Friedrich Merz nagy reményekkel utazott Pekingbe

Friedrich Merz kancellár mintegy harmincfős küldöttséggel érkezett a kínai fővárosba. A német kormányfő kétnapos látogatása során a gazdasági kapcsolatok további bővítése kerül napirendre, ugyanakkor Berlin azt szeretné, ha Peking – orosz kapcsolatait felhasználva – hozzájárulna az ukrajnai háború mielőbbi lezárásához – számolt be róla az Origo a Breitbartra hivatkozva.

Merz kínai látogatása mind Peking, mind Berlin számára fontos. Fotó: AFP

A program részeként Merz Hszi Csin-ping államfővel és Li Csiang kormányfővel is tárgyal. Utazása előtt úgy fogalmazott:

Németország kiegyensúlyozott, kiszámítható, szabályokon alapuló és korrekt együttműködésre törekszik Kínával.

A Berlin és Peking közötti mintegy 7500 kilométeres távolságot évek óta sikeresen hidalják át – írta a kancellár közösségi oldalán. Röviddel megérkezése után Merz megbeszélést folytatott Li miniszterelnökkel, aki arra kérte Németországot, hogy járuljon hozzá a szabadkereskedelem védelméhez, utalva Donald Trump vámintézkedéseire. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága érvénytelenítette Trump vámintézkedéseit.