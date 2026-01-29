terror háza múzeumbaczoni dorottyafekete rajmundkommunizmuskutató intézetorosz-ukrán háború

Újabb „München”? Az 1938-as müncheni egyezmény és napjaink

Európa vezetői vajon tényleg hasonló dilemmákkal állnak szemben az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, mint elődeik a második világháború előtt egy évvel?

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 16:00


Az idei első Félmúltban az 1938-as müncheni konferenciát, valamint a konferencia és az orosz–ukrán háború közötti esetleges párhuzamokat helyeztük középpontba.

Akik mindezeket megvitatják: Baczoni Dorottya, a XX. Század Intézet igazgatója, Balogh Gábor, a Terror Háza Múzeum vezető történésze és Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

