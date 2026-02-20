A Barátság kőolajvezeték kapcsán üzent Orbán Viktor, Brüsszel Ukrajnát választotta

Orbán Viktor kitért washingtoni sajtótájékoztatóján az ukrán zsarolásra is, ami kapcsán jelezte, hogy a Barátság kőolajvezeték elzárása csak egy újabb próbálkozás, amellyel gazdasági bizonytalanságot akar okozni Ukrajna. Szijjártó Péter újabb válaszlépéseket jelentett be az ügy kapcsán. Donald Trump ismét ultimátumot adott Irán vezetésének. Az Európai Bizottság pedig Ukrajna mellett tett hitet – már megint. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Orbán Viktor Washingtonban is a béke fontosságát hangsúlyozta, azonban kitért az ukrán zsarolásra is

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

Washingtonból üzent Orbán Viktor: béke, Ukrajna és a választás tétje a középpontban

Orbán Viktor a washingtoni Béketanács alakuló ülését követő sajtótájékoztatón a béke jelentőségét emelte ki, és köszönetet mondott Donald Trumpnak az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos békekezdeményezéseiért.

Orbán Viktor a washingtoni Béketanács ülését követően hangsúlyozta: Magyarország alapító tagként csatlakozott a Donald Trump kezdeményezésére létrejött testülethez, amely a nemzetközi konfliktusok – különösen a közel-keleti válság – gyakorlati rendezését tűzte ki célul.

Az ukrajnai háború kapcsán úgy fogalmazott: míg az Egyesült Államok békekezdeményezéseket tesz és tárgyalásokat folytat, addig az európai vezetők a háború folytatása mellett döntöttek. Orbán Viktor szerint Magyarország továbbra is a béke oldalán áll.