Brüsszel egyre nyíltabban beszél Ukrajna gyorsított felvételéről

Az elmúlt napokban egymást érték az olyan nyilatkozatok Brüsszelben és Münchenben, amelyek Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozásáról szóltak. A gyorsítás lehetősége ma már nem zárt ajtók mögött felvetett ötlet, hanem a nyilvános politikai viták része.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 20:44
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijevben arról beszélt, hogy az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásáról szóló megbeszélések „fokozatosan gyakorlati dimenziót öltenek”. Mint fogalmazott: „Megerősíthetem önöknek, hogy ez a típusú megbeszélés folyamatban van.” Szerinte Európa egyre inkább felismeri, hogy Ukrajna tagsága „az európai közösség közös biztonságának és stratégiai fejlődésének eleme”.

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere
Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere Fotó: Leszek Szymanski / MTI/EPA/PAP

Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonsági Konferencián már konkrét céldátumról beszélt. „Szükségünk van egy dátumra” – jelentette ki, hozzátéve: Ukrajnának technikailag 2027-re készen kell állnia a csatlakozásra.

A brüsszeli politikai akaratot jól jelzi Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalása is. „A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot” – mondta Münchenben. Hangsúlyozta: „Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen.”

Marta Kos bővítési biztos több fórumon is világossá tette, hogy a jelenlegi szabályok mellett a 2027. január 1-jei csatlakozás „nem lehetséges”, ugyanakkor hozzátette: „meg kell találnunk a módját annak, hogy áthidaljuk a szakadékot a tagjelölt országok eredményeire épülő csatlakozási folyamat és a geopolitikai kihívások között.” Egy másik megszólalásában úgy fogalmazott: 

Az EU-tagság mindig is a biztonsági garanciák részét képezte.” Ugyanakkor jelezte: „Teljes jogú tagság csak a reformok teljes körű végrehajtása után jöhet.

 

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke ennél is tovább ment, amikor kijelentette: „Ha jövőt akarunk adni Ukrajnának, akkor egyértelmű tagságra van szükség, kifejezetten Ukrajna számára.” Hozzátette: a klasszikus, azonnali teljes jogú tagság nem lehetséges, ezért „Ukrajna számára külön tagságra lesz szükség”.

Boris Pistorius német védelmi miniszter reálisnak nevezte, hogy konkrét csatlakozási dátumban állapodjanak meg. 

Egy konkrét dátum mindig lehetséges

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette: erről tárgyalni kell, és nem lehet „a pillanat hevében” dönteni.

Noha több vezető – köztük Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő – jelezte, hogy a tagállamok egyelőre nem állnak készen konkrét időpont rögzítésére, a nyilatkozatok összessége azt mutatja: Brüsszelben nem titkolják a politikai szándékot. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

