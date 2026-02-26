Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében

Még a héten megérkezik a tavasz, 16 fok is lehet + videó

Nem lesz szükség ma az esernyőre. Országszerte kellemes, napsütéses, csapadékmentes idő lesz. Napról napra közelebb a tavasz, hétvégén már 16 fok is lehet.

2026. 02. 26.
Napos idő várható délutántól főként nyugaton kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A délies szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

Délnyugaton, nyugaton ennél magasabbra is kúszik a hőmérők higanyszála. Késő estére lehűl a levegő: mínusz 1 és plusz 6 fok körüli értékeket mérhetünk.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Pénteken is marad a napos, száraz idő. A délkeleti szél gyenge marad. Reggel mínusz 1, délután plusz 11 fok körül alakul a hőmérséklet.

Szombaton erősödik a nappali felmelegedés. Nyugaton inkább fátyolfelhős, míg keleten jórészt napos időre készülhetünk, eső nem lesz. A délkeleti szél néha megélénkül, kellemes, tavaszias idő lesz, akár 12–13 fok is lehet.

Vasárnap, a tavasz első napján is többórás napsütésre van kilátás. Délután rétegfelhőzet érkezhet,

10 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.

Hétfőn napos és rétegfelhős tájak váltakoznak. Csapadék továbbra sem esélyes. A csúcsérték 13-14 fok körül valószínű – írja a Köpönyeg

