Orbán Viktor: A nemzeti kormány nem enged a zsarolásnak + videó

Ukrajnademográfiai helyzetorosz-ukrán háború

Ukrajna az összeomlás szélén, a háború évtizedekre tönkretette az országot

Az orosz–ukrán háború kitörése kritikus pillanatban történt, már ami a demográfiai számokat is illet. Ukrajna a háborús veszteségek mellett a tragikusan alacsony születésszámokkal is küszködik, ezt pedig egy esetleges béke nem fogja orvosolni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 13:14
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
Az orosz–ukrán háború emberi veszteségei egyik felet sem kímélik, az ukránok pedig folyamatosan fogynak. A szakértők szerint Ukrajna egy demográfiai katasztrófával néz szembe, ami sajnos nem fog elmúlni egy esetleges békekötéssel – írja az Origo

Ukrajna demográfiai krízise nem ér véget egy esetleges békével
Ukrajna demográfiai krízise nem ér véget egy esetleges békével. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

„Ez egy katasztrófa” – mondta Ella Libanova vezető ukrán demográfus a CNN-nek. „Egyetlen ország sem létezhet emberek nélkül. Már a háború előtt is alacsony volt Ukrajna népsűrűsége (és) nagyon egyenetlenül oszlott el.”

Libanova szerint Ukrajna a háború kezdete óta rengeteg embert veszített, olyanokat, akiket megöltek vagy elhagyták az országot, vagy az orosz megszállás alatt álló területeken élnek. Az országban a születési arány évek óta csökken. Ez egy általános tendencia egész Európában.

Valerij Zukin, egy szülészeti klinika orvosa szintén arról beszélt, hogy a háború pusztító hatással van Ukrajna termékenységi rátáira. „A saját szememmel látom. Több szövődményt, több rendellenességet, több nehézséget látunk a terhesség kihordásában” – mondta. 

A nők tehát a szakértők szerint legalább annyira érintettek a háború által, már ami a termékenységet illeti. A hormonális háztartás felborulása pedig akár hosszú távú meddőséget is okozhat. Ez viszont arra is rávilágít, hogy egy esetleges békekötés után Ukrajna kálváriája ezen a téren nem ér véget. A demográfiai problémák orvoslása ugyanis akár évtizedeket is igénybe vehet, garancia pedig nincsen a sikerre. 

A 2022-ben kitört totális háború óta mintegy hatmillió ember, főként fiatal nők és gyermekek menekültek el és regisztráltak hivatalosan külföldön menekültként. A túlnyomó többségük továbbra is külföldön él, és Libanova szerint minél tovább tart a konfliktus, annál kevésbé valószínű, hogy visszatérnek.

Borítókép: Egy ukrán szülészeti klinika (Fotó: AFP)

 

