor, s már Vogel sem. 

Az FTC-nek most jön a szezon legfontosabb része, a bajnokság már minden bizonnyal elúszott – egy meccsel kevesebb játszva ugyan, de négy pont a hátrány a hibátlan Győrrel szemben –, ugyanakkor a Magyar Kupában – ahol a Győr lesz az ellenfél az elődöntőben , illetve a BL-ben még menthető az idény. 

A Győr fontos lépése a női kézilabda NB I bajnoki címéhez

Ha már sérülések, akkor e téren a Győr sem áll valami jól, Linn Blohm, Kari Brattset, Anna Lagerquist, Győri-Lukács Viktória, Estelle Nze-Minko, Helena Elver és Sandra Toft is kihagyta a szerdai rangadót. Per Johansson együttese a BL-ben hétvégén még nem játszik, miután a csoportját megnyerte, a negyeddöntőben majd a DVSC–Odense párharc győztesével játszik. A svéd tréner egyébként nem meglő módon örült a szerdai eredménynek.

– Az első félidőben a Fradi jobban megoldotta a védekezést, de hogy őszinte legyek, azért több technikai hibánk is volt. A szünetben örültem annak, hogy csak mínusz három volt közte, de a második félidőben jól kezdtünk a játék szinte minden fázisában, jobban játszottunk, fantasztikus volt a védekezésünk. A második félidőben az volt a kulcs, hogy a kontrákat elő tudtuk venni. A három csere miatt nem szenvedtünk, ez fontos volt a játéktervünket illetően. Simon és Dmitrijeva folyamatosan jött, erőteljesen játszottak és ezt kontrollálnunk kellett. Ez a döntetlen ma felér egy győzelemmel, látva, ahogyan kezdtünk – mondta Johansson, ugyanakkor kihangsúlyozta, még nem bontanak pezsgőt, hiszen a Fradinak matematikai esélye még van megnyerni a bajnokságot.

Női kézilabda NB I, 18. forduló

  • FTC-Rail Cargo Hungaria–Győri Audi ETO KC 28-28 (14-11)
    Elek Gyula Aréna, 1200 néző. V: Dáné, Marton Zs.
    FTC: Glauser – Malestein 2, Klujber 3, Simon P. 7 (3), Ingstad 2, Vogel, Hársfalvi 1. Csere: Böde-Bíró (kapus), Tranborg 2, Bordás, Dmitrijeva 10 (5), Márton G. 1, Cvijics. Edző: Jesper Jensen
    GYŐR: Sako – Hovden 5, Housheer 6, Dulfer 1, Breistöl 1, De Paula 4, Van Wetering 4. Csere: Szemerey (kapus), K. Jörgensen 4, Dahl, V. Kristansen 1, Stanko, Fodor Cs. 2. Edző: Per Johansson

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu