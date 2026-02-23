Ukrajna az összeomlás szélén, a háború évtizedekre tönkretette az országot

Az orosz–ukrán háború emberi veszteségei egyik felet sem kímélik, az ukránok pedig folyamatosan fogynak. A szakértők szerint Ukrajna egy demográfiai katasztrófával néz szembe, ami sajnos nem fog elmúlni egy esetleges békekötéssel – írja az Origo.

Ukrajna demográfiai krízise nem ér véget egy esetleges békével. Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

„Ez egy katasztrófa” – mondta Ella Libanova vezető ukrán demográfus a CNN-nek. „Egyetlen ország sem létezhet emberek nélkül. Már a háború előtt is alacsony volt Ukrajna népsűrűsége (és) nagyon egyenetlenül oszlott el.”

Libanova szerint Ukrajna a háború kezdete óta rengeteg embert veszített, olyanokat, akiket megöltek vagy elhagyták az országot, vagy az orosz megszállás alatt álló területeken élnek. Az országban a születési arány évek óta csökken. Ez egy általános tendencia egész Európában.