Friedrich Merz nagy reményekkel utazott Pekingbe

Friedrich Merz kétnapos látogatásra utazott Pekingbe. A kancellár Hszi Csin-pinggel és Li Csianggal is tárgyal, indulása előtt hangsúlyozta a kiszámítható, szabályokon alapuló kereskedelmi viszony fontosságát. Berlin emellett abban bízik, hogy Kína hatást gyakorolhat Oroszországra a háború mielőbbi befejezése érdekében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 8:56
Friedrich Merz Kínában képviseli a német érdekeket Forrás: AFP
Friedrich Merz kancellár mintegy harmincfős küldöttséggel érkezett a kínai fővárosba. A német kormányfő kétnapos látogatása során a gazdasági kapcsolatok további bővítése kerül napirendre, ugyanakkor Berlin azt szeretné, ha Peking – orosz kapcsolatait felhasználva – hozzájárulna az ukrajnai háború mielőbbi lezárásához – számolt be róla az Origo a Breitbartra hivatkozva.

Merz kínai látogatása mind Peking, mind Berlin számára fontos
Merz kínai látogatása mind Peking, mind Berlin számára fontos. Fotó: AFP

A program részeként Merz Hszi Csin-ping államfővel és Li Csiang kormányfővel is tárgyal. Utazása előtt úgy fogalmazott: 

Németország kiegyensúlyozott, kiszámítható, szabályokon alapuló és korrekt együttműködésre törekszik Kínával.

A Berlin és Peking közötti mintegy 7500 kilométeres távolságot évek óta sikeresen hidalják át – írta a kancellár közösségi oldalán. Röviddel megérkezése után Merz megbeszélést folytatott Li miniszterelnökkel, aki arra kérte Németországot, hogy járuljon hozzá a szabadkereskedelem védelméhez, utalva Donald Trump vámintézkedéseire. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága érvénytelenítette Trump vámintézkedéseit.

Az Al Jazeera pekingi tudósítója, Rob McBride szerint a látogatás mind Peking, mind Berlin számára fontos. A kínai vállalatokkal kötött megállapodások aláírása mellett Merz látogatásának egyik fő célja az volt, hogy jobb feltételeket biztosítson a német kereskedelemben. Az ország Kínából származó importja tavaly 8,8 százalékkal, 170,6 milliárd euróra nőtt, míg a Kínába irányuló export 9,7 százalékkal, 81,3 milliárd euróra csökkent. McBride megjegyezte: Peking igyekszik magát a szabadkereskedelem felelős szószólójaként bemutatni az Egyesült Államok kiszámíthatatlan és kaotikus vámintézkedéseivel szemben. 

A kínai látogatás részeként a tisztviselők olyan, német vállalatok helyi üzemeiben is látogatást tesznek, mint a Siemens és a Mercedes-Benz.

Borítókép: Friedrich Merz Kínában képviseli a német érdekeket (Fotó: AFP)

