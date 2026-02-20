fekete rajmundukrajnaorbán viktor

Nyílt beavatkozás a magyar választásba az ukrán olajszállítás leállítása

Az ukrán olajszállítás leállításának hátterét és következményeit elemezték a vendégek a köztelevízióban. Fekete Rajmund politikai motivációt lát a döntésben, Cs. Király Tamás pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaellátás biztonsága európai szinten is bizonytalanná válhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 22:11
Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyílt beavatkozás a magyar választásba, hogy az ukránok nem szállítanak nyersanyagot a Barátság kőolajvezetéken – mondta Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztő másik vendége Cs. Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna műsorvezetője volt.

Budapest, 2025. november 4. Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója beszédet mond a nemzeti gyásznapon tartott Halhatatlanok napja című megemlékezésen a II. kerületi Bem téren 2025. november 4-én. Az eseményt a Pesti Srácok internetes portál és a Nemzeti Maximumért Alapítvány szervezte. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kutatóintézet vezetője hozzátette, azzal, hogy nőnének az energiaárak, „rá lehetne tolni” a kormányra, hogy nem tudja kezelni az energiaválságot. A magyar miniszterelnök az, aki folyamatosan blokkolja az Ukrajnának szánt segélyeket, és Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, így összeáll a kép – mondta. A felvetésre, hogy nem biztos, hogy az Adria kőolajvezetéken érkezhet orosz kőolaj, Cs. Király Tamás azt mondta,

 mint európai uniós állampolgár, elvárná, hogy az EU azon dolgozzon, hogy a magyar energiaellátás megoldódjon. 

Amit most látunk, egy energetikai világháború, és annak van egy európai frontja - jegyezte meg. Kapitány Istvánnak, a Tisza Párt energetikai szakértőjének nyilatkozatával kapcsolatban, mely szerint kormányra kerülésük esetén az ország 2027-ig leválna az orosz energiahordozókról, Cs. Király Tamás annak bemutatását hiányolta, hogy ezt hogyan fogják megvalósítani.

A kutatóintézet vezetője ehhez hozzátette, hogy az LNG-t az amerikaiakon keresztül szereznénk be, ami rosszabb minőségű, más a szállítási módja. „Most azt látjuk, hogy az Európai Unió a transzatlanti viszonyt folyamatosan elmérgesíti. Donald Trump egyik napról a másikra úgy dönthet, hogy nem szállít Európának vagy rájön arra, hogy mégsem éri meg az Egyesült Államoknak az LNG európai értékesítése, ez esetben az ország nyersanyag-ellátás nélkül marad" – mondta.

Marco Rubio budapesti látogatása kapcsán Fekete Rajmund kifejtette: akkor hangzott el először, hogy az amerikaiaknak érdekük, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor sikeres legyen.

 Egyértelművé tették, hogy a szankciók alóli mentesség, az energetikai együttműködés addig érvényes, amíg a magyar miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják.

 Az, hogy a Béketanács alapító ülésén Donald Trump ismét támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, egyértelmű jelzés arra, hogy kit preferálna Washington április 12-e után is Magyarország élén – hangoztatta.

Közölte: a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorának a kezdetén vagyunk. „Egy év alatt 17 új befektetés érkezett az Egyesült Államok részéről, ami munkahelyteremtésben, gazdaságélénkítésben rendkívül kedvező. Az Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációja sok mindenben – családpolitika, illegális bevándorlás kérdése – úgy gondolkodik, mint a magyar miniszterelnök, és abban is közösek a nézetek, hogy nem értékalapú, ideológiavezérelt, hanem érdekalapú külpolitikát kell folytatni a jövőben" – részletezte.

Azt mondta, 

az lenne a legjobb, ha Donald Trump kétszer jönne Budapestre: egyszer a bilaterális kapcsolatok végett, másodszor ha a közelgő békekonferencia helyszíne Budapest lenne.

 Ha ez megvalósulhatna, az nemcsak a magyaroknak, hanem egész Európának, sőt a nyugati világnak is megnyugvást adna – fűzte hozzá.

Fekete Rajmund arról is beszélt: az európai uniós vezetés csapdahelyzetbe kényszerítette magát azzal, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta azt mondják, „Oroszországot legyőzzük, Ukrajna megnyeri a háborút". A politikai karrierjük végét jelentené, ha elismernék, hogy négy évig pumpálták a pénzt Ukrajnába, és a háborút még „döntetlenre sem tudják kihozni”. Nyugat-Európában morális kérdést csinálnak abból, hogy Oroszország az agresszor, és a józan ész ellenére is támogatni kell Ukrajnát, bármi áron – vélte.

Utalt Friedrich Merz német kancellárnak a müncheni biztonságpolitikai fórumon elhangzott kijelentésére, miszerint Németországé lesz Európa legerősebb hadserege. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy

 ez a magyarokban félelmet keltett, és életveszélynek nevezte azt, hogy Németország megint háborúra készül.

Cs. Király Tamás elmondta, volt olyan ismerőse, aki azt írta egy üzenetben, hogy Magyarország harmadszor is csatlakozik a németekhez a harmadik világháborúban. Ez nagyon szürreálisnak hangzik, „soha ne jussunk el idáig, de tényleg felmerül a kérdés, hogy milyen irányba menjünk" – fogalmazott.

Az Ultrahang műsorvezetője úgy vélekedett: Magyarországon szerinte vannak emberek – nem is kis számban – akik azt mondják, hogy elég volt az elmúlt 16 évből, Orbán Viktornak mennie kell, valami újra, valami jobbra lenne szükség. De amikor jön a kínálat kérdése, „a tapasztalom a saját bizonytalan és a szavazó ismerőseim között is, hogy felmerül a kérdés: tényleg Magyar Péterre váltsák le a regnáló miniszterelnököt?". Márki-Zay Péter négy évvel ezelőtti kampányára utalva azt mondta,

 a bizonytalan szavazó azt fogja mondani, hogy otthon marad, mert „ugyanazt az őrületet látja, amit 2022-ben, és láttuk azt is, hogy mire vezetett".

Arra reagálva, hogy Magyar Péter egyik fórumán Bástya elvtárssal – A tanú című film szereplőjével – azonosította magát, Fekete Rajmund felidézte, Bástya elvtársat Farkas Mihályról mintázták, aki a legsötétebb kommunista időkben volt a honvédelmi miniszter, és a nevéhez fűződik a karhatalom megszervezése.

Borítókép: Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója (Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu