Orbán Viktor: Ilyen hibás döntéseket hozott az EU a migráció és a háború kérdésében

Kell még valamit mondanom, Ildikó? – kiderült, milyen új műsora lesz Csuhaj Ildikónak

Kell még valamit mondanom, Ildikó? címmel indítja el internetes felületein hetente jelentkező új műsorát az M5 kulturális csatorna, amelynek műsorvezetője a hazai közéleti újságírás ismert, meghatározó alakja, Csuhaj Ildikó. A december 17-én délután bemutatkozó, a hírek mögötti összefüggéseket is feltáró közéleti podcastsorozat első vendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 16:14
A közel egyórás interjú 2025. december 17-én, szerdán 17 órától lesz elérhető az M5 YouTube-csatornáján, a Médiaklikken, valamint a Spotify-on.

 Csuhaj Ildikó közéleti podcastsorozatának első vendége Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter (Forrás: MTVA)

Navracsics Tibort megkérdeztük, hogy folytatná-e a miniszterséget, ha a Fidesz győz, beszélt-e már Orbán Viktor miniszterelnökkel egy új kormányzati struktúráról, ezen kívül a Lázár Jánossal való feszült viszonyáról, a »luxizás« hatásáról, valamint a Szőlő utcai botrányról is

– mondta el a podcast első adásáról Csuhaj Ildikó.

A Kell még valamit mondanom, Ildikó? podcast második adásának vendége Jeszenszky Géza történész, Magyarország korábbi külgazdasági és külügyminisztere lesz. A későbbiekben a műsor vendége lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Schiffer András ügyvéd, politikus is.

Az M5 új podcastsorozata azokhoz szól, akik nemcsak a hírekre, hanem a mögöttük rejlő összefüggésekre is kíváncsiak – áll a csatorna közleményében. 

Mit arról korábban lapunk is beszámolt, Csuhaj Ildikó több évtizedes újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott a Magyar Hírlap és a Népszabadság főmunkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt. Még novemberben derült ki, hogy pályafutását a közmédia munkatársaként folytatja.

 

