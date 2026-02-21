Weber nyíltan beszélt a háborús terveiről a német televízióban

Az AfD és más nemzeti erők erősödése miatt Európának szorosabban össze kell zárnia

– követelte az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber a német televízióban. Szerinte a megoldás az lenne, ha nagyobb hatalom kerülne a brüsszeli elit kezébe. Weber visszafordíthatatlan állapotot akar előidézni. A Maybrit Illner című talkshow-ban Weber a jobboldali pártok térnyerésével indokolta a közös, uniós hadsereg mellett szóló kezdeményezését. Korábban azt a kérdést tették fel neki: mi történik, ha Németország felépíti Európa legnagyobb szárazföldi haderejét – miközben az Alternatíva Németországért (AfD) 25–30 százalékon áll? Jelenleg az AfD 24–27 százalékon áll. Weber történelmi párhuzamot von Helmut Kohl és Francois Mitterrand között.

Ahogyan ők visszafordíthatatlanná tették az euró bevezetését, úgy kell most a védelmet is visszafordíthatatlanul megszervezni

– mondta. Szerinte olyan Európára van szükség, amelyet politikai hatalomváltások sem tudnak többé szétszakítani. Weber konkrét forgatókönyvet is említ: mi történik, ha Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője lesz Franciaország elnöke? Mi történik, ha Jaroslaw Kaczynski, a PiS politikusa visszatér Lengyelországban?