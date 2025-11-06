Csuhaj IldikóMTVAM5

„Isten hozta, Ildikó!” – megvan, hol folytatja a Népszabadság és az ATV egykori munkatársa

A Kormányinfók állandó szereplője új helyen folytatja, most derült ki, hol.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 06. 15:36
Fotó: Havran Zoltán
Erősödik az M5, a közmédia és Magyarország egyetlen kulturális csatornája. Csuhaj Ildikó, az ismert hazai közéleti újságíró 2025. november elsejétől vezető szerkesztőként csatlakozott a csatornához – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

20230728 Esztergom Mathias Corvinus Collegium MCC Feszt fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet képen: Csuhaj Ildikó az ATV főmunkatársa
Fotó: Havran Zoltán

Azonban nemcsak az M5, hanem számos más közmédiás felület is erősödik Csuhaj Ildikóval. A nézők, hallgatók, olvasók írásaival, interjúival, tudósításaival az M1, a Híradó.hu vagy a Kossuth rádió műsoraiban is találkozhatnak, sőt további személyes műsorok tervezése is megkezdődik.

Csuhaj Ildikó több évtizedes újságírói tapasztalata van, dolgozott a Magyar Hírlap és a Népszabadság főmunkatársaként, majd hosszú éveken át az ATV szerkesztője, tudósítója és más műsorainak meghatározó személyisége volt. A pályafutását most a közmédia munkatársaként folytatja. 

Csuhaj Ildikónak a közmédiában sok sikert kíván az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató vezetése. Isten hozta, Ildikó!

– írták.

Borítókép: Csuhaj Ildikó (Fotó: Havran Zoltán)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
