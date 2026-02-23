Friedrich MerzOroszországUkrajnaZelenszkij

A Moszkva elleni nyomás fokozására szólított fel a német kancellár

Friedrich Merz szerint az ukrán erők februárban jelentős területeket foglaltak vissza az orosz csapatoktól, miközben Moszkva gazdasága egyre nagyobb nyomás alatt áll. A német kancellár ebből azt a következtetést vonta le, hogy Oroszország nem áll nyerésre, és a háború kimenetele meghatározhatja Európa jövőjét. A német vezető ezen felbuzdulva Kijev további támogatására és a Moszkva elleni szankciós nyomás növelésére szólította fel az európai országokat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 19:39
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár Forrás: AFP
A német kancellár szerint az ukrán erők hatalmas területeket foglaltak vissza az oroszoktól februárban. Friedrich Merz azt mondta hétfőn egy Kijev támogatására szervezett rendezvényen Berlinben, hogy Ukrajna küzdelme Oroszországgal szemben hatékonyabb, mint ahogy azt gyakran lefestik.

A Moszkva elleni nyomás fokozására szólított fel a német kancellár Fotó: AFP

Februárban az ukrán védelmi erők megdöbbentő területi nyereségekre tettek szert, miközben az orosz gazdaság recseg-ropog a szankciók és a háború terhe alatt, sokkal jobban, mint ahogy azt mi időnként az itteni médiajelentések alapján sejteni szoktuk

– fogalmazott a kancellár egy nappal a háború kirobbanásának negyedik évfordulója előtt.

Merz azzal vádolta meg Oroszországot, hogy „a barbarizmus legmélyebb szintjére” jutott. Azt is állította, hogy Oroszország jelenleg nem áll nyerésre a háborúban.

„Ez csak propaganda és a pszichológiai hadviselés része. Oroszország ezt akarja velünk elhitetni, de a tények mást mutatnak. A fronton az oroszok nem tudnak új területeket elfoglalni, sőt épp ellenkező a helyzet” – mondta.

Beszédében arra biztatta a Kijevet támogató országokat, hogy tartsák fenn, sőt fokozzák a nyomást Oroszországon, ne lazítsanak az Ukrajna melletti összefogásukon, mert „olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely meghatározhatja egész kontinensünk sorsát”.

Ez a háború csak akkor fog véget érni, amikor Oroszország már nem látja értelmét a folytatásának: amikor már nem tud újabb területeket megszerezni, amikor ennek az őrültségnek a költségei már túl magasak lesznek

– mondta Merz.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

