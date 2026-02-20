Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság

A döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé. A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán elvben vissza kell téríteni.