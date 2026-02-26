A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket – például interkontinentális ballisztikus rakétákat – nem mutattak be.
Kim Dzsong Un: Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal
A Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusának lezárásakor Kim Dzsong Un jelezte, hogy Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, amennyiben Washington feladja „ellenséges politikáját”, ugyanakkor megerősítette, hogy Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenálját. A dél-koreai kormány közeledési kísérleteit viszont elutasította, és Szöul „teljes összeomlását” sem zárta ki fenyegetés esetén – számoltak be csütörtökön nemzetközi hírügynökségek az észak-koreai állami KCNA hírügynökség jelentését idézve.
Kim a kongresszuson kijelentette:
„Nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal”,
ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával. Hozzátette, a kétoldalú kapcsolatok jövője „teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától függ”.
Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet; első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsong Unnal, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.
A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta: pártja „rendíthetetlen akarata” a nukleáris erő további megerősítése. Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.
További Külföld híreink
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint
Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.
Kim beszédében „rettenetes megtorló csapásokat” helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.
Dél-Koreával kapcsolatban Kim Dzsong Un élesen fogalmazott: Szöult „a legellenségesebb entitásnak” nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt „az azonos nemzet kategóriájából”. A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait „ügyetlen megtévesztésnek” minősítette. Figyelmeztetett, hogy Észak-Korea „bármilyen akciót” indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél „teljes összeomlása” sem kizárt.
További Külföld híreink
A szöuli egyesítési minisztérium mély sajnálatát fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.
Borítókép: Kim Dzsong Un (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hatalmas a pusztítás: újabb orosz támadás indult Ukrajna ellen + videó
Lakóházak gyulladtak ki és helyi infrastruktúrához kapcsolódó épületek sérültek meg.
Élesedik a feszültség: Amerika felől érkezőket lőttek le a kubaiak
A kubai belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.
Friedrich Merz nagy reményekkel utazott Pekingbe
Kína hatást gyakorolhat Oroszországra?
Mindent a háborúnak rendelne alá Brüsszel és Magyar Péter
A külföldi támogatásért cserébe feladná Magyarország szuverenitását a Tisza Párt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hatalmas a pusztítás: újabb orosz támadás indult Ukrajna ellen + videó
Lakóházak gyulladtak ki és helyi infrastruktúrához kapcsolódó épületek sérültek meg.
Élesedik a feszültség: Amerika felől érkezőket lőttek le a kubaiak
A kubai belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.
Friedrich Merz nagy reményekkel utazott Pekingbe
Kína hatást gyakorolhat Oroszországra?
Mindent a háborúnak rendelne alá Brüsszel és Magyar Péter
A külföldi támogatásért cserébe feladná Magyarország szuverenitását a Tisza Párt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!