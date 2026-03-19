Újabb sérülés a Fradinál, ezt már Jesper Jensen sem hagyta szó nélkül

A Fradi szerdán annak tudatában fogadta Győrt a női kézilabda NB I csúcsrangadóján, hogy győznie kell, ha szeretne még reális esélyt magának adni a bajnoki címhez. Noha Jesper Jensen csapata jól kezdett, a félidőben még 14-11-re is vezetett, a szünet után már a hazaiaknak kellett az eredmény után rohannia, s a végén még örülhetett, hogy a súlyos őszi vereség után (32-17) ezúttal legalább a döntetlen összejött. A 28-28-as eredmény azonban vezéráldozattal is járt a Ferencvárosnak, ugyanis már az első félidőben megsérült Emily Vogel, vagyis Emily Bölk, aki nyáron férjhez ment a magyar vízilabdázóhoz, Vogel Simonhoz, akinek felvette a vezetéknevét.

A Fradi–Győr rangadón a második félidőben a vendégek visszajöttek a meccsbe. Fotó: MTI/Purger Tamás

Fradi–Győr: Emily Vogel sérülése, újabb kulcsember dőlt ki

A német balátlövő sérüléséről és az ez okozta nehézségekről Jesper Jensen a lefújás után beszélt: – Azt mondanám, az eredménynek természetesen nem örülök, de annak igen, ahogy a csapat játszott és ahogy küzdött annak ellenére is, hogy voltak sérültjeink.

Tíz perc után Emily Vogelt is elveszítettük, Dmitrijevának és Simonnak kellett megoldania azt a posztot végig. Fárasztó volt ez nekik, minden energiájukat beleadták, reméltük, ez kitart a végéig. Ha Emily ott lett volna, talán jobb lett volna, de ez csak spekuláció.”

A körülmények ellenére ez egy erős teljesítmény volt a csapattól. Az utolsó tizenöt percben szenvedtünk a kontráktól, gyorsabban hoztunk döntést és lőttük el a labdákat, a Győr pedig ezekből gyorsan tudott indulni, és nem véletlenül a világ egyik legjobb csapata, hiszen ezeket a gyors támadásokat ki tudja használni. A második félidőben ez volt az oka, hogy végül nem tudtunk nyerni.

Vogel elvesztése azért is fájó a Fradinak, mert március 22-én, vasárnap már Dortmundban játszik a csapat a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén.

A 27 éves német klasszis idáig 66 gólt dobott a BL-ben, ami a 67 találattal álló Simon Petra és Klujber Katrin mellett a legtöbb, tehát nagy veszteség ez a Fradinak, hiszen sérülés miatt továbbra sem elérhető Janurik Kinga és Orlane Kanor, s már Vogel sem.

Az FTC-nek most jön a szezon legfontosabb része, a bajnokság már minden bizonnyal elúszott – egy meccsel kevesebb játszva ugyan, de négy pont a hátrány a hibátlan Győrrel szemben –, ugyanakkor a Magyar Kupában – ahol a Győr lesz az ellenfél az elődöntőben , illetve a BL-ben még menthető az idény.