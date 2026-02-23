Elképesztő javaslat: Weber európai fiatalokat küldene Ukrajnába

Nem ez volt azonban az első alaklom, amikor Weber egy közös haderő felállításáról beszélt. Egy felszólalása során, amelynek részletét saját közösségi oldalára is feltöltötte, például arról értekezett, hogy a jelenlegi újrafegyverkezés folytatása mellett az Európai Unió tíz éven belül elérheti az amerikai hadsereg szintjét, írta meg az Origo.

Ezután viszont felemlegette az Európai Unió alapító atyáit, és ismét hitet tett egy közös zászló alatt vonuló hadsereg felállítása mellett. „Itt az idő, hogy visszatérjünk Adenauer, De Gasperi és Schuman ötletére, az európai közös hadseregre és megtegyük az ehhez szükséges lépéseket” – fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

Weber egyébként a müncheni biztonsági konferencián is elővette az ötletet. A konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban sugárzott különkiadásban Weber hangsúlyozta, hogy közös fellépés nélkül az Európai Unió biztonsága elképzelhetetlen.