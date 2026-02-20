„Ha Trump és Orbán hozza a békét, akkor legyen inkább háború?”

Szabó Gergő, Pesti Srácok : „Tudom, a Béketanács egy vicc, Orbán elszigetelt, ez az egész csak önégetés. Vagy várjunk csak? Lehet, hogy mégis ér valamit az Egyesült Államok elnöke által gründolt szervezet? Lehet, hogy jobban ellátja majd a feladatát, mint a gittegylet-jellegű ENSZ? Egy fájó pont biztos van benne a baloldal számára: Orbán Viktor mint alapítótag. Ezt nem tudja megemészteni se a tiszás, se a dékás, se az európai baloldal irigy és kisstílű bandája. Inkább vesszen oda az egész kontinens, csak Orbán Viktor nevét ne hallják, ne legyen igaza, szűnjön meg. Az, hogy Donald Trump folyamatosan kitünteti a figyelmével, partnernek, szövetségesnek és barátnak tekinti, ettől aztán főleg jeges borzongás fut végig ezeken a nímandokon.”