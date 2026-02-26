Kim Dzsong Un: Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal

Kim a kongresszuson kijelentette:

„Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal”,

ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője „teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ”.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsong Unnal, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.