Fekete Rajmund: Nem úszhatjuk meg a kommunizmus bűneivel való szembenézést

A svéd fővárosban, Stockholmban, a magyar nagykövetségen nyílt meg a Terror Háza Múzeum Rabszolgasorsra ítélve című kiállítása, amelyen jelen volt és beszédet mondott Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke, Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója (b-j) az Arthur Koestler – Diktatúrák Krónikása című konferencián a Kertész Imre Intézetben 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A kommunizmus áldozatainak február 25-ei emléknapjához kapcsolódó rendezvényen tartott előadásában a szakember elmondta: a kiállítás annak a több százezer embernek állít emléket, akik emberi mivoltuktól teljesen megfosztva, hazájuktól több ezer kilométerre végeztek kényszermunkát a szovjet táborok poklában, és mindazoknak, akiktől elvették a jövőt egy soha meg nem valósuló, hamis álomért cserébe.

Kivégzett, meghurcolt, megkínzott, megtört, kitelepített, testileg és lelkileg megnyomorított emberek. A kommunizmus hazugsága hetven év alatt százmilliónyi áldozatot követelt, miközben magasztos célokkal, nemes jövőképpel leplezte valódi természetét. Megvetett és kitaszított kistestvéréhez, a nemzeti szocializmushoz hasonlóan jogszerűvé és hétköznapi gyakorlattá tette embertársainak megbélyegzését, kirekesztését, sőt megkínzását és meggyilkolását is

– mondta az igazgató.

Kiemelte, a szovjet modell az első pillanattól az utolsóig totális diktatúra volt, testvériség helyett a gyanakvás és besúgás rendszere jött létre.

„A mértéket nem ismerte, hiszen természete az emberi gonoszság mételyéből fakadt. Ezért alkalmazott az első pillanattól kezdve addig ismeretlen arányban erőszakot vélt vagy valós ellenségeivel szemben. A kimeríthetetlen osztálygyűlölet, a velem vagy ellenem logikája, az erkölcsi törvények semmibevétele, a cinikus, emberellenes magatartás vezetett legalább százmillió ember halálához” – fejtette ki Fekete Rajmund.

Hozzátette:

a kommunizmus hazugságainak „azok dőltek be leginkább, akik nem szereztek róla első kézből tapasztalatot”, mert a vasfüggönyön túl, biztonságban, jólétben, szabadságban éltek, miközben „mi, közép- és kelet-európaiak magunkra maradtunk a kommunizmus emlékezetével”.

Mint mondta, nyugati értelmiségi körökben a kommunizmus legitim ideológiának számít, „embertelen bűneinek napirendre tűzése süket fülekre és hideg közönyre talál”, szinte feltétel nélküli szimpátiát tanúsítanak a huszadik század egyik legkegyetlenebb diktatúrája iránt.

A kommunizmus nem halt meg. Nyugati képviselői ott vannak az egyetemi campusokon, az intézményekben, a médiában, a politikában,

de a kommunizmus égbekiáltó bűnei hidegen hagyják őket – jelentette ki.