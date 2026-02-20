Rendkívüli

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt + videó

Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú döntéssel érvénytelenítette Donald Trump elnök globális vámintézkedéseit pénteken, kimondva, hogy az elnök jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA).

2026. 02. 20. 17:58
Donald Trump amerikai elnök Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
A testület szerint az alkotmány a vámok kivetésének jogát a kongresszusnak adja, és Donald Trump nem tudott egyértelmű felhatalmazást felmutatni.

Donald Trump amerikai elnök
Donald Trump amerikai elnök Fotó: ANDREW LEYDEN / NurPhoto

A döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé. A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán elvben vissza kell téríteni.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

