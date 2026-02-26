Még a héten megérkezik a tavasz, 16 fok is lehet + videó

Napos idő várható délutántól főként nyugaton kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.
A délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.
Délnyugaton, nyugaton ennél magasabbra is kúszik a hőmérők higanyszála. Késő estére lehűl a levegő: mínusz 1 és plusz 6 fok körüli értékeket mérhetünk.
Milyen idő lesz hétvégén?
Pénteken is marad a napos, száraz idő. A délkeleti szél gyenge marad. Reggel mínusz 1, délután plusz 11 fok körül alakul a hőmérséklet.
Szombaton erősödik a nappali felmelegedés. Nyugaton inkább fátyolfelhős, míg keleten jórészt napos időre készülhetünk, eső nem lesz. A délkeleti szél néha megélénkül, kellemes, tavaszias idő lesz, akár 12–13 fok is lehet.
Vasárnap, a tavasz első napján is többórás napsütésre van kilátás. Délután rétegfelhőzet érkezhet,
10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
Hétfőn napos és rétegfelhős tájak váltakoznak. Csapadék továbbra sem esélyes. A csúcsérték 13-14 fok körül valószínű – írja a Köpönyeg.
