Magyarország megvétózta az Oroszországot célzó 20. szankciós csomag elfogadását, miután Brüsszel újból Ukrajnát próbálja támogatni és figyelmen kívül hagyja a tényt, hogy a háborúban lévő ország a Barátság vezeték olajszállításának leállításával súlyosan veszélyezteti hazánk és Szlovákia energiaellátását. A magyar kormány szerint Kijev célja, hogy politikai és gazdasági nyomás alá helyezze Magyarországot, érdekeinek könnyebb érvényesítése céljából. A Brussels Signal számolt be cikkében arról, hogy Kaja Kallas nem számít arra, hogy hétfőn megállapodás születik az új Oroszország elleni szankciókról, miután Magyarország kijelentette, hogy megakadályozza azok elfogadását, amennyiben Ukrajna nem nyitja meg újra az ország számára kulcsfontosságú kőolajvezetéket.
Brüsszel ismét az ukránok oldalára állt
Magyarország ismét az uniós nyomásgyakorlás célkeresztjébe került, miután világossá tette: nem támogat újabb Oroszország elleni szankciókat a Barátság kőolajvezeték ügyének rendezése nélkül. Brüsszel sürgetné az újabb büntetőintézkedéseket, miközben a magyar kormány az energiaellátás biztonságának visszaállításáért harcol. Több ország képviselője is próbálta bagatelizálni a magyar helyzetet és mindenáron további szankciókat vetnének ki Moszkvára.
Brüsszel újabb gazdasági büntetőintézkedések bevezetésére törekszik Moszkvával szemben a Kreml teljes körű inváziójának keddi negyedik évfordulója alkalmából.
„Úgy gondolom, ma nem lesz előrelépés ezzel kapcsolatban, de mindenképpen folytatni fogjuk az erre irányuló erőfeszítéseket” – mondta Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az uniós külügyminiszterek találkozójának kezdetén.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor vasárnap kijelentette, hogy Budapest megvétózza a szankciókat mindaddig, amíg a Barátság vezetéket nem nyitják meg újra.
Ukrajna közlése szerint a területén áthaladó, orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra szállító Barátság kőolajvezetéket január 27-én orosz csapások rongálták meg.
Megdöbbent a magyar álláspont. Meg fogjuk ezt vitatni magyar kollégáinkkal
– mondta Németország külügyminisztere, Johann Wadephul.
Észtország külügyminisztere, Margus Tsahkna azt mondta, „valójában nincs ok” a szankciók blokkolására, mivel a vezeték lezárása Oroszország hibája, nem Ukrajnáé.
Ha nem vagyunk képesek szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, akkor Oroszország lesz boldog
– tette hozzá.
A szankciókon túl Budapest az utolsó pillanatban akadályt gördített egy 90 milliárd eurós (106 milliárd dolláros) uniós hitel elé is, amelyre Ukrajnának sürgősen szüksége van ahhoz, hogy pénzügyileg talpon maradjon. Az EU eddig 19 szankciós csomagot fogadott el Moszkvával szemben Ukrajna inváziója miatt. Brüsszel a legutóbbi szankciós csomag részeként javasolta az orosz nyersolaj szállítási szolgáltatásainak betiltását, hogy tovább csökkentse Moszkva bevételeit.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kényszersorozás: a földön rángatták az ukrán férfit Zelenszkij emberrablói
Mára egyre nyilvánvalóbb, mennyire kétségbeesett Zelenszkij.
Szijjártó Péter: Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel játszik össze
A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes – közölte a tárcavezető.
Putyin kiterítette a lapjait: ezért harcol Oroszország
Az orosz elnök méltatta a körzetben szolgáló katonák sikereit.
Ukrajna pénzzel és fegyverrel való kitömését sürgeti Magyar Péter pártcsaládja
Több pénzt s több fegyvert Ukrajnának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kényszersorozás: a földön rángatták az ukrán férfit Zelenszkij emberrablói
Mára egyre nyilvánvalóbb, mennyire kétségbeesett Zelenszkij.
Szijjártó Péter: Ukrajna Brüsszellel és a magyar ellenzékkel játszik össze
A Barátság kőolajvezeték egésze üzemképes – közölte a tárcavezető.
Putyin kiterítette a lapjait: ezért harcol Oroszország
Az orosz elnök méltatta a körzetben szolgáló katonák sikereit.
Ukrajna pénzzel és fegyverrel való kitömését sürgeti Magyar Péter pártcsaládja
Több pénzt s több fegyvert Ukrajnának.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!