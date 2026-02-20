Orbán ViktorBéketanácsDonald Trump

A Barátság kőolajvezeték kapcsán üzent Orbán Viktor, Brüsszel Ukrajnát választotta

A magyar miniszterelnök a Barátság kőolajvezeték ügyének kapcsán hangsúlyozta, az energiaellátás körüli feszültségek és az olajszállítás kérdése is része annak a nyomásgyakorlásnak, amellyel az ukránok gazdasági bizonytalanságot akarnak okozni. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy amíg nem indul újra a szállítás a vezetéken, addig hazánk gátolja az Ukrajna számára fontos kérdéseket az Európai Unióban. Donald Trump amerikai elnök újabb ultimátumot intézett az iráni rezsim felé. Az Európai Bizottság pedig egyértelműen hitet tett Ukrajna mellett a Barátság kőolajvezeték ügyében és jelezte, nem kíván nyomást gyakorolni Ukrajnára. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 23:59
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Orbán Viktor kitért washingtoni sajtótájékoztatóján az ukrán zsarolásra is, ami kapcsán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása csak egy újabb próbálkozás, amellyel gazdasági bizonytalanságot akar okozni Ukrajna. Szijjártó Péter újabb válaszlépéseket jelentett be az ügy kapcsán. Donald Trump ismét ultimátumot adott Irán vezetésének. Az Európai Bizottság pedig Ukrajna mellett tett hitet – már megint. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei. 

Orbán Viktor Washingtonban is a béke fontosságát hangsúlyozta, azonban kitért az ukrán zsarolásra is
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban

Orbán Viktor a washingtoni Béketanács alakuló ülését követő sajtótájékoztatón a béke jelentőségét emelte ki, és köszönetet mondott Donald Trumpnak az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos békekezdeményezéseiért.

Orbán Viktor a washingtoni Béketanács ülését követően hangsúlyozta: Magyarország alapító tagként csatlakozott a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testülethez, amely a nemzetközi konfliktusok – különösen a közel-keleti válság – gyakorlati rendezését tűzte ki célul.

Az ukrajnai háború kapcsán úgy fogalmazott: míg az Egyesült Államok békekezdeményezéseket tesz és tárgyalásokat folytat, addig az európai vezetők a háború folytatása mellett döntöttek. Orbán Viktor szerint Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.

A miniszterelnök külön kitért arra, hogy álláspontja szerint Ukrajna aktívan beavatkozik a magyar belpolitikába. Úgy fogalmazott: Kijev érdeke a magyarországi zűrzavar, mivel a jelenlegi kormány békepárti álláspontja nem egyezik az ukrán vezetéssel.

Rendkívüli bejelentés: Amíg nem indítják újra a kőolajszállítást, Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitelt

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán rendkívüli bejelentést tett, amelyben az aktuális fejleményekről és azok Magyarországot érintő következményeiről számolt be.

A tárcavezető elmondta, Ukrajna úgy döntött, hogy nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába a Barátság kőolajvezetéken, dacára annak, hogy ennek sem fizikai, sem technikai, sem műszaki akadálya nincsen. 

Szijjártó Péter leszögezte, Ukrajna egy tisztán politikai döntést hozott, hogy zsarolja Magyarországot. Kiemelte ugyanakkor, hogy a kormány nem enged ennek a zsarolásnak, nem támogatja Ukrajna háborúját és nem is fizet érte.

Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz, Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt

– hangsúlyozta. 

Trump határidőt szabott Iránnak

Tíz–tizenöt napos ultimátumot adott Iránnak Donald Trump amerikai elnök a nukleáris megállapodás ügyében. Bár Washington és Teherán között továbbra is folynak az egyeztetések, a nemzetközi feszültség érezhetően fokozódik, és egy esetleges katonai eszkaláció lehetősége sem zárható ki.

Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta: elegendő időt ad Iránnak a megegyezésre, ellenkező esetben „rossz dolgok” történhetnek.

Az elnök korábban, az általa létrehozott Béketanács első ülésén is hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok célja minden körülmények között megakadályozni, hogy Irán atomfegyverhez jusson. 

Ukrajna Brüsszel Fabergé-tojása

Az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen megtörte a csendet a Barátság kőolajvezeték ügyében. A szóvivő fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Brüsszel véletlenül sem akar nyomást gyakorolni Ukrajnára.

Az Európai Bizottság ismét tanúbizonyságot tett arról, hogy Ukrajna a saját kis Fabergé-tojása. Anna-Kaisa Itkonen szóvivő nyilatkozatából egyértelműen kiderül, hogy Brüsszel még véletlenül sem akar nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték kapcsán. 

A sajtótájékoztatón felszólaló Itkonen hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy „senki ne értse félre, amit mond”, hiszen szó sincs arról, hogy Brüsszel bármilyen ultimátumot adott volna Ukrajnának a vezeték újraindítására, és „nyomásgyakorlásról sincs szó”.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

