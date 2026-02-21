Európai NéppártAfDManfred Weber

Weber nyíltan beszélt a háborús terveiről a német televízióban

Az Európai Néppárt elnöke közös uniós hadsereg létrehozását sürgeti, mondván, Európának fel kell készülnie a jobboldali pártok erősödésére és a politikai hatalomváltásokra. A német televízióban arról beszélt, hogy a közös védelem megszervezését visszafordíthatatlanná kell tenni. Nyilatkozata heves reakciókat váltott ki, az AfD politikusai szerint a terv Németország szuverenitását veszélyezteti.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 21:10
Manfred Weber és Ursula von der Leyen Forrás: AFP
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy uniós hadsereg létrehozását sürgeti, amely szerinte választ adna a jobboldali pártok jelentette veszélyre Európában. A német televízióban arról beszélt, hogy a közös védelem megszervezését visszafordíthatatlanná kell tenni, még politikai hatalomváltások esetén is. A nyilatkozatot élesen bírálták az AfD politikusai – írja az Exxpress.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy uniós hadsereg létrehozását sürgeti
Fotó: AFP

Az AfD és más nemzeti erők erősödése miatt Európának szorosabban össze kell zárnia

– követelte az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber a német televízióban. Szerinte a megoldás az lenne, ha nagyobb hatalom kerülne a brüsszeli elit kezébe. Weber visszafordíthatatlan állapotot akar előidézni. A Maybrit Illner című talkshow-ban Weber a jobboldali pártok térnyerésével indokolta a közös, uniós hadsereg mellett szóló kezdeményezését. Korábban azt a kérdést tették fel neki: mi történik, ha Németország felépíti Európa legnagyobb szárazföldi haderejét – miközben az Alternatíva Németországért (AfD) 25–30 százalékon áll? Jelenleg az AfD 24–27 százalékon áll. Weber történelmi párhuzamot von Helmut Kohl és Francois Mitterrand között. 

Ahogyan ők visszafordíthatatlanná tették az euró bevezetését, úgy kell most a védelmet is visszafordíthatatlanul megszervezni

– mondta. Szerinte olyan Európára van szükség, amelyet politikai hatalomváltások sem tudnak többé szétszakítani. Weber konkrét forgatókönyvet is említ: mi történik, ha Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője lesz Franciaország elnöke? Mi történik, ha Jaroslaw Kaczynski, a PiS politikusa visszatér Lengyelországban? 

Európának ezekre az eshetőségekre most kell felkészülnie – mondta. Az AfD környezetéből éles kritika érkezett, a berlini politikus, 

Julian Adrat azzal vádolja Webert, hogy Németország szuverenitását egy európai szuperállam oltárán akarja feláldozni.

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

