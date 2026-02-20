Brüsszel egyre nyíltabban beszél Ukrajna gyorsított felvételéről

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Kijevben arról beszélt, hogy az Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásáról szóló megbeszélések „fokozatosan gyakorlati dimenziót öltenek”. Mint fogalmazott: „Megerősíthetem önöknek, hogy ez a típusú megbeszélés folyamatban van.” Szerinte Európa egyre inkább felismeri, hogy Ukrajna tagsága „az európai közösség közös biztonságának és stratégiai fejlődésének eleme”.

Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere Fotó: Leszek Szymanski / MTI/EPA/PAP

Volodimir Zelenszkij a Müncheni Biztonsági Konferencián már konkrét céldátumról beszélt. „Szükségünk van egy dátumra” – jelentette ki, hozzátéve: Ukrajnának technikailag 2027-re készen kell állnia a csatlakozásra.

A brüsszeli politikai akaratot jól jelzi Roberta Metsola, az Európai Parlament elnökének felszólalása is. „A bővítés kérdésében szintet kell lépnünk. Olyan parlamentnek az elnöke vagyok, amely elsöprő többséggel támogatja ezt a folyamatot” – mondta Münchenben. Hangsúlyozta: „Szükségünk van arra, hogy Ukrajna az európai család része legyen.”