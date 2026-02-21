Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy uniós hadsereg létrehozását sürgeti, amely szerinte választ adna a jobboldali pártok jelentette veszélyre Európában. A német televízióban arról beszélt, hogy a közös védelem megszervezését visszafordíthatatlanná kell tenni, még politikai hatalomváltások esetén is. A nyilatkozatot élesen bírálták az AfD politikusai – írja az Exxpress.
Weber nyíltan beszélt a háborús terveiről a német televízióban
Az Európai Néppárt elnöke közös uniós hadsereg létrehozását sürgeti, mondván, Európának fel kell készülnie a jobboldali pártok erősödésére és a politikai hatalomváltásokra. A német televízióban arról beszélt, hogy a közös védelem megszervezését visszafordíthatatlanná kell tenni. Nyilatkozata heves reakciókat váltott ki, az AfD politikusai szerint a terv Németország szuverenitását veszélyezteti.
Az AfD és más nemzeti erők erősödése miatt Európának szorosabban össze kell zárnia
– követelte az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber a német televízióban. Szerinte a megoldás az lenne, ha nagyobb hatalom kerülne a brüsszeli elit kezébe. Weber visszafordíthatatlan állapotot akar előidézni. A Maybrit Illner című talkshow-ban Weber a jobboldali pártok térnyerésével indokolta a közös, uniós hadsereg mellett szóló kezdeményezését. Korábban azt a kérdést tették fel neki: mi történik, ha Németország felépíti Európa legnagyobb szárazföldi haderejét – miközben az Alternatíva Németországért (AfD) 25–30 százalékon áll? Jelenleg az AfD 24–27 százalékon áll. Weber történelmi párhuzamot von Helmut Kohl és Francois Mitterrand között.
Ahogyan ők visszafordíthatatlanná tették az euró bevezetését, úgy kell most a védelmet is visszafordíthatatlanul megszervezni
– mondta. Szerinte olyan Európára van szükség, amelyet politikai hatalomváltások sem tudnak többé szétszakítani. Weber konkrét forgatókönyvet is említ: mi történik, ha Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője lesz Franciaország elnöke? Mi történik, ha Jaroslaw Kaczynski, a PiS politikusa visszatér Lengyelországban?
Európának ezekre az eshetőségekre most kell felkészülnie – mondta. Az AfD környezetéből éles kritika érkezett, a berlini politikus,
Julian Adrat azzal vádolja Webert, hogy Németország szuverenitását egy európai szuperállam oltárán akarja feláldozni.
Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Boris Johnson: Akár most is lehetne telepíteni nem harci feladatokra nyugati katonákat Ukrajnába
A volt brit miniszterelnök szerint nem kell megvárni a tűzszünetet nyugati katonák ukrajnai telepítésével.
Malmőben a rendőrök hiába fogtak el egy fiatalt, akit robbantással gyanúsítanak
Az életkora miatt szabadon kellett engedniük.
Fegyveresek több tucat embert megöltek és sokakat elraboltak Nigériában
Felfegyverzett támadók legalább ötven embert megöltek és sokakat elraboltak az északnyugat-nigériai Zamfara állam egyik falujában – közölte a helyi rendőrség.
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó
Már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.
