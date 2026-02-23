Brüsszel ismét az ukránok oldalára állt

Brüsszel újabb gazdasági büntetőintézkedések bevezetésére törekszik Moszkvával szemben a Kreml teljes körű inváziójának keddi negyedik évfordulója alkalmából.

„Úgy gondolom, ma nem lesz előrelépés ezzel kapcsolatban, de mindenképpen folytatni fogjuk az erre irányuló erőfeszítéseket” – mondta Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek találkozójának kezdetén.

❗️ We will not stand idly by while the Friendship oil pipeline is shut down. We will secure Hungary’s fuel supply and take necessary countermeasures until shipments resume.



Countermeasures:



❌ No diesel shipments from Hungary to Ukraine.

❌ Refusal of any military loan to… pic.twitter.com/piFC51eWZW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 22, 2026

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor vasárnap kijelentette, hogy Budapest megvétózza a szankciókat mindaddig, amíg a Barátság vezetéket nem nyitják meg újra.

Ukrajna közlése szerint a területén áthaladó, orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra szállító Barátság kőolajvezetéket január 27-én orosz csapások rongálták meg.

Megdöbbent a magyar álláspont. Meg fogjuk ezt vitatni magyar kollégáinkkal

– mondta Németország külügyminisztere, Johann Wadephul.

Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna azt mondta, „valójában nincs ok” a szankciók blokkolására, mivel a vezeték lezárása Oroszország hibája, nem Ukrajnáé.

Ha nem vagyunk képesek szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, akkor Oroszország lesz boldog

– tette hozzá.

A szankciókon túl Budapest az utolsó pillanatban akadályt gördített egy 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) uniós hitel elé is, amelyre Ukrajnának sürgősen szüksége van ahhoz, hogy pénzügyileg talpon maradjon. Az EU eddig 19 szankciós csomagot fogadott el Moszkvával szemben Ukrajna inváziója miatt. Brüsszel a legutóbbi szankciós csomag részeként javasolta az orosz nyersolaj szállítási szolgáltatásainak betiltását, hogy tovább csökkentse Moszkva bevételeit.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)