Trump globális vámrendelete sokakat meglephet

Az amerikai elnök új, 10 százalékos globális vámról szóló rendeletet írt alá pénteken, miután a legfelsőbb bíróság megsemmisítette az átfogó úgynevezett viszonossági vámtarifákat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 7:05
Donald Trump washingtoni idő szerint pénteken este, közösségi oldalán jelezte, hogy szignálta az elnöki jogszabályt. Közölte, hogy a 10 százalékos globális vámtétel minden országra érvényes, és „csaknem azonnal” hatályba lép.

Előzőleg sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy az 1974-ben elfogadott kereskedelmi törvény 122-es cikkelyének megfelelően élt az új vámok bevezetésének lehetőségével, miután a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi viszonossági vámokat a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette pénteken közölt határozatával.

Az elnök azt is jelezte, hogy a kereskedelmi törvény egy másik cikkelye alapján vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról, az ilyen lépések megakadályozása érdekében.

Donald Trump a sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására, ugyanakkor élesen bírálta a legfelsőbb bíróság azon tagjait, akik támogatták az adminisztráció gazdaságpolitikájának egyik meghatározó elemeként tekintett vámtörvény megsemmisítését. A bírói tanács tagjainak cselekedetét „szégyenteljesnek” minősítette.

