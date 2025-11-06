„Isten hozta, Ildikó!” – megvan, hol folytatja a Népszabadság és az ATV egykori munkatársa

Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november elsejétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

Fotó: Havran Zoltán

Azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik Csuhaj Ildikóval. A nézők, hallgatók, olvasók írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a Híradó.hu vagy a Kossuth rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.

Csuhaj Ildikó több évtizedes újságírói tapasztalata van, dolgozott a Magyar Hírlap és a Népszabadság főmunkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt. A pályafutását most a közmédia munkatársaként folytatja.

Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!

– írták.