Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

Kim Dzsong Un: Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal

A Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusának lezárásakor Kim Dzsong Un jelezte, hogy Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, amennyiben Washington feladja „ellenséges politikáját”, ugyanakkor megerősítette, hogy Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenálját. A dél-koreai kormány közeledési kísérleteit viszont elutasította, és Szöul „teljes összeomlását” sem zárta ki fenyegetés esetén – számoltak be csütörtökön nemzetközi hírügynökségek az észak-koreai állami KCNA hírügynökség jelentését idézve.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 8:06
Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és lánya egy nagy kaliberű rakétaindító rendszer tesztindítását ellenőrzik (Fotó: AFP)
A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket – például interkontinentális ballisztikus rakétákat – nem mutattak be.

Kim Dzsong Un javítaná kapcsolatait az Egyesült Államokkal (Fotó: AFP)
 Kim Dzsong Un javítaná kapcsolatait az Egyesült Államokkal (Fotó: AFP)

Kim a kongresszuson kijelentette: 

„Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal”,

ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője „teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ”.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsong Unnal, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.

A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta: pártja „rendíthetetlen akarata” a nukleáris erő további megerősítése. Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint 

Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.

Kim beszédében „rettenetes megtorló csapásokat” helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.

Dél-Koreával kapcsolatban Kim Dzsong Un élesen fogalmazott: Szöult „a legellenségesebb entitásnak” nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt „az azonos nemzet kategóriájából”. A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait „ügyetlen megtévesztésnek” minősítette. Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea „bármilyen akciót” indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél „teljes összeomlása” sem kizárt.

A szöuli egyesítési minisztérium mély sajnálatát fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.

Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
