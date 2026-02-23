Elképesztő javaslat: Weber európai fiatalokat küldene Ukrajnába

Az Európai Néppárt elnöke az elmúlt időben többször is hangsúlyozta egy közös hadsereg felállításának szükségességét. Manfred Weber már több alkalommal is kifejezte vágyát egy európai zászló alatt vonuló hadseregre, ami természetesen segítené az ukránokat.
A német politikus nemrég a ZDF-nek nyilatkozott arról, hogy Európának nagyobb felelősséget kellene vállalni a biztonság terén, ez pedig nem egy-egy ország, hanem az egész Európai Unió feladata.
Azt szeretném, ha az állam- és kormányfők most európai csapatokat állítanának fel, amelyek együtt, az európai zászló alatt harcolnának, és a szolgálatra jelentkező férfiak és nők önként aláírnák a szerződést, mert elkötelezik magukat emellett. De ezt mi, európaiak, közösen vállalnánk. Ez egészen más hangnemet jelent, mintha német katonákat küldenének
– fogalmazott Weber, aki azt is szeretné, ha ezek a katonák az ukrán bajtársaik mellett őriznék a békét.
