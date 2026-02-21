Trump globális vámrendelete sokakat meglephet

Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

Donald Trump a sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására, ugyanakkor élesen bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését. A bírói tanács tagjainak cselekedetét „szégyenteljesnek” minősítette.