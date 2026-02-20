Nyílt beavatkozás a magyar választásba az ukrán olajszállítás leállítása

Nyílt beavatkozás a magyar választásba, hogy az ukránok nem szállítanak nyersanyagot a Barátság kőolajvezetéken – mondta Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában, amelyben Csuhaj Ildikó vezető szerkesztő másik vendége Cs. Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna műsorvezetője volt.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A kutatóintézet vezetője hozzátette, azzal, hogy nőnének az energiaárak, „rá lehetne tolni” a kormányra, hogy nem tudja kezelni az energiaválságot. A magyar miniszterelnök az, aki folyamatosan blokkolja az Ukrajnának szánt segélyeket, és Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, így összeáll a kép – mondta. A felvetésre, hogy nem biztos, hogy az Adria kőolajvezetéken érkezhet orosz kőolaj, Cs. Király Tamás azt mondta,

mint európai uniós állampolgár, elvárná, hogy az EU azon dolgozzon, hogy a magyar energiaellátás megoldódjon.

Amit most látunk, egy energetikai világháború, és annak van egy európai frontja - jegyezte meg. Kapitány Istvánnak, a Tisza Párt energetikai szakértőjének nyilatkozatával kapcsolatban, mely szerint kormányra kerülésük esetén az ország 2027-ig leválna az orosz energiahordozókról, Cs. Király Tamás annak bemutatását hiányolta, hogy ezt hogyan fogják megvalósítani.

A kutatóintézet vezetője ehhez hozzátette, hogy az LNG-t az amerikaiakon keresztül szereznénk be, ami rosszabb minőségű, más a szállítási módja. „Most azt látjuk, hogy az Európai Unió a transzatlanti viszonyt folyamatosan elmérgesíti. Donald Trump egyik napról a másikra úgy dönthet, hogy nem szállít Európának vagy rájön arra, hogy mégsem éri meg az Egyesült Államoknak az LNG európai értékesítése, ez esetben az ország nyersanyag-ellátás nélkül marad" – mondta.

Marco Rubio budapesti látogatása kapcsán Fekete Rajmund kifejtette: akkor hangzott el először, hogy az amerikaiaknak érdekük, hogy a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor sikeres legyen.

Egyértelművé tették, hogy a szankciók alóli mentesség, az energetikai együttműködés addig érvényes, amíg a magyar miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják.

Az, hogy a Béketanács alapító ülésén Donald Trump ismét támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, egyértelmű jelzés arra, hogy kit preferálna Washington április 12-e után is Magyarország élén – hangoztatta.