Itt a jó hír, újból elérhető a lakossági távhőpályázat, milliárdok állnak rendelkezésre

Csütörtöktől újból elérhető a lakossági távhőpályázat – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM), csütörtökön. A keretösszeg 4,1 milliárd forintos megemelésének köszönhetően ismét jelentkezhetnek a társasházak és lakásszövetkezetek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra.

Az eredetileg ötmilliárd forintos forrásmennyiség kimerülése miatt a lehetőséget tavaly novemberben fel kellett függeszteni. A keretemelés jóvoltából a pályázatot csütörtökön 10 órától újra megnyitják.

Az első körben több mint kilencszáz társasház jelezte együttesen 7,6 milliárd forintos támogatási igényét, kétharmaduk számára már megítélték az állami hozzájárulást. A korábban kimaradtaknak csak abban az esetben kell előző pályázatukat visszavonniuk és módosítva ismét benyújtaniuk, ha a tervezett beruházás paraméterei megváltoztak – hívta fel a figyelmet a minisztérium. A bevont többletforrás lehetővé teszi újonnan csatlakozók bekapcsolódását is.

– A radiátorra szerelt költségmegosztók az épület teljes fűtési költségét a hőleadás alapján arányosan osztják szét a lakók között. Az új megoldás az alapterület- vagy légköbméter-alapú felosztáshoz képest igazságosabb elszámolást tesz lehetővé. A támogatott fejlesztések tudatosabb energiafelhasználáshoz segíthetik a távfűtött otthonban élőket, akik a pontosabb adatok ismeretében csökkenthetik rezsiterheiket – írta az EM a távirati iroda ismertetése szerint.

Újból megnyitják a társasházak és lakásszövetkezetek számára a távhőpályázatot. / Forrás: Energiaügyi Minisztérium (EM)



