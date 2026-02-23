Manfred WeberUkrajnaEurópai Unió

Elképesztő javaslat: Weber európai fiatalokat küldene Ukrajnába

Az Európai Néppárt elnöke arról beszélt, hogy egy közös zászló alatt vonuló európai hadseregre van szükség. Manfred Weber azonban nem először fantáziál egy közös haderőről, ami az ukránok oldalán harcol.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 8:08
Fotó: KATHARINA KAUSCHE Forrás: DPA
Az Európai Néppárt elnöke az elmúlt időben többször is hangsúlyozta egy közös hadsereg felállításának szükségességét. Manfred Weber már több alkalommal is kifejezte vágyát egy európai zászló alatt vonuló hadseregre, ami természetesen segítené az ukránokat. 

Manfred Weber már sokadjára tesz hitet egy közös európai hadsereg felállítása mellett
Manfred Weber már sokadjára tesz hitet egy közös európai hadsereg felállítása mellett. 
Fotó: DPA/Katharina Kausche

A német politikus nemrég a ZDF-nek nyilatkozott arról, hogy Európának nagyobb felelősséget kellene vállalni a biztonság terén, ez pedig nem egy-egy ország, hanem az egész Európai Unió feladata. 

Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének


– fogalmazott Weber, aki azt is szeretné, ha ezek a katonák az ukrán bajtársaik mellett őriznék a békét. 

Nem ez volt azonban az első alaklom, amikor Weber egy közös haderő felállításáról beszélt. Egy felszólalása során, amelynek részletét saját közösségi oldalára is feltöltötte, például arról értekezett, hogy a jelenlegi újrafegyverkezés folytatása mellett az Európai Unió tíz éven belül elérheti az amerikai hadsereg szintjét, írta meg az Origo.

Ezután viszont felemlegette az Európai Unió alapító atyáit, és ismét hitet tett egy közös zászló alatt vonuló hadsereg felállítása mellett. „Itt az idő, hogy visszatérjünk Adenauer, De Gasperi és Schuman ötletére, az európai közös hadseregre és megtegyük az ehhez szükséges lépéseket” – fogalmazott az Európai Néppárt elnöke. 

Weber egyébként a müncheni biztonsági konferencián is elővette az ötletet. A konferencia előtt a bajor közszolgálati televízióban sugárzott különkiadásban Weber hangsúlyozta, hogy közös fellépés nélkül az Európai Unió biztonsága elképzelhetetlen. 

Weber világossá tette: válsághelyzetben katonai értelemben is nagyobb felelősséget kell vállalni. Úgy fogalmazott, nem lehet komoly garanciákat ígérni, majd a feladatot az amerikaiakra hárítani – ez nem működik.

Weber nem zárta ki, hogy német katonák is részt vegyenek európai missziókban. Szerinte a cél az, hogy közös parancsnokság és közös zászló alatt lépjenek fel, láthatóvá téve Európa cselekvőképességét.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

Nógrádi György
idezojelekmünchen

München után sincs előrelépés

Nógrádi György avatarja

AZ ELMÚLT HÉT ESEMÉNYEI – A védelmi kiadások drasztikus emelésével az uniós lakosság egyre kisebb része ért egyet.

