Szijjártó Péter: Ukrajna mindent meg fog tenni a magyarországi választás befolyásolása érdekében

Ukrajna mindent meg fog tenni a magyarországi választás befolyásolása érdekében, mivel az eredmény nemcsak hazánk, hanem a szomszédos ország szempontjából is sorsdöntő – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint pénteken Kisvárdán.

Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a szuverén magyar kormány továbbra is ellenálljon a brüsszeli nyomásgyakorlásnak, amellyel hazánk álláspontját akarják megtörni a háború, a migráció és a genderpolitika ügyében, hiszen ezekben a kérdésekben Magyarország akadályt jelent.

„Ezért döntést hoztak, hogy akkor indítanak ők is egy pártot a magyarországi választáson, olyan pártot, amely viszont igent mond ezekre a kérdésekre. Úgyhogy ebből lett a Tisza Párt”

– húzta alá.

„És hogy ezt hogy tudták elérni? Úgy, hogy a Tisza Párt elnökét fogják a markukban. Ugyanis a Tisza Párt elnökével szemben Magyarországon azért nem indulhatnak el jogi eljárások, mert az Európai Parlament nem adta ki a mentelmi jogát. Az Európai Parlament többsége, Manfred Weber és Ursula von der Leyen politikai brigádja fogja a kezében a Tisza Párt elnökét a mentelmi jogával” – folytatta.

„Szóval a helyzet az, hogy nyilvánvalóan

a Tisza Párt és annak vezetője nincs, nem lesz, nem lenne abban a helyzetben, hogy nemet mondjon ezen törekvésekre.

Ezért arra kell felkészülnünk, hogy a választásig hátralévő időszakban minden eddiginél sokkal durvább beavatkozások fognak történni” – tette hozzá.

Majd rámutatott, hogy ezeknek

a beavatkozásoknak van egy nyilvánosság előtt látható része, meg van egy nyilvánosság előtt nem látható része, amelyek ellen védekezni fognak minden eszközzel.

Szijjártó Péter felidézte Friedrich Merz német kancellár friss nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy az áprilisi magyarországi kormányváltás után minden másként lesz, és úgy vélekedett, hogy ez rendkívül világos jele annak, hogy fennáll egy Brüsszel–Berlin–Kijev-koalíció a Tisza Párt hatalomban segítése érdekében.

„Az ukránok is ezt csinálják.

Itt van az olajszállítás leállítása. Annak a vezetéknek, amely Oroszországból Ukrajnán keresztül Magyarországra kőolajat hoz, a világon semmi baja nincsen. Kizárólag politikai oka van annak, hogy azon a vezetéken a szállítást leállították”

– jelentette ki.