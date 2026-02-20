A testület szerint az alkotmány a vámok kivetésének jogát a kongresszusnak adja, és Donald Trump nem tudott egyértelmű felhatalmazást felmutatni.
Érvénytelenítette Donald Trump globális vámintézkedéseit az amerikai legfelsőbb bíróság
Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága 6-3 arányú döntéssel érvénytelenítette Donald Trump elnök globális vámintézkedéseit pénteken, kimondva, hogy az elnök jogellenesen alkalmazta az 1977-es rendkívüli gazdasági felhatalmazási törvényt (IEEPA).
A döntés megerősítette az alsóbb szintű bírósági ítéletet az ügyben, amelyet számos vállalat és 12 szövetségi állam vitt bíróság elé. A szóban forgó, az IEEPA alapján kirótt vámokból eddig mintegy 175 milliárd dollár folyt be, amelyet a döntés nyomán elvben vissza kell téríteni.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök
